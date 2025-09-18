讓人瘋狂的「失控思考」！從覺察到混亂的心路歷程

文／青山友美子 圖／達志示意圖、高寶書版

那是十二月十二日剛過中午時候的事了。

一直籠罩在頭部周遭、宛如霧一樣的東西突然散去了，頭蓋骨內側變得明亮閃耀的感覺襲來，就像是在昏暗的房間裡點上了瓦數高的電燈泡。

我有點嚇到，這是什麼情況？

是因為最近苦思著親子問題的我，靠自己解開了強大的詛咒嗎？ 一定是這樣沒錯，看來完全是好事發生了。

同時我忽然想到，說不定還有我沒意識到的詛咒存在。現在不正能發現被我忽略掉的那些事嗎？

我感覺像是被強烈的燈光照射，每個角落都清晰可見，我不斷往自己腦袋的深處窺看，挖掘出每一個注意到的小事，開始重複自問自答。在那當下即便不去看，事情不是也會接連著鮮明地浮現嗎？

接著便會感受到全能感，感覺變得非常聰明，自己什麼都「了解」，其中也帶有某種類似快感的感受，了解的感覺真舒服。不，但是這種事情不可能發生，自己也清楚並否定了這件事，但思考卻停不下來，變得無法放下要去了解這件事。

打從出生以來第一次有這種感覺，與思考陰暗沉重的事物而感覺憂鬱完全相反，是一下子明亮起來的思緒在運轉的感覺。

然而，無論怎麼轉，範圍只會在「預料之中」不會擴大，「封閉的思考」沒有去處，空虛又輕。感覺就這個事實都「看見」了，膚淺的自己痛得受不了，真痛苦，然而不管如何問自己，卻無法停止給出答案。

無法停止思考非常非常痛苦，感覺像是我快瘋掉一樣的恐怖，我發覺這明顯是「異常情況」。

這不正是所謂的「狂躁」狀態嗎？

我想到以前在念社工師考試時，讀到的精神障礙入門書籍中所寫的內容，理解到自己現在的狀態很危險。我的腦袋就像是發出異常風扇聲、過熱的電腦，終於斷電了一般。

該如何停止快速轉動的思考呢？ 我完全不知道。

如果是電腦的話，只要把外接硬碟取出，就能強制結束，但人類不能把腦袋取下丟棄，好痛苦。

我突然想到了，如果從高樓跳下，讓身體完全停止運作，也許就不用再繼續思考下去了。這樣啊，身體死掉的話腦袋就不用再思考了，真好啊，可以強制結束，那樣該有多輕鬆啊⋯⋯。

想死是為了變得輕鬆的選擇嗎？ 原來如此！ 我驚訝於自己竟然能夠了解這件事，真厲害，我想死，我想變得輕鬆，空轉的腦袋中不斷思考著這些事，這時候的自己可怕得不得了。

因為很痛苦，所以想找到希望，想要變得輕鬆，人們才會渴望死亡，那時候的感覺我到現在都還記憶猶新。

我變得無法控制，這時丈夫在我隔壁的房間，我聽到類似杯子敲到桌子發出「叩」的一聲這樣日常的聲音，所有緊急的狀況都只是在我的腦海中發生，而丈夫沒有察覺到我的狀態，就是這一點勉強將我拉回了現實。

我失控的思考像是在全程馬拉松中奔跑一樣，雖然無法阻止，但我拚命地尋找看看有沒有像是沿途遞出的水和香蕉一樣的外界援助。以極快的速度流動的思考片段中，定期去看的精神科醫生的臉若隱若現。對啊，有醫生在。他不正是那個再合適不過的專家？ 能夠應對現在腦袋像是被拋之在後的我。

我的主治醫師的專長應該也包括思覺失調症。雖然找到了救命之神讓我快喜極而泣，但我想到那天是星期六，上午的看診應該已經結束了。唉，已經來不及了，不行了。

如果只是單純想去醫院，也有叫救護車這個辦法，但我不是身體受傷，外表看起來毫無異常，我沒有自信他人能理解我的緊急，別人一定會覺得我腦袋有問題吧。沒錯，明明腦袋的問題這麼嚴重。唉，多麼困難啊。

我的腦子已經到極限了，我已經一點都想不到其他別人能幫助我的方法。

