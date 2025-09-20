寶雅必買韓國美妝品牌推薦！積雪草安瓶必收、粉刺救星Threads超火

文／美人圈

韓國彩妝、保養品一直是美妝迷必追的流行指標，很多在OLIVE YOUNG爆紅、Threads上爆火的品牌，其實在寶雅就能一次入手，不用找代購也能跟上韓系妝容！除了大家熟知的I’M MEME、innisfree、ETUDE列超完整之外，還有不少寶雅限定引進的韓國話題品牌，這篇就幫大家整理必買清單，直接照著掃貨不踩雷。

寶雅必買韓國品牌：LUMMIR露米爾

2024年新創立的LUMMIR，由韓國女團御用彩妝師ISEUL共同研發，一推出就因「冷暖色調完整選色」而引爆話題。品牌理念強調透明乾淨的光澤妝感，妝效自然卻帶高級氛圍，完美復刻韓星舞台妝的質感。眼影、打亮、唇膏等系列都細分冷暖調，讓不同膚色都能找到最適合的色彩。

▲LUMMIR推出的冷暖色調完整選色引爆話題。（圖／LUMMIR）

LUMMIR露米爾必買推薦：

露米爾 閃耀水光唇膏，3.4g／NT$559

露米爾 四季光感眼影盤，10g／NT$799

露米爾 液態高光打亮露，4g／NT$409

露米爾 原生眉自然塑型眉筆，NT$369

寶雅必買韓國品牌：Parnell 帕奈兒

Parnell是OLIVE YOUNG近年討論度最高的保養品牌之一，以「積雪草安瓶」打響名號，主打專利積雪草成分，能強效舒緩修護，被韓妞封為「敏感肌急救神器」。不只在藥妝通路熱銷，還被多位皮膚科醫師推薦，而且除了保養，推出的底妝系列更是受到喜愛，不刺激、能夠修飾泛紅及痘痘的妝感，在韓國社群討論度超高！

▲Parnell是OLIVE YOUNG近年討論度最高的保養品牌之一。（圖／Parnell）

Parnell 必買推薦：

Parnell 帕奈兒 積雪草精粹92精華，30ml／NT$699

Parnell 帕奈兒 魚腥草B5瞬效舒緩保濕棉片，60片／NT$599

Parnell 帕奈兒 積雪草精粹面膜，7入／NT$700

Parnell 帕奈兒 積雪草霧面氣墊，15g／NT$689

Parnell 帕奈兒 積雪草精粹柔霧粉餅，11g／NT$799

Parnell 帕奈兒 積雪草精粹遮瑕膏，5g／NT$299

寶雅必買韓國品牌：Milk Touch

2018年創立的Milk Touch，以清新少女妝感在韓國爆紅，靠著睫毛膏與唇彩系列衝上OLIVE YOUNG熱銷榜，在寶雅可以獨家買到Milk Touch的氣墊品項！妝效主打自然乾淨、同時有一定程度的消逝度，不厚重、不假面，超適合韓妞喜愛的偽素顏妝，社群聲量瞬間飆升，特別受到大學生與小資族追捧。

▲Milk Touch以清新少女妝感在韓國爆紅。（圖／Milk Touch）

Milk Touch 必買推薦：

MilkTouch 輕穩特霧氣墊（含補充15g），NT$829

MilkTouch 牛奶光氣墊（含補充15g），NT$829

寶雅必買韓國品牌：MADPEACH

MADPEACH以大膽色彩與辣妹感形象打開市場，2023年登上OLIVE YOUNG試色牆後、一度成為韓妞口袋名單！品牌特色在於「性感＋甜美」兼具，妝效偏舞台感卻不失高級氛圍的細膩感，在Threads、小紅書上討論度超高。

▲MADPEACH品牌特色在於性感＋甜美兼具。（圖／MADPEACH）

MADPEACH 必買推薦：

MADPEACH 澄淨流光定妝噴霧，80ml／NT$399

MADPEACH MILKY WAY高光棒，3.4g／NT$599

MADPEACH 啞光持妝甜甜圈氣墊，13g／NT$750

MADPEACH 亮肌甜甜圈氣墊，13g／NT$750

MADPEACH 流光唇蜜，3.8ml／NT$499

MADPEACH 面霜腮紅，10g／NT$429

寶雅必買韓國品牌：BANILA CO

韓國老網紅美妝品牌BANILA CO，一開始以卸妝膏打響名號，至今都仍是韓妞化妝台必備，穩坐OLIVE YOUNG熱賣卸妝寶座。近幾年BANILA CO延伸出底妝系列，靠細膩的霧光澤感、不失遮瑕及持妝度的底妝再度翻紅，很多粉底、氣墊甚至是遮瑕都成為小資族和專業彩妝師的日常愛用品。

▲BANILA CO卸妝膏隱坐熱賣寶座。（圖／BANILA CO）

BANILA CO 必買推薦：

BANILA CO Prime持妝控油蜜粉，112g／NT$674

BANILA CO 零感肌瞬淨卸妝霜，1100ml／NT$619

BANILA CO 超持久無瑕氣墊粉餅，114g／NT$840

BANILA CO Prime定妝噴霧，1100ml／NT$670

BANILA CO Prime經典妝前乳，130ml／NT$661

寶雅必買韓國品牌：ilso

近兩年在韓國急速竄紅的醫美感品牌ilso，以簡單成分＋高效修護受到年輕族群追捧。主打的水楊酸角質調理水在OLIVE YOUNG長期霸榜，粉刺清潔鼻貼、粉刺導出液更曾在Threads美妝區討論度爆棚，被封為「粉刺肌救星」，連韓國也賣到缺貨！品牌強調皮膚科等級的專業保養，特別受到痘痘肌、油肌、敏感肌族群喜愛。

▲ilso被封為粉刺肌救星。（圖／ilso）

ilso 必買推薦：

ilso 溫和舒緩粉刺導出液，150ml／NT$599

ilso 溫和舒緩粉刺清潔鼻貼，五枚／NT$390

ilso 奇蹟辣木緊緻毛孔棉片，60片／NT$525

ilso 人體工學去黑頭鏟，NT$315

ilso 奇蹟辣木緊緻毛孔精華，30ml／NT$550

ilso 緊急舒緩精華露，150ml／NT$579

寶雅必買韓國品牌：SKIN1004

以馬達加斯加積雪草打響名號的SKIN1004，是韓國保養圈的純淨修護代表。明星安瓶精華一推出就賣到斷貨，IG、TikTok上都有滿滿試用心得，甚至連皮膚科醫師也推薦敏感肌使用。除了安瓶精華之外，防曬與面膜也討論度極高，堪稱「韓妞日常護膚三寶」。

▲SKIN1004是韓國保養圈的純淨修護代表。（圖／SKIN1004）

SKIN1004 必買推薦：

SKIN1004經典積雪草精華液，55ml／NT$499

SKIN1004經典積雪草化妝水，210ml／NT$539

SKIN1004玻尿酸系列水凝防曬精華，50ml／NT$599

SKIN1004經典積雪草弱酸洗面乳，125ml／NT$449

SKIN1004經典積雪草舒緩爽膚棉，70片／NT$620

SKIN1004經典積雪草舒緩面霜，75ml／NT$589

