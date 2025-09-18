鄭容和抵台機場造型太帥！MK包搭「小籠包吊飾」傍晚現身台北101見粉絲

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和終於抵台！稍早他以一身輕盈卻不失格調的「機場穿搭」亮相，特別選擇了米色長版風衣搭配灰色上衣與牛仔褲的輕鬆裝扮，展現男神等級的魅力。這次是他首度來台參與品牌活動，受邀出席Michael Kors 台北101旗艦店重新開幕活動。

▲▼ mk 。（圖／品牌提供）

▲▼ mk 。（圖／品牌提供）

▲▼ mk 。（圖／品牌提供）

▲南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和終於抵台，這次是他首度來台參與品牌活動，受邀出席Michael Kors 台北101旗艦店重新開幕。（圖／品牌提供）

鄭容和的穿搭風格一向是自然不失個性，一落地的焦點則鎖定在他肩上的全新 2025秋冬Nolita Bag，這款包靈感來自紐約Nolita街區，以柔軟牛皮打造弧形線條，結合金屬鍊條與趣味吊飾，展現高級又個性化的風格。最吸睛的是一枚「小籠包造型掛飾」，為造型注入童趣巧思，也呼應台北的美食文化，成為最吸睛的亮點。

Michael Kors 台北101旗艦店重新開幕，活動大約在今18日下午18：00開始，品牌也預告鄭容和將以簡約摩登的造型亮相，展現隨性優雅的 Jet Set 時尚態度，《ET FASHION》也將全程直擊活動並專訪鄭容和，請粉絲們不要錯過。為迎接SOLO出道十周年，鄭容和預計在20日登上桃園會展中心舞台開唱，帶給大家滿滿的驚喜。

▲▼ 宋雨琦。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦當日選擇一件拼色馬海毛與羊毛開襟外套，在9日抵達台灣。（圖／品牌提供）

宋雨琦則是在上週來台出席FENDI BFF HOUSE 活動，抵台當日她選擇一件拼色馬海毛與羊毛開襟外套，溫潤毛絨材質帶有輕盈的浪漫氛圍，暖色調漸層拼色設計，從焦糖橘、蜜桃粉到深棕色層層過渡，如同夕陽般溫柔卻又充滿力量，展現 FENDI 秋冬針織的精湛工藝。與外套相得益彰的，是宋雨琦手上的 Mamma Baguette 包款，這款經典設計本季以赭棕色納帕軟皮全新亮相，包身柔軟、線條圓潤，並搭配 FENDI 標誌性 FF logo 金屬釦飾，兼具優雅與實用。

CNBLUE, 鄭容和, MichaelKors, 台北101, 演唱會

