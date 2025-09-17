fb ig video search mobile ETtoday

試開箱／眼周保養功效再升級　搭載冰涼晶石舒緩更有感

>

記者李薇／台北報導

眼周的保養真的是看起來不顯老的關鍵，而眼部肌膚相對其他部位更加薄、使用次數也更頻繁，當然需要更專注的呵護，近期Dior全新推出的精萃再生微導眼凝萃用起來很有感，搭配上獨特設計的360°彈性微導按摩壓頭，早晚按摩立刻有放大雙眼的效果。

迪奧,Dior,嬌蘭,保養,眼周,護膚。（圖／品牌提供）

跟身體其他機能與器官相同，肌膚也需要很多營養素，才能維持其完美的防禦效果，而Dior獨家培育的岡維拉玫瑰所萃取出的玫瑰微營養胜肽複合物與岡維拉玫瑰果萃取，就擁有22種珍稀營養素，可以透過補充強化肌膚抵抗外在刺激，進而降低老化風險，在質地使用起來，確實可以感覺到細膩的質地，宛如水感乳液的配方，很快速就可以吸收到眼部，而且一點都不會感到負擔。

迪奧,Dior,嬌蘭,保養,眼周,護膚。（圖／品牌提供）

更厲害的是在瓶口的設計部分，直接搭載360°彈性微導按摩壓頭，上面共鑲嵌了11顆「陶瓷微導珍珠」，冰涼的鎮定效果可以舒緩疲憊感，而且可彎曲的彈性頸部結構，使用起來更貼膚，不會有拉扯眼周的感覺，早晚快速畫圓按摩一下，立刻眼神就能有放大感。

迪奧,Dior,嬌蘭,保養,眼周,護膚。（圖／品牌提供）

頂級保養嬌蘭也在日前推出蘭鑽金緻御光能量眼部精華，比起其他系列，獨家採用了珍稀的喜馬拉雅雪蘭植物萃取配方，搭配超強的核心技術智慧光感修復科技，可以幫助肌膚撫平細紋，精華霜融質地更是讓珍貴能量可以更好的被吸收，同時搭配專屬的晶石按摩頭，可以迅速幫助眼周釋放壓力，打造澎彈緊緻。

嬌蘭,東森自然美,m̄enom̄eno,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

迪奧, Dior, 嬌蘭, 保養, 眼周, 護膚

