《混沌少年時》童星穿Gap外套登艾美獎掀話題！15歲巔峰時刻摘最年輕男配

記者鮑璿安／外電報導

2025年第77屆艾美獎上，來自英國的新生代演員 Owen Cooper 歐文庫柏憑藉話題影集《混沌少年時（Adolescence）》拿下迷你影集最佳男配角，成為該獎項史上最年輕的得主，一夕之間站上全球焦點。令人驚喜的是，他在這場星光熠熠的頒獎典禮上，穿的竟然不是奢華高訂西裝，而是來自大家再熟悉不過的美式品牌 Gap，展現青春與時尚兼具的風格主張。





▲作為 Netflix 現象級影集《混沌少年時》的核心演員，劇中庫珀飾演一名被指控殺害同學的少年，劇集上線三個月內即創下1.4億觀看次數 。（圖／路透）

Owen當晚的穿搭並非傳統筆挺的禮服，而是來自 Gap Studio 的客製設計，由品牌創意總監 Zac Posen 操刀打造，為這位15歲男星量身訂製出一套屬於他年齡感的正式服裝。整體風格融合經典剪裁與街頭元素，選用大廓形的羊毛外套搭配帶有緞面條紋的修身西裝褲，呈現一種率性不拘卻仍典雅的輕正裝風格。





▲Owen當晚的穿搭並非傳統筆挺的禮服，而是來自 Gap Studio 的客製設計，由品牌創意總監 Zac Posen 操刀打造 。（圖／路透）



Zac Posen在外電受訪時表示，Owen代表了新世代演員的自由精神與品味養成期，這套造型刻意避開成人化的老派西裝語言，轉而採用輕結構剪裁、細緻布料與靈活輪廓，呈現出一種「不刻意卻很有型」的視覺印象。從紅毯上的自信神情到舞台上的穩重致詞，Owen展現了少年氣與明星光環並存的可能性。作為 Netflix 現象級影集《混沌少年時》的核心演員，劇中庫珀飾演一名被指控殺害同學的少年，劇集上線三個月內即創下1.4億觀看次數，而他現今不只是戲劇成績斐然，也展現十足時髦潛力。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！