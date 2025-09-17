高級感不是堆名牌　香奈兒女士一句話點破關鍵





▲穿搭帶清爽感，簡單乾淨是基本。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

很多人以為高級感必須靠名牌撐場，或者需要昂貴的衣物與配件。香奈兒女士說過：「Simplicity is the keynote of all true elegance.（優雅來自簡潔）」。真正讓人覺得有質感的關鍵，是整體呈現的乾淨與俐落。當穿搭、細節、氣場與生活氛圍都帶著一股清爽感，就會散發出一種自然的高級氛圍。

▲香奈兒女士以簡潔為設計的核心概念。（圖／翻攝香奈兒官網）

穿搭清爽，顏色和諧就能提升質感

一件白襯衫配上深藍牛仔褲，衣服燙得筆直，鞋子保持乾淨，整體搭配雖然簡單，卻能讓人眼睛一亮。與其追逐複雜的流行元素，不如用黑、白、米、灰這些乾淨的色系去組合。即使只是素色T恤，只要衣料乾淨、線條俐落，就能穿出舒服的氛圍。

細節到位，小地方決定真正印象

真正影響氣質的，往往不是醒目的服飾，而是那些不起眼的小地方。鞋底若沾滿灰塵，或是指甲參差不齊，再精緻的外套也救不了。反過來說，一雙鞋子擦得發亮，一個皮夾裡頭乾乾淨淨，別人看到的就是一種自我打理得宜的狀態。定期整理隨身物件，鞋子固定清潔，指甲保持整齊，這些習慣會在第一眼就加分。

舉止俐落，氣場自然就穩定

一個人散發的氛圍，也能決定高級感。會議中講話清楚、不拖泥帶水，走路時步伐穩健，不需要浮誇卻能讓人覺得自信。與其刻意模仿所謂的優雅，不如先調整好自己的節奏。說話慢一點，動作少一點小碎步，就會讓人覺得你生活有條理，氣場也更沉穩。

生活井然，外在自然隨之改變

每個人的居家空間，也會不知不覺反映在他身上。如果家裡堆滿雜物，出門再怎麼打扮，也很難展現真正的質感。相反地，走進一個整齊的房間，桌面簡單，衣物歸位，就會覺得主人本身也帶著一種清爽氣息。每天花五分鐘收拾桌面，回家立刻把外套掛好，這些小習慣會默默改變一個人的狀態。