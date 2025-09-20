2025最新粉餅推薦！韓國化妝師親授「濕用法」上妝技巧　底妝更服貼持久

文／美人圈

今年夏天熱到讓底妝秒融！比起厚重的粉底液或氣墊，粉餅清爽又不悶膚，持妝、控油、遮瑕一次到位，對敏感肌、油痘肌來說簡直是救星。其實只要妝前做好保濕，乾肌用粉餅也能避免乾卡感！這次不只要分享韓國化妝師親授的「粉餅濕用法」，讓粉餅更服貼、更持久、不厚粉，還精選2025最新粉餅推薦，從專櫃到開架一次看！

▲2025最新粉餅推薦。（圖／IG@about___tone_official）

不厚粉、不乾卡粉餅用法1：妝前保養精簡，避免出油脫妝

使用太過滋潤的保養，當毛孔開始出油時，就會把覆蓋在表層的底妝往外推，導致脫妝，且油脂與底妝結合後會造成氧化暗沉。因此妝前保養只需要「化妝水→乳液／乳霜→沾化妝水的化妝棉」，產品的選擇依自身膚況決定（例如：乾肌就用偏潤澤的、油肌則選清爽型）乳液步驟都只需要薄塗就好，最後再用沾化妝水的化妝棉將臉上沒有吸收掉的保養品油份帶走，並用乾淨的雙手去將化妝水拍乾，減少吸收不良、底妝暗沉的狀況。

▲妝前保養精簡。（圖／IG@abib.official）

不厚粉、不乾卡粉餅用法2：毛孔瑕疵部位用「圓頭粉底刷」

除了一般的粉撲之外，毛孔肌、瑕疵肌上粉餅也很推薦用「圓頭粉底刷」來上粉餅，上出來的妝感遮瑕度更高、同時也更輕透不厚重。底妝前可以先稍做遮瑕，接著用圓頭粉底刷繞圈取粉，先在衛生紙或手臂上繞圈將粉散的更均勻，用打圈的方式輕輕點戳全臉、薄薄壓上一層粉餅，可以讓粉餅有填進去的感覺，讓妝感更加柔滑。

▲毛孔肌、瑕疵肌上粉餅推薦用圓頭粉底刷。（圖／IG@thetoollab_official）

不厚粉、不乾卡粉餅用法3：乾肌推薦「粉餅濕用」更服貼

乾肌與混合肌比較容易出現脫皮、乾敏問題，韓國明星化妝師金慧林建議，可以先透過噴霧、粉餅的「雙重噴霧法」來濕用粉餅，如此一來等於粉餅上臉像是液化般，更加服貼、同時又有粉餅乾爽的優點！

「粉餅濕用」步驟1：防曬先打底

首先，在妝前保養後，選擇一款保濕度較高的防曬當作打底，均勻塗抹後等待成膜，膚觸有微微黏感、同時有阻力時是最佳上妝狀態。

「粉餅濕用」步驟2：妝前噴上一層保濕噴霧

上妝前，再噴上一層保濕噴霧，可以讓肌膚更保濕透潤，後續上粉餅也不用擔心乾卡。

「粉餅濕用」步驟3：粉餅按壓上妝

趁著臉上微濕的狀態，用粉撲或刷子沾取粉餅，以按壓、拍點的手法輕輕拍上臉，千萬不要拖拽，也可以局部輕壓、疊加遮瑕度。

▲粉餅要以按壓、拍點的手法輕輕拍上臉。（圖／IG@ipknofficial）

2025粉餅推薦：雅詩蘭黛 粉持久柔焦控油粉餅

承襲粉持久底妝系列的強大持妝基因，這次再升級Dual-Fusion粉霜融合科技，將乳霜的潤澤感、粉末的細緻度與色料的純淨度合而為一，妝感更服貼細膩。上臉後有柔焦濾鏡感，能平滑毛孔、修飾小細紋與泛紅，遮瑕力中高但不厚重，油肌上妝也不易浮粉。持妝力相當優秀，即使戴口罩或長時間待在高溫環境，也能穩住妝感不暗沉。非常適合追求完美底妝、又需要控油抗汗的通勤族與油肌女孩。

▲雅詩蘭黛 粉持久柔焦控油粉餅，NT$2,450。（圖／雅詩蘭黛）

2025粉餅推薦：M·A·C 超持妝柔焦輕粉餅

一餅三用，兼顧上妝、定妝、補妝功能，粉體細膩如絲，拍上肌膚瞬間帶來柔焦毛孔的效果，讓膚質像套上濾鏡一樣平滑。遮瑕度中高，對膚色不均、輕微瑕疵都有修飾力，卻完全不顯厚粉感。獨家LAYERFIX動態控油系統能長效吸附多餘油脂，全天防水、防汗、不結塊，油肌出門一整天也不用擔心斷妝。補妝時疊擦不會起粉層，依舊輕盈無痕，特別適合夏天或戶外活動多的人使用。

▲M·A·C 超持妝柔焦輕粉餅，NT$1,800。（圖／M·A·C）

2025粉餅推薦：KATE TOKYO 極致零瑕光粉餅

以高遮瑕 × 高服貼為賣點，結合高濃度零瑕光粉末與純淨顯色粉體，輕拍即可修飾毛孔、凹凸不平與暗沉，呈現帶柔光感的無瑕肌。遮瑕度中高，但粉感很輕盈，搭配刷具少量多次疊擦，毛孔修飾力更明顯。控油力適中，不會讓肌膚過乾，油肌、混合肌或長時間待在冷氣房的上班族都很適合。加上色號選擇豐富，是開架中少見能找到精準色號的粉餅。

▲KATE TOKYO 極致零瑕光粉餅，NT$450。（圖／KATE TOKYO）

2025粉餅推薦：Solone 雪紗柔霧嫩粉餅

被暱稱為「中東大油田蜜糖粉餅」，對油肌相當友善。粉體輕盈細緻，妝感偏柔霧，毛孔修飾力中等，能讓底妝看起來乾淨不厚重。控油力有中上水準，即使外出一整天也不易暗沉，只需補一次妝就能回到剛上妝的狀態。色號偏黃膚友好，不怕臉脖色差突兀。若有明顯瑕疵或黑眼圈，建議搭配遮瑕，整體妝感會更完整。很適合想找平價、高CP值、又不想頻繁補妝的油肌與混合肌使用。

▲Solone 雪紗柔霧嫩粉餅，NT$399。（圖／Solone）

2025粉餅推薦：ORBIS 芯生悠亮妍輕粉餅

以超輕盈羽毛型空氣感粉體為特色，上臉幾乎零存在感，卻能自然修飾膚色不均、柔和陰影與細小瑕疵，妝感偏自然光澤，適合追求偽素顏感的人。粉體內含玻尿酸與高保濕藍藻多醣，能維持一整天的水潤舒適，乾肌也能安心使用。不含紫外線吸收劑與刺激成分，保養後直接上妝，單擦免卸妝，非常適合極簡保養派與膚質敏感的人。

▲ORBIS 芯生悠亮妍輕粉餅，NT$950。（圖／ORBIS）

