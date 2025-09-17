fb ig video search mobile ETtoday

經期前情緒起伏大、身體不適？專家教你「3招」緩解經前症候群

>

▲▼「3招」教你緩解經前症候群。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲4成女性曾為經前症候群所苦。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／台北報導

你也曾在月經前情緒大起大落、身體不適嗎？其實這就是經前症候群的常見困擾。根據衛福部資料，約四成女性深受經前症候群影響，尤其以 20～30 歲族群最為普遍，愛康傳授女性如何改善經前症候群小秘訣，陪伴你在週期轉折中找回舒適與自在。

經前症候群並不是「想太多」，而是真實存在的生理反應。根據衛生福利部統計，約 40% 的女性曾有相關困擾。若症狀嚴重影響生活，應透過運動、飲食與規律作息改善，並尋求專業協助。女性在不同生命階段都會面臨荷爾蒙變化，唯有理解身體訊號並善用專業醫療資源，才能維持長期的健康與平衡。

▲▼專家教你「3招」緩解經前症候群 。（圖／Unsplash）

▲堅果有助減緩焦躁感。（圖／Unsplash）

#3大調整法則，為生理期身心做好緩衝

1.保持運動習慣

維持規律運動習慣，能有效幫助身心在經前症候群期間維持平衡。如慢跑、快走、瑜珈、伸展運動等，都能促進血液循環，減少緊繃感與不適。建議每週安排 2～3 次，並以長期持續為原則。適度運動除了能釋放壓力、穩定情緒外，還能降低體重過重導致的荷爾蒙不穩定問題，進而減輕經前症候群的影響。

2.補充健康飲食

避免攝取過多精緻糖，降低血糖快速波動帶來的情緒起伏；同時多補充富含維生素 B6 的食材，如堅果、紅棗、龍眼乾，能幫助減緩焦躁與低落感。均衡飲食不僅有助於維持能量，也能讓身體更有韌性去面對週期變化。

3.使用療癒身心的生理用品

經前症候群常伴隨煩躁、焦慮與身體不適，這時候清新的涼感與療癒的香氛能帶來情緒安定感。女孩們可依情緒狀態與經血流量挑選不同香氛與尺寸，不僅兼顧吸收力、舒適度與輕薄感，更是一種自我照顧的療癒儀式。

