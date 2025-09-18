fb ig video search mobile ETtoday

《暴君的廚師》爆紅潤娥私服成話題！小香風套裝、還把洞洞鞋穿得好時髦

>

《暴君的廚師》爆紅、潤娥私服&配件也成話題！小香風套裝、Wulu耳環，還把Crocs穿得好時髦

▲潤娥。（圖／潤娥IG，下同）

圖文／CTWANT

近期讓全球觀眾邊追邊餓、邊笑邊心跳的話題韓劇《暴君的廚師》，毫無意外地爆紅了！劇情圍繞由潤娥飾演的現代廚師延志永、一不小心穿越回朝鮮，遇上由李彩玟飾演、以挑剔味覺與暴烈脾氣聞名的暴君燕熙君，展開一連串美食與命運交織的故事。劇情張力、搞笑節奏與浪漫元素全數到齊，難怪收視率話題都持續攀升。

《暴君的廚師》爆紅、潤娥私服&配件也成話題！小香風套裝、Wulu耳環，還把Crocs穿得好時髦

當然，潤娥的私服造型也成為討論話題，無論是高雅甜美的小香風，還是充滿活力的紅色洋裝，復古風或是鬆弛系，潤娥用細節堆疊出「好感系時尚教科書」，一起來看看她的穿搭技巧！

潤娥私服穿搭：小香風套裝、直登優雅天花板

這套淺色系格紋小香風套裝，根本是氣質女孩衣櫃裡必備成員。潤娥搭配QeelinWulu Eternity鑽石耳環與戒指，用葫蘆廓形的圓潤線條打破套裝的「過度正式感」，畫龍點睛地點出低調華麗。

《暴君的廚師》爆紅、潤娥私服&配件也成話題！小香風套裝、Wulu耳環，還把Crocs穿得好時髦

▲潤娥搭配QeelinWulu Eternity鑽石耳環與戒指。（圖／品牌提供）

擔心套裝容易顯得太拘謹？試著加入一雙蝴蝶結中筒襪＋黑色高跟鞋，像潤娥一樣玩出法式女孩的清新復古感，正式與甜美平衡剛剛好！

《暴君的廚師》爆紅、潤娥私服&配件也成話題！小香風套裝、Wulu耳環，還把Crocs穿得好時髦

潤娥私服穿搭：紅洋裝＋小蝴蝶結，甜美性感一次有

另一套紅色洋裝則換上俏皮模式開啟，大膽秀出腿部線條，腰間的兩個黑色蝴蝶結不只是裝飾，更是讓腰線視覺上更緊緻的秘密武器。耳際間點綴著Wulu 18K玫瑰金鑽石與紅瑪瑙耳環，紅金配色呼應洋裝主色，簡直美得像是走出童話的公主。

《暴君的廚師》爆紅、潤娥私服&配件也成話題！小香風套裝、Wulu耳環，還把Crocs穿得好時髦

▲潤娥戴Wulu 18K玫瑰金鑽石與紅瑪瑙耳環。（圖／潤娥IG、品牌提供）

擔心紅色洋裝很難駕馭？除了選擇俏皮甜美的造型點綴，記得搭配極簡金屬飾品或同色系配件，就能像潤娥一樣穿出活潑吸睛的風格。

《暴君的廚師》爆紅、潤娥私服&配件也成話題！小香風套裝、Wulu耳環，還把Crocs穿得好時髦

▲潤娥穿紅色洋裝大膽秀出腿部線條。（圖／潤娥IG、品牌提供）

潤娥私服穿搭：白襯衫、針織外套＋毛呢短褲，復古學院風

這一身根本是「復古少女穿搭範本」，清新中帶點法式書卷氣。潤娥選用經典白襯衫打底，外搭一件黑色刺繡針織外套，既有層次又不失柔和溫度感。下半身的格紋毛呢短褲則增添些微英倫氣質，整體配色黑白乾淨利落，再用白色Valentino包提升精緻度，一秒完成復古又耐看的高級日常Look！

《暴君的廚師》爆紅、潤娥私服&配件也成話題！小香風套裝、Wulu耳環，還把Crocs穿得好時髦

潤娥私服穿搭：露肩上衣＋高腰牛仔褲＋Crocs，慵懶鬆弛系

潤娥穿上白色荷葉領露肩上衣露出鎖骨線條，清爽但不做作；搭配一件高腰刷破牛仔褲，完美拉長比例還有點率性街頭感。重點來了—腳踩黑色Crocs，沒錯，就是那雙潮人必備洞洞鞋，用高反差單品創造出鬆弛感＆時髦度！

《暴君的廚師》爆紅、潤娥私服&配件也成話題！小香風套裝、Wulu耳環，還把Crocs穿得好時髦

延伸閱讀
幫兒女台北全款買房！她遭女兒要求「退還壓歲錢」超無奈：教育失敗
萬芳醫院變動物醫院？　家屬跟護理師談話見一畫面驚：那是山羌嗎
原始連結

關鍵字：

周刊王, 暴君的廚師, 潤娥, 私服

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　

日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走

Lisa包緊緊但胸型畢露　變身花仙子挨批「造型一言難盡」

Lisa包緊緊但胸型畢露　變身花仙子挨批「造型一言難盡」

星巴克今推限定「大杯以上買一送一」　85度C黑糖珍珠第二杯半價 「國民姐夫」AKIRA寬褲配長鍊好瀟灑　山下智久貴公子風格吸睛 「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤 以為夏天過了就不防曬？秋季更容易曬黑「5個原因 」一次看 最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累 少吃還是瘦不了！「10個隱形肥胖陷阱」你中了幾個？ 孫藝真解放事業線　粉紅禮服性感又甜美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面