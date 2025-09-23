這季CHANEL包款太會玩！巨大珍珠、蝴蝶結元素夢幻拉滿　必收清單公開

記者鮑璿安／綜合報導

眾多小香迷的全新必收配件清單來啦！香奈兒（CHANEL）2025/26 秋冬高級時裝系列正式揭曉，由模特兒 Lulu Tenney 演繹、Anthony Seklaoui 掌鏡拍攝的形象大片，詮釋新季全新的重點單品，品牌經典元素以全新比例與大膽設計詮釋。除了服裝線條的層次感，本季更在配件與包款上呈現驚喜，延續品牌標誌性的珍珠、蝴蝶結、斜紋軟呢與雙色設計，直接將夢幻程度拉到最滿，成為系列中最吸睛的亮點。

經典符碼的配件再造

珍珠和蝴蝶結元素毫無疑問是本季的重要主角，從仿若放大版珍珠串成的項鍊與腰鍊，到鞋跟化作單顆圓潤珍珠，皆傳達香奈兒一貫的優雅與趣味。黑白雙色高跟鞋在珍珠球狀鞋跟的點綴下，成為完美平衡經典與前衛的單品。蝴蝶結元素則透過細節呼應，黑色芭蕾舞鞋搭配大蝴蝶結裝飾，綴上金屬鏈條設計，低調中帶點華麗，極具收藏價值。

▲黑色雙C LOGO飾以口袋丹寧肩背包 NTD239,900；黑色雙C LOGO飾以蝴蝶結口蓋包 NTD222,000；淡藍色雙C LOGO蝴蝶結造型丹寧肩背包 大型款 NTD207,700；珍珠造型肩背包 NTD930,900。（圖／品牌提供）

包款設計同樣大膽出擊，以珍珠項鍊為靈感的斜背包，將珠寶與皮革結合，營造夢幻感與戲劇張力；經典皮夾被放大為巨型手拿包，黑色菱格紋皮革搭配醒目的雙 C Logo，展現誇張卻不失優雅的時尚態度。紅白交織的斜紋軟呢鍊帶包則是秋冬穿搭的點睛之筆，延續品牌最具代表性的布料語彙，散發溫暖而俏皮的氛圍。另一款酒紅色亮面皮革鍊帶包，以光澤材質搭配金屬鍊條，搶眼度滿分，適合晚宴或派對場合。

尺寸與比例的趣味挑戰

香奈兒此次巧妙玩弄比例，過大的包款與放大的珍珠項鍊，與纖細的身形形成強烈對比，呼應系列服裝中誇張袖型、錯視效果布料，甚至是立體蝴蝶結領口的設計思維，這種誇張卻不失精緻的處理，體現了品牌在經典與創新之間的拿捏。



【看更多話題款式】

當今名人街拍最常上身的 It Bag 再+1！Balenciaga 全新 Rodeo 系列包款席捲本季時尚話題，從名媛 Hailey Bieber、演員 Lindsay Lohan 到法國影后 Isabelle Huppert，各自以不同風格詮釋這款個性包袋。而Rodeo在多季風靡之後，2025冬季也帶來進化亮點，打造出迷你小巧的Vanity 化妝包，讓人難以抗拒。

Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。本季 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。





▲Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋 。（圖／品牌提供）





▲ Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo 手袋亮相巴黎 。（圖／品牌提供）

