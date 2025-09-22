fb ig video search mobile ETtoday

攜手頂級魚子醬打造最奢華精粹！鑽石瓶身藏創辦人愛情秘密

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

隨著醫學美容的進步，許多人都覺得直接靠它一次到位最省事，卻常常忽略保養的重要性，但其實日常呵護更是美麗的基礎功，需要有好的底子，醫美效果才會更有感，而且還能讓完美狀態持續更久，絕不是可以輕易無視的事情，近期更有不少厲害成分的頂級抗老好物，透過高效的營養成分，讓老化無所遁形。

＃Valmont 屹麗鎏金秘尋精粹，40ml、售價34000元

Valmont,ARTISTRY,雅芝,抗老,保養,逆齡,頂級。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

在抗老領域深耕多年的Valmont在2021年推出屹麗鎏金秘尋系列凝露與乳霜之後，終於在2025年10月推出全新的精粹，讓其系列更趨完整，提出4R的全方位煥活科研理念：煥活（Rejuvenate）、賦活（Revive）、煥新（Regenerate）、光燦（Radiance），從自然界珍稀的奢養能量，全面提升抗老力度，讓肌膚散發極致緊實澎彈。

Valmont,ARTISTRY,雅芝,抗老,保養,逆齡,頂級。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

世界最古老魚種之一的鱘魚擁有超過三千萬年的生命歷史，科學家從其身上發現長壽的秘訣，並且攜手高級魚子醬專家La Ferme de Neuvic運用嚴格道德的飼養標準，從鑽石鱘、歐洲西伯利亞鱘以及白鱘身上提取純淨高效的能量萃取，再搭配深海的地殼水做基底，透過蘊含的豐富礦物質：鎂、錳、硒等等，迅速補充肌膚所失能量，滋養修護，體現極致抗老效果。

Valmont,ARTISTRY,雅芝,抗老,保養,逆齡,頂級。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

＃ARTISTRY雅芝 時光金耀豐潤乳霜，50g、售價9800元

當肌膚出現老化問題，通常不只是出現細紋，還會伴隨乾燥、暗沉、鬆弛等多重狀態，因此，雅芝攜手慕尼黑工業大學醫學與健康學院權威卡里瑪．賈巴麗，透過其專業的科技研究打造出全新的時光金耀系列，運用高科技生物精煉萃取出珍稀濃萃，更是獨家選用了紐崔萊認證的水飛薊萃取，搭配香茶菜葉精華（延命草）、薰陸香微脂囊、銀杏萃取與夏雪片蓮等植物配方加入豐潤乳霜之中，全方位阻絕老化跡象。

Valmont,ARTISTRY,雅芝,抗老,保養,逆齡,頂級。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

不只是在成分上講究，這次包裝設計更是充滿紀念意義，從創辦人給予妻子的鑽戒中得到靈感，同時也象徵著使用後的肌膚能散發熠熠光輝，特別選用鑽石般的切割搭配金色拋光瓶身，外殼則以30%以上PCR回收材質製成，不僅別具高級質感，同時也不忘守護地球。

Valmont,ARTISTRY,雅芝,抗老,保養,逆齡,頂級。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

Valmont, ARTISTRY, 雅芝, 抗老, 保養, 逆齡, 頂級

