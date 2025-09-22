營養師提醒：真空即食雞胸沒加熱　小心肉毒桿菌素找上門

▲營養師高敏敏建議吃即食雞胸還是要加熱。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

增肌減脂不可缺少的即食舒肥雞胸是補充蛋白質的好夥伴，不少人打開包裝就直接食用，營養師高敏敏提醒，如果製作過程中有衛生疑慮，又或是沒充分加熱恐有肉毒桿菌毒素中毒風險，嚴重會有呼吸障礙，死亡率高達30-60%。

營養師高敏敏進一步說明，肉毒桿菌毒素為神經毒，若中毒恐會有以下症狀：

#輕微期：食慾不振、腹瀉、腹痛及嘔吐等 類似腸胃炎的症狀。



#中度期（侵犯到末梢神經）：視力模糊、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺。

#嚴重期：呼吸障礙（死亡率高達30～60%）。

因為肉毒桿菌喜歡低酸性、高蛋白質、缺氧的環境，以下食物若污染到肉毒桿菌 再加上不良的儲存條件，就易滋生更多的肉毒桿菌。

高蛋白質食品：肉製品、水產品、香腸、豆製品



低酸性厭氧食品：罐頭、香腸、火腿、真空包裝豆乾、自製醃製蔬果等

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

那麼要如何預防肉毒呢？營養師高敏敏提出以下4點：

#冷藏4℃以下，保持新鮮

要注意店家是否有將食品保存於4℃以下的冷藏設備，溫度夠低就可降低肉毒桿菌滋生。

#食用前中心溫度74°C

真空食品買回家後，應依標示保存並確實加熱，確保溫度與時間足夠，避免肉毒桿菌滋生。

#外觀有異味、外觀膨脹立即丟

若發現真空食品的外觀有不明液體氣泡或奇怪的顏色、味道，請不要購買也不要吃以防中毒。

#避免反覆冷凍退冰

食材每次退冰都會讓細菌快速繁殖，再度冷凍無法完全殺菌，反而容易造成腐敗或食安風險。