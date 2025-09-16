fb ig video search mobile ETtoday

眉毛彩妝太多種不會挑？三大方法判別怎麼搭最自然

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、jennierubyjane IG、yeh.shaa_ IG

不少人面對琳瑯滿目的眉毛產品，常常不知道該怎麼挑選，其實只要依照自己的眉毛狀況，就能快速找到最合適的眉彩工具，以下整理出不同眉毛型態的建議搭配，讓你輕鬆畫出自然又有型的眉毛。

眉毛,眉彩,眉妝,眉粉,眉筆,彩妝,RMK,DOLCE & GABBANA。（圖／品牌提供、IG）

＃眉毛稀少、幾乎沒有

適合先用眉粉打底，製造出陰影感，再搭配液態眉筆，根根描繪線條，最後用眉筆強化眉毛尾端輪廓，透過不同種商品的的多重搭配，可以讓眉毛更有立體感，不僅有增量效果，也能讓妝感看起來更自然。

眉毛,眉彩,眉妝,眉粉,眉筆,彩妝,RMK,DOLCE & GABBANA。（圖／品牌提供、IG）

＃眉毛量多

如果毛量偏多，眉筆就能發揮不同效果，空隙較多時，可以用眉筆描繪陰影與毛流，讓眉型更均勻；若空隙較少，只需使用液態眉筆稍作補強即可。

眉毛,眉彩,眉妝,眉粉,眉筆,彩妝,RMK,DOLCE & GABBANA。（圖／品牌提供、IG）

＃眉尾稀疏或幾乎沒有

建議使用液態眉筆延伸眉尾，再用造型眉筆修飾陰影與毛流，讓眉尾與整體眉型銜接自然，看起來更精緻俐落。

【推薦單品】

＃RMK 雙色眉粉，2.6g、售價1400元

眉毛,眉彩,眉妝,眉粉,眉筆,彩妝,RMK,DOLCE & GABBANA。（圖／品牌提供、IG）

RMK在粉質的呈現上可以說是數一數二的細膩，這次將厲害的技術持續使用在眉粉之中，雙色設計可以使用於眉頭與眉尾，一盤就可以快速打造出具有深邃度的眉妝效果，而且看似溫柔的色彩，其實擁有不錯的發色度，少量使用也可以製造出具有存在感的眉妝，完全不需要狂刷才能顯色。

＃DOLCE & GABBANA 自然毛流3D塑型眉筆，售價1200元

眉毛,眉彩,眉妝,眉粉,眉筆,彩妝,RMK,DOLCE & GABBANA。（圖／品牌提供、IG）

精品彩妝DOLCE & GABBANA上市全新的自然毛流3D塑型眉筆，主打16小時的持妝力，超細筆尖不僅可以填滿眉毛空隙，更可以描繪出根根毛流，雙頭設計搭配眉梳使用，能讓眉毛看起來更加自然溫柔，總共推出6種不同的顏色，任何髮色都能夠輕鬆駕馭。

眉毛, 眉彩, 眉妝, 眉粉, 眉筆, 彩妝, RMK, DOLCE & GABBANA

