少吃還是瘦不了！「10個隱形肥胖陷阱」你中了幾個？

▲▼「10個隱形肥胖陷阱」你中了幾個？ 。（圖／Unsplash）

▲生活和飲食習慣都會左右體重。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

已經少吃但體重還是默默往上飆？營養師高敏敏提醒，魔鬼其實藏在細節裡，日常一些壞習慣，讓你一不小心就變胖，盤點10個隱形肥胖陷阱，你中了幾個呢？

#吃太快

吃太快的話，容易讓大腦來不及接收「飽」的資訊，會不小心吃下更多熱量，建議細嚼慢嚥，吃七分飽就好。

#水喝太少

水喝不夠會覺得口渴，有時口渴會被身體誤認是飢餓，因此不小心吃下更多東西。

#吃宵夜

晚睡就容易吃宵夜，太晚吃東西容易影響身體代謝，如果不巧又挑上高熱量的泡麵或是炸物，那麼熱量就非常可觀。

#久坐

久坐時大部分的肌肉都是放鬆的狀態，容易導致脂肪堆積且罹患慢性病的風險更高，建議上班一段時間就起來動一動。

#睡眠不足

睡眠不足會影響荷爾蒙平衡，使飢餓素、瘦體素失調，導致大腦對高糖、高油脂的食物特別渴望。

#生活壓力

除了睡眠以外，生活壓力大也會影響荷爾蒙，使皮質醇上升，導致想吃高熱量食物和甜食。

#蛋白質不足

蛋白質是我們人體能源的重要營養素，蛋白質比碳水、脂肪有更高的飽足感，食物熱效應也較高，可以提高基礎代謝率。

#膳食纖維不足

膳食纖維可以延長消化時間、增加飽足感，有助於穩定血糖、幫助排便順暢。

#愛沾醬

無論是火鍋沾醬、沙拉沾醬都是多餘攝取的油脂，像是一份30g的凱薩醬大約就130～180大卡，建議可以換成無糖優格或是天然水果醋。

#吃飯時間不規律

血糖和荷爾蒙水平不穩定會影響食慾，增加對高熱量食物的渴望，也會影響到新陳代謝和消化能力，減肥不是只靠少吃而已，生活習慣也是決定體重的關鍵。

肥胖, 飲食, 營養, 健康, 生活

