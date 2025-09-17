fb ig video search mobile ETtoday

日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　

>

▲▼lulu 陳漢典。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

▲日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

記者鮑璿安 ／綜合報導

當友情慢慢發酵成愛情，那些最慢熱、最深情的星座，往往才是感情世界裡的「愛情潛力股」！他們不輕易投入關係，卻也最懂得經營與信任，一旦跨越從朋友到戀人的界線，就會成為最穩定的伴侶，以下就揭曉最慢熱「容易從多年朋友變戀人」的星座Top 3。

Top 3：處女座

處女座的人總是習慣先觀察、後行動，在感情上他們非常謹慎，即使面對心儀的對象，也會選擇「當朋友觀察一陣子」再做決定。他們在友情階段就會默默為對方付出，記得對方的生活細節、習慣，甚至在對方需要時第一個出現。這種低調又穩定的陪伴，很容易在多年之後發展成深厚的戀人關係。處女座不怕慢，只怕不夠了解，一旦從朋友升格為戀人，他們將會是最體貼、最懂你的人。

Top 2：金牛座

金牛座的愛情觀可以說是典型的「細水長流」，他們不愛短暫激情，更重視心靈契合與生活步調的同步。在朋友關係中，金牛座總是默默守護著彼此，透過長時間的相處慢慢建立情感，他們或許不擅長告白、不喜歡曖昧拉扯，但卻很擅長「用時間說話」。若你發現多年來，金牛座總是默默為你做些什麼、或在你需要時挺身而出，那麼恭喜你，這段友情很可能正在悄悄變成愛情。

Top 1：巨蟹座

巨蟹座是典型的慢熱型戀人，他們非常重視安全感與情感基礎。對巨蟹來說，戀人要像家人一樣熟悉、可靠，因此他們常常會在友情中慢慢培養情感，直到某一天發現「原來你一直在我心裡」。巨蟹座不輕易說出「喜歡」，但會用滿滿的照顧與情感關心讓對方感受到溫暖。他們是那種從朋友變戀人後，就會全心投入、願意共度未來的類型，最適合走進長久穩定的關係。

►最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

關鍵字：

星座, 運勢, 處女座, 金牛座, 巨蟹座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

「5個方法」教你遠離內耗　把時間和精力留給重要的人

「5個方法」教你遠離內耗　把時間和精力留給重要的人

感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

IU穿迷你裙滿分清新感、Twice多賢優雅套裝　女星私服穿搭神技一次學會 色情兔衝錶上海灘　Franck Muller讓人臉紅心跳 最近焦慮又易怒？身體「5個信號」提醒你正缺鈣　 日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　 8款換季短髮推薦！短髮中短髮趨勢一次看　自然捲、過渡期也好整理 戀愛長跑感情越來越淡？3方法找回最初的悸動 為什麼越老越沒朋友？生活重心、價值觀改變　都是漸行漸遠關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面