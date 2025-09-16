勤塗護唇膏也沒用！「5個護唇壞習慣」讓唇部狀況越來越差

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼「5個護唇壞習慣」讓唇部狀況越來越差 。（圖／Unsplash）

▲適度補充比過度依賴護唇膏來的好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

在日常保養中，護唇往往被忽略，但其實嘴唇的皮膚很薄、沒有皮脂腺，更容易乾裂與受損。許多人雖然會使用護唇膏，但卻因為一些錯誤的習慣，反而讓唇部狀態越來越差，以下壞習慣你中了幾個？

#過度依賴護唇膏

有人習慣一天擦上十幾次，甚至感覺一乾就立刻補擦，但過度使用含有化學香料、薄荷的護唇膏，反而會造成刺激，使嘴唇愈擦愈乾，形成惡性循環。正確的做法是挑選成分單純、含有保濕油脂或乳木果油的產品，並在需要時適度補充即可。

#不自覺舔嘴唇

很多人在覺得嘴唇乾時，會不自覺用舌頭舔潤，但唾液中的酵素會加速水分蒸發，結果讓嘴唇更乾，甚至引起脫皮與裂口。這樣的習慣不僅無法滋潤，還會增加細菌感染的風險。

#用手撕唇皮

當嘴唇乾裂時，許多人會忍不住撕掉翹起的死皮，但這樣容易撕到健康組織，造成出血或留下傷口，進一步導致發炎。正確做法是定期以溫和去角質產品或濕敷法軟化角質，再輕輕去除。

▲▼「5個護唇壞習慣」讓唇部狀況越來越差 。（圖／Unsplash）

#忽略防曬

嘴唇同樣會受到紫外線傷害，長期下來容易乾裂、色素沉澱，甚至提高光老化風險。如果長時間在戶外活動，建議選擇含有SPF的護唇膏，給予必要的防護。

#卸妝不徹底

許多口紅或染唇產品色素持久，若沒有徹底清潔，會殘留在唇部，使嘴唇乾燥暗沉。因此，晚上務必使用專用的唇部卸妝產品，並搭配護唇膏加強修護。

唇部保養, 護唇膏, 唇部乾裂, 正確保濕, 唇部卸妝

