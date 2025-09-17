fb ig video search mobile ETtoday

高級感不是堆名牌　香奈兒女士一句話點破關鍵

>

▲女性,穿搭。（圖／unsplash）

▲穿搭帶清爽感，簡單乾淨是基本。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

很多人以為高級感必須靠名牌撐場，或者需要昂貴的衣物與配件。香奈兒女士說過：「Simplicity is the keynote of all true elegance.（優雅來自簡潔）」。真正讓人覺得有質感的關鍵，是整體呈現的乾淨與俐落。當穿搭、細節、氣場與生活氛圍都帶著一股清爽感，就會散發出一種自然的高級氛圍。

▲CHANEL,coco,可可香奈兒。（圖／翻攝香奈兒官網）

▲香奈兒女士以簡潔為設計的核心概念。（圖／翻攝香奈兒官網）

穿搭清爽，顏色和諧就能提升質感 
一件白襯衫配上深藍牛仔褲，衣服燙得筆直，鞋子保持乾淨，整體搭配雖然簡單，卻能讓人眼睛一亮。與其追逐複雜的流行元素，不如用黑、白、米、灰這些乾淨的色系去組合。即使只是素色T恤，只要衣料乾淨、線條俐落，就能穿出舒服的氛圍。

細節到位，小地方決定真正印象 
真正影響氣質的，往往不是醒目的服飾，而是那些不起眼的小地方。鞋底若沾滿灰塵，或是指甲參差不齊，再精緻的外套也救不了。反過來說，一雙鞋子擦得發亮，一個皮夾裡頭乾乾淨淨，別人看到的就是一種自我打理得宜的狀態。定期整理隨身物件，鞋子固定清潔，指甲保持整齊，這些習慣會在第一眼就加分。

▲女性,穿搭。（圖／unsplash）

舉止俐落，氣場自然就穩定 
一個人散發的氛圍，也能決定高級感。會議中講話清楚、不拖泥帶水，走路時步伐穩健，不需要浮誇卻能讓人覺得自信。與其刻意模仿所謂的優雅，不如先調整好自己的節奏。說話慢一點，動作少一點小碎步，就會讓人覺得你生活有條理，氣場也更沉穩。

▲女性,穿搭。（圖／unsplash）

生活井然，外在自然隨之改變 
每個人的居家空間，也會不知不覺反映在他身上。如果家裡堆滿雜物，出門再怎麼打扮，也很難展現真正的質感。相反地，走進一個整齊的房間，桌面簡單，衣物歸位，就會覺得主人本身也帶著一種清爽氣息。每天花五分鐘收拾桌面，回家立刻把外套掛好，這些小習慣會默默改變一個人的狀態。

關鍵字：

時尚, 穿搭, 氣質, 生活, 簡約, 香奈兒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　

日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　

星巴克今推限定「大杯以上買一送一」　85度C黑糖珍珠第二杯半價

星巴克今推限定「大杯以上買一送一」　85度C黑糖珍珠第二杯半價

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤 「5個方法」教你遠離內耗　把時間和精力留給重要的人 感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪 IU穿迷你裙滿分清新感、Twice多賢優雅套裝　女星私服穿搭神技一次學會 色情兔衝錶上海灘　Franck Muller讓人臉紅心跳 安格斯12星座一周運勢9／15-9／21　金牛別硬裝熟、處女額外開銷大 最近焦慮又易怒？身體「5個信號」提醒你正缺鈣　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面