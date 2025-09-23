fb ig video search mobile ETtoday

被分手怎麼辦？感到難過、憤怒都正常　「5個步驟」教你走出情傷

>

▲▼被分手怎麼辦？「5步驟」教你走出情傷

▲把分手當作是一個重拾自我的時機。

記者曾怡嘉／綜合報導

被分手時，情緒難免會經歷一段低潮，開始懷疑自己，覺得自己不夠好，這時別壓抑自己的任何反應，以下幾個步驟幫助你更快走出情傷，重新找回自己。

#接受分手的事實

通常被告知分手，大部分的人都會反覆追問「為什麼」，但答案可能未必會讓你感到更好。試著放下執著，接受事情已經發生的事實。這不代表放棄希望，而是理解到這段關係已經結束，現在是為自己而活的時候了。

▲▼「被分手」教你5招走出情傷。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#允許自己悲傷

當一段關係被告知結束，無論你是難過、憤怒、沮喪都是正常的，這是一個自我療癒的過程。試著找一個信任的朋友傾訴，或是寫日記，把情緒寫下來，讓自己有一個宣洩的空間，這樣有助於釋放壓力和情感包袱。

#轉移注意力

別讓自己一直陷在分手的迴圈中，找到一個新的興趣或目標，可以是運動、學習新技能、旅行，甚至是重新設計自己的生活空間。這些新活動不僅會轉移你的注意力，還能讓你更專注在個人成長上，漸漸找回失去的自信與力量。

▲▼「被分手」教你5招走出情傷。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#建立一個健康的日常

分手後，情緒起伏難免會影響作息，讓自己陷入低潮。保持規律的睡眠和健康的飲食，加入一些有氧運動如跑步、瑜伽等，能幫助穩定情緒，提升自我情緒管理的能力。當身體和心靈都處於穩定狀態，面對情傷也會變得更強大。

#重新認識自己

在一段關係中，我們往往會付出很多，甚至失去一部分自我。分手後是重拾自我的時機。思考自己真正需要的是什麼，是否需要調整未來的情感標準。讓自己擁有一段獨立的時間，重新找回屬於自己的價值與自信。

