馬拉松賽季到了！5雙神級跑鞋推薦　性能兼具顏值根本PB收割機

▲5雙跑鞋新寵。（圖／品牌提供）

馬拉松賽季正式上線，是時候升級裝備、讓腳也穿上「正裝」了！選跑鞋除了外型要吸睛、內在要夠彈，還要穩得住、撐得久、能陪你風雨無阻到終點線。想要在這個賽季跑得又快又有型，搶先鎖定這5雙跑鞋新寵，性能與顏值雙雙在線，跑完還能直接穿去喝咖啡。

跑鞋推薦：On昂跑Cloudpulse Pro

CloudpulsePro這雙升級版健身戰靴，直接幫你Carry全場！從原版Cloudpulse進化而來，Cloudpulse Pro在穩定性、反應力通通+100%，讓你踩得穩、發得狠、動得快。鞋跟搭載創新Focusboard®科技，超穩定；前掌藏著低調卻威力十足的CloudTec®雲端緩衝系統，踩下去是彈、不是軟。

▲On 昂跑Cloudpulse Pro／5,780 元。（圖／品牌提供）

跑鞋推薦：ASICS GEL-KAYANO 12.1

ASICS全新GEL-KAYANO12.1系列混血登場，融合ASICS兩大經典跑鞋基因，鞋款承襲GEL-KAYANO 12經典鞋面設計，結合GEL-NIMBUS 17中底結構，兼具穩定支撐與舒適腳感。外觀靈感源自歐洲哥德式盔甲，俐落線條搭配金屬光澤，展現鮮明個性；鞋面則運用大面積透氣網布，提升日常穿著的輕盈與舒適。鞋舌處特別點綴「KAYANO」日文漢字「榧野」，向設計師Toshikazu Kayano致敬。

▲ASICS GEL-KAYANO 12.1 ／5,480元。（圖／品牌提供）

跑鞋推薦：HOKA Mach X 3

HOKA推出全新Mach X 3，靈感來自飛機都在用的馬赫數（Mach Number），延續Mach系列一貫的穩中求快風格，Mach X 3不只跑得快，更跑得安穩、有感、帥氣到位。

▲全新Mach X 3靈感來自飛機都在用的馬赫數。（圖／品牌提供）

上層中底使用高回彈力的PEBA泡棉，下層中底使用具緩震保護性的EVA泡棉，並於中層嵌入相較碳纖維板更柔軟靈活的翼狀Pebax® 推進板，搭配5mm足差以及MetaRocker™弧形滾動結構，帶來順暢步伐與穩定推進力全新編織材質加上後跟泡棉內裡，包覆感直接升級，腳感輕盈又不失支撐。

▲HOKA Mach X 3／6,480 元。（圖／品牌提供）

跑鞋推薦：PUMA Deviate NITRO™ Elite 3

PUMA這雙被譽為跑者首選的DEVIATE NITRO™ ELITE 3，這次以熾橙配色亮相，專為追求高步頻與穩定節奏的跑者設計，穩定輸出、挑戰極速表現。

搭載NITROFOAM™ ELITE高回彈中底與第三代全掌式PWRPLATE碳纖維板，提供前掌即刻推進的靈敏腳感，幫助跑者在每一步落地瞬間迅速轉換能量，維持高效節奏並減少能量流失。加上全新熾橙配色、以亮眼能量色系詮釋，讓跑者在速度與風格的賽道上脫穎而出。

▲PUMA Deviate NITRO™ Elite 3／5,980元。（圖／品牌提供）

跑鞋推薦：On 昂跑Cloudpulse Next

Cloudpulse Next這雙兼具顏值與實力的日常運動鞋，搭載Helion™超級發泡材質＋CloudTec®雲端緩衝科技，走路像踩棉花、跑起來又回彈有感。

▲Cloudpulse Next兼具顏值與實力。（圖／品牌提供）

大底橡膠、無論是城市漫步還是健身房快閃，都能一秒切換運動模式。鞋面選用再生聚酯纖維＋TPU，搭配透氣網眼和強化後跟設計，不僅環保有型。最讚的是它輕到讓人以為忘記穿鞋，穿上不想脫下來的萬用神鞋。

▲On 昂跑Cloudpulse Next／4,580元。（圖／品牌提供）

