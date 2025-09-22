最會穿香奈兒的男人！GD巴黎演唱會換上訂製西裝搭羽毛胸針帥翻舞台

記者鮑璿安／綜合報導

韓流天王 G-Dragon（權志龍）日前於巴黎舉行的 2025 世界巡迴演唱會，再度以一襲香奈兒（CHANEL）訂製造型驚豔粉絲。身為品牌大使的他，此次選穿一套極具戲劇張力的全白羊毛西裝套裝，透過細膩的細節與大膽舞台燈光交織出如夢似幻的視覺畫面。

▲韓流天王 G-Dragon（權志龍）日前於巴黎舉行的 2025 世界巡迴演唱會，再度以一襲香奈兒（CHANEL）訂製造型驚豔粉絲。（圖／品牌提供）

這套西裝為香奈兒專屬訂製，採用厚實立挺的白色羊毛材質打造，俐落剪裁勾勒出他身形的挺拔與曲線。西裝外套上飾有手工縫製的黑色水晶刺繡滾邊，在紅光舞台下閃爍微光，增添強烈的舞台張力與層次感。內搭酒紅色絲質襯衫與蝴蝶結領結，讓經典造型多了一抹神秘高雅的奢華氣息。下身同樣選用寬版剪裁的羊毛長褲，營造出寬鬆率性的輪廓感，與上半身的精緻結構形成視覺上的對比，也延續G-Dragon一貫的反差時尚哲學。而腳踩的香奈兒黑色皮革鞋履則為整體造型畫下穩重句點。









▲GD胸前佩戴的香奈兒高級珠寶Plume de CHANEL羽毛胸針。（圖／品牌提供）

最為搶眼的無疑是胸前佩戴的香奈兒高級珠寶Plume de CHANEL羽毛胸針，這件作品以18K白金鑲嵌鑽石打造，象徵自由與藝術精神，與G-Dragon過去不斷顛覆舞台表演的風格完美契合。搭配他招牌的圓帽、復古透明墨鏡與皮手套配件，每個細節都呈現一種剛柔並濟的時尚力量。





▲GD於2025年世界巡演《Übermensch》的雪梨與台北場換四套Valentino極繁新裝 。（圖／品牌提供）

而GD於世界巡演《Übermensch》的雪梨與台北場，以一連四套由Valentino創意總監Alessandro Michele操刀設計的造型登場，再次印證他作為時尚潮流指標的地位。雪梨場他以緋紅絨布西裝結合率性墨鏡登台，展現搖滾王者氣場；而台北場則以墨綠寬褲、亮粉西裝與鏤空飾邊外套輪番亮相，將高訂與街頭、復古與未來感完美融合。