焦凡凡、婁峻碩首同台太閃！孕期開逛GU親子裝　曝曖昧期間互搭造型

記者鮑璿安／台北報導

日本快時尚品牌GU今18日舉辦 2025 秋冬展示會，攜手品牌好友婁峻碩與焦凡凡同台演繹，兩人首次以夫妻身分公開出席活動，也是在公佈懷孕喜訊後首次合體受訪。焦凡凡笑說得知懷孕後，婁峻碩就變成「安全魔人」，要她能躺就不要站，還開玩笑說「今天如果不是GU的活動，就不能出門」。兩人也不忘放閃表示，以前曾在曖昧時期互穿對方的衣服，現在則默契物色起全家親子裝，瞬間甜度爆表。





▲婁峻碩、焦凡凡夫妻首次同台出席GU 2025秋冬展示會。（圖／記者李毓康攝）



焦凡凡當日以卡其格紋長裙搭配短版風衣外套亮相，呼應她私下最愛的單品色系與剪裁，尤其是 GU x rokh聯名系列的長裙格紋單品，如果把扣子扣起來就是一整套的套裝，十分百搭。而婁峻碩則演繹起同系列的情侶色調，選穿棕色調成套造型，內搭主廚領襯衫，展現都會風格下的率性質感。焦凡凡也透露自己私下很愛穿婁峻碩的衣服，認為自己的穿搭能力不如另一半，所以乾脆從他的衣櫃裡面找靈感，但婁峻碩立刻暖心安慰她：「這十年她的穿搭進步很多，現在穿得超好看，之前上節目沒準備造型，也都是她幫我搭的。」

▲焦凡凡也透露自己私下很愛穿婁峻碩的衣服。（圖／記者李毓康攝）

▲本季主打「Downtown Preppy都會學院風」，穿出「小題大作」的時尚自由態度。（圖／品牌提供）

▲Cozy Melton麥爾登立領大衣原價$1990；Puff蓬鬆柔軟V領開襟外套原價$890。（圖／品牌提供）



本季主題「Downtown Preppy 都會學院風」，大膽揉合學院經典與都會街頭風格，打造優雅與率性兼具的穿搭語彙。展示會現場帶來層次豐富的搭配提案，蓬鬆柔軟的 PUFF Knit 針織外套是焦凡凡相當喜愛的單品，更一次帶來菱格紋、條紋等多款變化。而具空氣感的大學T系列推出「重磅內刷毛」、「PUFF空氣感」與「經典毛圈內裏」三種材質兼具舒適與實穿，更因應台灣多變氣候，無論是學院氣質或街頭態度，通通都能一件搞定，完美詮釋「小題大作」的時理念。





▲COS 2025年秋冬系列主打對比材質、解構設計與1950年代懷舊廓形，全面呼應品牌對現代工藝的堅持 。（圖／品牌提供）

同時，在紐約時裝周上，COS 2025年秋冬系列採取秀後即刻發售部分款式，搶先劇透大家下半年的衣櫥造型，此次系列主打對比材質、解構設計與1950年代懷舊廓形，全面呼應品牌對現代工藝的堅持。本季COS女裝著重高領、圍巾式剪裁與微雕塑感的洋裝設計，搭配仿小馬毛、皮革、霧面絨布與透視布料，創造層次交錯。束腰線條與開放式領口向「New Look」致敬，優雅卻不失當代實穿性。而男裝則以寬肩線、軍裝細節與多材質堆疊，如絨面與立體針織打造摩登比例，呈現簡約卻富視覺張力的造型。