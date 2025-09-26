台中最美約會餐廳「夏登法式鐵板燒」　無菜單料理打造花園系質感饗宴

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

台中七期素來是高端餐飲匯聚之地，如今又多了一處能讓人放慢步調的法式新選擇。全新開幕的「Le Jardin夏登法式鐵板燒」就座落於文心大業商圈的靜巷之間，以一棟歐風獨棟宅邸揭開序幕。

宅邸外圈環繞一片綠意香草花園，百里香、薄荷、迷迭香隨風而來，還未踏入餐廳嗅覺已先被輕柔地喚醒。一抵達餐廳，服務人員會遞上以香草熏製的手巾，清香瀰漫掌心，像是為繁忙的日常按下暫停鍵。

香草為線索的料理劇本「Le Jardin」在法文裡意為「花園」，餐廳以香草作為敘事的核心，從門口一路延伸到料理，讓每一道菜彷彿在書寫四季更迭。行政主廚莊濟澤以新鮮香草搭配法式母醬，在鐵板上展演火候與技法，11道料理鋪排出由清新到濃醇的味覺篇章。

序幕以海味作為開場白，日本播磨生蠔厚實鮮甜，以昆布荷蘭醬與山椒油提亮，尾韻留下草本清爽；南非鮑魚鐵板煎香後佐上蘑菇奶油白醬，濃潤中仍透出微妙清新。接著登場的是根島生態蝦，番茄與甜椒交織酸潤與甘甜，最後一抹花椒油為其收尾。屏東龍虎斑則以金黃外皮搭配蒔蘿酸奶醬，鮮與酸交錯形成鮮明對比。

進入主餐段落，宜蘭櫻桃鴨胸先以迷迭香醃漬，再舒肥、煎至外酥裡嫩，搭配黑糖橙汁，為厚實油脂添上草本與果香的層次；A5和牛以莎朗展現油花飽滿，而且還能升級為菲力，追求細膩口感的饕客絕對不能錯過。尾聲以牛筋與魚卵炒飯收束鹹香，最後一款青蘋果夏洛特蛋糕搭配花草茶，帶來清新結語。

「Le Jardin夏登法式鐵板燒」除了料理以外，餐廳內的空間設計同樣以花園為靈感，宅邸外圍的香草園是迎賓的前奏，室內則取材自印象派畫作的光影暈染。木質與石材交錯，挑高落地窗引入自然光線，圓形鐵板桌將賓客圍繞在廚藝展演的核心，就像是午後漫步於莊園小徑，節奏緩慢而均衡。

飲品也延續了花園的意象，酒單由曾任法籍米其林三星餐廳侍酒師Yohan Morel操刀，其中一款來自羅亞爾河谷的專屬氣泡酒，被形容為「舉杯就像晨光照進花園」。明亮果香與細緻氣泡讓餐桌氛圍更加輕盈。餐廳同時引進歐洲最大獨立啤酒廠「荷蘭皇家斯威格」的精釀系列，純淨水源釀出的細膩層次，讓啤酒在餐桌上同樣有了優雅姿態。即便是不飲酒的賓客，也能以一款莓果風味零酒精飲品，享受酸甜氣息與氣泡節奏。

Le Jardin 夏登法式鐵板燒｜餐廳資訊

地址：台中市南屯區大業路398號

電話：04-3703-6690

營業時間：週一至週日 午餐12：00～14：00、晚餐17：20～21：00

價位：11道無菜單料理1450元+10%

