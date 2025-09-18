Christian Louboutin紅底鞋首任男裝創意總監誕生！身分揭曉竟是超強星二代

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

威爾史密斯Will Smith的27歲兒子傑登史密斯（Jaden Smith）是好萊塢眾多矚目的星二代，他身兼音樂人、演員多重身分，而最新消息是，他成為了鞋履品牌Christian Louboutin 首位男士系列創意總監，為男裝領域揭開全新篇章，這位明星設計師的影響力也將繼續延燒。

Jaden Smith 未來將全面負責男士系列的設計與創意策略，包括鞋履、皮件與配件等品項，同時涉足廣告、品牌活動與整體形象規劃。他的首個限定系列將於 2026年1月全球發售，首度擔任創意總監的完整系列則預計於 2026年1月巴黎男裝周期間正式亮相，並於同年5月登陸全球精品店。

▲▼ 威爾史密斯兒子、CL 。（圖／品牌提供）

Christian Louboutin 與 Jaden 的合作源自 2019 年巴黎的一次相遇，雙方因擁有相近的創作理念，從對話中逐步建立深厚情誼，最終促成此次深度合作。品牌創辦人 Christian Louboutin 表示，Jaden 具備豐富多元的文化觸角、好奇心與開放態度，將為男裝系列注入嶄新活力，是品牌創意團隊的理想夥伴。Jaden也表示：「這不只是職位，而是我創意歸屬的起點，我希望用自己的視角延續品牌的傳奇。」Christian Louboutin 男裝系列自五年前推出後已占據品牌業務 24% 的比重，隨著 Jaden 的加入，勢必為該領域注入更多活力與話題性。

同時，鞋履品牌Berluti迎來台北101購物中心全新形象精品店，店面入口左側陳列完整皮件系列，打造更具私密性的成衣展示區，空間以溫潤木質、大理石及奢華織品精心打造，品牌率先呈獻彰顯Berluti標誌性Démesure鞋楦演進的經典之作 —Alessandro、Mont Thabor及Stellar系列。

▲▼ Berluti 。（圖／品牌提供）

▲Berluti台北101購物中心全新形象精品店。（圖／品牌提供）

▲▼ Berluti 。（圖／品牌提供）

▲▼ Berluti 。（圖／品牌提供）

▲▼ Berluti 。（圖／品牌提供）

▲韓星李俊昊同款單品，全新紫紅色麂皮飛行員夾克與亮黑色Mont Thabor皮靴。（圖／品牌提供）

JadenSmith, ChristianLouboutin, 男裝, 創意總監, 時尚

