fb ig video search mobile ETtoday

營養師提醒：真空即食雞胸沒加熱　小心肉毒桿菌素找上門

>

▲▼營養師：吃「即食舒肥雞胸」４件事要注意 。（圖／Unsplash）

▲營養師高敏敏建議吃即食雞胸還是要加熱。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

增肌減脂不可缺少的即食舒肥雞胸是補充蛋白質的好夥伴，不少人打開包裝就直接食用，營養師高敏敏提醒，如果製作過程中有衛生疑慮，又或是沒充分加熱恐有肉毒桿菌毒素中毒風險，嚴重會有呼吸障礙，死亡率高達30-60%。

營養師高敏敏進一步說明，肉毒桿菌毒素為神經毒，若中毒恐會有以下症狀：

#輕微期：食慾不振、腹瀉、腹痛及嘔吐等 類似腸胃炎的症狀。

#中度期（侵犯到末梢神經）：視力模糊、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺。

#嚴重期：呼吸障礙（死亡率高達30～60%）。

因為肉毒桿菌喜歡低酸性、高蛋白質、缺氧的環境，以下食物若污染到肉毒桿菌 再加上不良的儲存條件，就易滋生更多的肉毒桿菌。

高蛋白質食品：肉製品、水產品、香腸、豆製品

低酸性厭氧食品：罐頭、香腸、火腿、真空包裝豆乾、自製醃製蔬果等

▲▼營養師：吃「即食舒肥雞胸」４件事要注意 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

那麼要如何預防肉毒呢？營養師高敏敏提出以下4點：

#冷藏4℃以下，保持新鮮

要注意店家是否有將食品保存於4℃以下的冷藏設備，溫度夠低就可降低肉毒桿菌滋生。

#食用前中心溫度74°C

真空食品買回家後，應依標示保存並確實加熱，確保溫度與時間足夠，避免肉毒桿菌滋生。

#外觀有異味、外觀膨脹立即丟

若發現真空食品的外觀有不明液體氣泡或奇怪的顏色、味道，請不要購買也不要吃以防中毒。

#避免反覆冷凍退冰

食材每次退冰都會讓細菌快速繁殖，再度冷凍無法完全殺菌，反而容易造成腐敗或食安風險。

關鍵字：

即食食品, 肉毒桿菌, 營養安全, 預防方法, 中毒風險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

潤娥出道18年不敗的少女感　5款日常精緻精品包跟著她挑就對

潤娥出道18年不敗的少女感　5款日常精緻精品包跟著她挑就對

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走 馬拉松賽季到了！5雙神級跑鞋推薦　性能兼具顏值根本PB收割機 美周記／香水重量級新品報到！Maison Margiela 貼膚麝香一聞愛上 舒華飛倫敦太美！穿Burberry格紋機場造型好甜　萬元泰迪熊掛飾搶鏡 「5個方法」教你遠離內耗　把時間和精力留給重要的人 愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方 最會穿香奈兒的男人！GD巴黎演唱會換上訂製西裝搭羽毛胸針帥翻舞台

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面