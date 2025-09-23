fb ig video search mobile ETtoday

這季CHANEL包款太會玩！巨大珍珠、蝴蝶結元素夢幻拉滿　必收清單公開

>

記者鮑璿安／綜合報導

眾多小香迷的全新必收配件清單來啦！香奈兒（CHANEL）2025/26 秋冬高級時裝系列正式揭曉，由模特兒 Lulu Tenney 演繹、Anthony Seklaoui 掌鏡拍攝的形象大片，詮釋新季全新的重點單品，品牌經典元素以全新比例與大膽設計詮釋。除了服裝線條的層次感，本季更在配件與包款上呈現驚喜，延續品牌標誌性的珍珠、蝴蝶結、斜紋軟呢與雙色設計，直接將夢幻程度拉到最滿，成為系列中最吸睛的亮點。

經典符碼的配件再造

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

珍珠和蝴蝶結元素毫無疑問是本季的重要主角，從仿若放大版珍珠串成的項鍊與腰鍊，到鞋跟化作單顆圓潤珍珠，皆傳達香奈兒一貫的優雅與趣味。黑白雙色高跟鞋在珍珠球狀鞋跟的點綴下，成為完美平衡經典與前衛的單品。蝴蝶結元素則透過細節呼應，黑色芭蕾舞鞋搭配大蝴蝶結裝飾，綴上金屬鏈條設計，低調中帶點華麗，極具收藏價值。

包款亮點推薦

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲黑色雙C LOGO飾以口袋丹寧肩背包 NTD239,900；黑色雙C LOGO飾以蝴蝶結口蓋包 NTD222,000；淡藍色雙C LOGO蝴蝶結造型丹寧肩背包 大型款 NTD207,700；珍珠造型肩背包 NTD930,900。（圖／品牌提供）

包款設計同樣大膽出擊，以珍珠項鍊為靈感的斜背包，將珠寶與皮革結合，營造夢幻感與戲劇張力；經典皮夾被放大為巨型手拿包，黑色菱格紋皮革搭配醒目的雙 C Logo，展現誇張卻不失優雅的時尚態度。紅白交織的斜紋軟呢鍊帶包則是秋冬穿搭的點睛之筆，延續品牌最具代表性的布料語彙，散發溫暖而俏皮的氛圍。另一款酒紅色亮面皮革鍊帶包，以光澤材質搭配金屬鍊條，搶眼度滿分，適合晚宴或派對場合。

尺寸與比例的趣味挑戰

香奈兒此次巧妙玩弄比例，過大的包款與放大的珍珠項鍊，與纖細的身形形成強烈對比，呼應系列服裝中誇張袖型、錯視效果布料，甚至是立體蝴蝶結領口的設計思維，這種誇張卻不失精緻的處理，體現了品牌在經典與創新之間的拿捏。
 

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

【看更多話題款式】

當今名人街拍最常上身的 It Bag 再+1！Balenciaga 全新 Rodeo 系列包款席捲本季時尚話題，從名媛 Hailey Bieber、演員 Lindsay Lohan 到法國影后 Isabelle Huppert，各自以不同風格詮釋這款個性包袋。而Rodeo在多季風靡之後，2025冬季也帶來進化亮點，打造出迷你小巧的Vanity 化妝包，讓人難以抗拒。

Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。本季 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲ Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo 手袋亮相巴黎 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, 香奈兒, 秋冬, 包款, 配件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

「賭王最美千金」何超蓮深溝閃耀　絕配葫蘆鑽鍊

「賭王最美千金」何超蓮深溝閃耀　絕配葫蘆鑽鍊

大齡男女為何難找到另一半？社交圈固定、想一次到位都是關鍵

大齡男女為何難找到另一半？社交圈固定、想一次到位都是關鍵

不佔便宜，但也別想拿我的！總愛AA制的三大星座　TOP 1不想被金錢束縛 日本百年文具店伊東屋快閃DREAM PLAZA　文具控準備開逛！ 被分手怎麼辦？感到難過、憤怒都正常　「5個步驟」教你走出情傷 可愛生活周邊一次擁有！康是美攜手《玩具總動員》推出29款超萌加價購 漂染髮必看！染後做好「5件事」也能擁有光澤好髮質 最會穿香奈兒的男人！GD巴黎演唱會換上訂製西裝搭羽毛胸針帥翻舞台 IKEA肉丸購物袋爆炸可愛！「只送不賣」一方法入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面