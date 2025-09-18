fb ig video search mobile ETtoday

焦凡凡、婁峻碩首同台太閃！孕期開逛GU親子裝　曝曖昧期間互搭造型

>

記者鮑璿安／台北報導

日本快時尚品牌GU今18日舉辦 2025 秋冬展示會，攜手品牌好友婁峻碩與焦凡凡同台演繹，兩人首次以夫妻身分公開出席活動，也是在公佈懷孕喜訊後首次合體受訪。焦凡凡笑說得知懷孕後，婁峻碩就變成「安全魔人」，要她能躺就不要站，還開玩笑說「今天如果不是GU的活動，就不能出門」。兩人也不忘放閃表示，以前曾在曖昧時期互穿對方的衣服，現在則默契物色起全家親子裝，瞬間甜度爆表。

▲▼婁峻碩、焦凡凡出席GU 2025秋冬展示會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼婁峻碩、焦凡凡出席GU 2025秋冬展示會。（圖／記者李毓康攝）

▲婁峻碩、焦凡凡夫妻首次同台出席GU 2025秋冬展示會。（圖／記者李毓康攝）

焦凡凡當日以卡其格紋長裙搭配短版風衣外套亮相，呼應她私下最愛的單品色系與剪裁，尤其是 GU x rokh聯名系列的長裙格紋單品，如果把扣子扣起來就是一整套的套裝，十分百搭。而婁峻碩則演繹起同系列的情侶色調，選穿棕色調成套造型，內搭主廚領襯衫，展現都會風格下的率性質感。焦凡凡也透露自己私下很愛穿婁峻碩的衣服，認為自己的穿搭能力不如另一半，所以乾脆從他的衣櫃裡面找靈感，但婁峻碩立刻暖心安慰她：「這十年她的穿搭進步很多，現在穿得超好看，之前上節目沒準備造型，也都是她幫我搭的。」

▲▼婁峻碩、焦凡凡出席GU 2025秋冬展示會。（圖／記者李毓康攝）

▲焦凡凡也透露自己私下很愛穿婁峻碩的衣服。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲本季主打「Downtown Preppy都會學院風」，穿出「小題大作」的時尚自由態度。（圖／品牌提供）

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲Cozy Melton麥爾登立領大衣原價$1990；Puff蓬鬆柔軟V領開襟外套原價$890。（圖／品牌提供）

本季主題「Downtown Preppy 都會學院風」，大膽揉合學院經典與都會街頭風格，打造優雅與率性兼具的穿搭語彙。展示會現場帶來層次豐富的搭配提案，蓬鬆柔軟的 PUFF Knit 針織外套是焦凡凡相當喜愛的單品，更一次帶來菱格紋、條紋等多款變化。而具空氣感的大學T系列推出「重磅內刷毛」、「PUFF空氣感」與「經典毛圈內裏」三種材質兼具舒適與實穿，更因應台灣多變氣候，無論是學院氣質或街頭態度，通通都能一件搞定，完美詮釋「小題大作」的時理念。

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲COS 2025年秋冬系列主打對比材質、解構設計與1950年代懷舊廓形，全面呼應品牌對現代工藝的堅持 。（圖／品牌提供）

同時，在紐約時裝周上，COS 2025年秋冬系列採取秀後即刻發售部分款式，搶先劇透大家下半年的衣櫥造型，此次系列主打對比材質、解構設計與1950年代懷舊廓形，全面呼應品牌對現代工藝的堅持。本季COS女裝著重高領、圍巾式剪裁與微雕塑感的洋裝設計，搭配仿小馬毛、皮革、霧面絨布與透視布料，創造層次交錯。束腰線條與開放式領口向「New Look」致敬，優雅卻不失當代實穿性。而男裝則以寬肩線、軍裝細節與多材質堆疊，如絨面與立體針織打造摩登比例，呈現簡約卻富視覺張力的造型。

關鍵字：

GU, 秋冬展示會, 焦凡凡, 婁峻碩, 都會風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　

日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走

Lisa包緊緊但胸型畢露　變身花仙子挨批「造型一言難盡」

Lisa包緊緊但胸型畢露　變身花仙子挨批「造型一言難盡」

星巴克今推限定「大杯以上買一送一」　85度C黑糖珍珠第二杯半價 「國民姐夫」AKIRA寬褲配長鍊好瀟灑　山下智久貴公子風格吸睛 「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤 以為夏天過了就不防曬？秋季更容易曬黑「5個原因 」一次看 最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累 少吃還是瘦不了！「10個隱形肥胖陷阱」你中了幾個？ 孫藝真解放事業線　粉紅禮服性感又甜美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面