RIMOWA首次出皮革包款！義大利小牛皮質感超強又具機能

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

旅行箱包品牌RIMOWA以鎂鋁合金材質打造精品級行李箱，2025年秋季全新推出GROOVE系列，是首次以頂級義大利皮革設計出多款時尚包袋，不僅延續其精緻設計感，外型採用行李箱標誌性的溝槽圖騰打造，更是兼具機能與耐用性，可以摺疊收納或是掛在箱柄上，讓旅行既輕鬆又時髦。

首次亮相的GROOVE系列總共有4種不同的袋型：托特包（Shopping Bag）、單肩包（Sliding Hobo Bag）、大型斜背包（Cross-Body Bag Large）、小型斜背包（Cross-Body Bag Small），其中，近年非常流行的單肩包不僅使用義大利頂級小牛皮製成，更是搭配可以拆卸的皮革小袋，輕鬆收納零碎小物，包包後方也有行李箱拉桿固定袋，能夠快速裝載在行李箱上方，讓旅行更加輕便。

當然小型斜背包也是日常出行首選，多元的季節性限定色，更是讓很多人心動的關鍵，包含粉色、勃根地酒紅色、綠色、黑色，同時也有致敬鎂鋁合金行李箱的銀色設計，內裡擁有兩大隔層，甚至搭載6個信用卡槽，簡直就是能取代錢包的多用途包款，可以整齊收納必備小物。

American Touister也把旅行延伸到時尚穿搭，為旗下MAXIVO & FRONTEC系列打造出全新色選：薰衣草紫，MAXIVO有全新的17寸小巧登機箱，Optimov彈力避震與StePause剎車輪系統能適應各種交通地形，適合短程外出旅行使用；FRONTEC選用PlentiVol 1：9比例設計，再加上可擴充功能，讓容量更具彈性。