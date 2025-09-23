fb ig video search mobile ETtoday

初次見面立刻產生好印象！能馬上被加分的10個小細節

記者蔡惠如／綜合報導

初次見面不管是面試、約會、見家長，還是單純認識新朋友，第一印象往往決定了對方對你的觀感，如果建立好印象，後續溝通也就會更順利。除了外型打理，細節才是能加分的關鍵。10 個小地方能幫你在短時間內建立好感度。

▲▼「5個技巧」教你和人舒服聊天。（圖／Unsplash）

記住對方的名字
在對話中能自然地叫出對方的名字，會讓人感受到被尊重與重視。與其只點頭稱是，不如在聊天時加一句「對啊，小美，我也這麼想」，這樣的親切感往往比寒暄更有效。

保持乾淨整潔
好印象不需要長得完美，但絕對需要乾淨。頭髮不要油膩、指甲修剪整齊、口氣清新、衣服筆挺，這些小細節都比名牌加分。因為對方第一眼看到的不是標籤，而是你對自己的用心。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

減少小動作
緊張時有人會咬指甲、抖腳或玩弄頭髮，這些小動作會讓對方感受到你的不安。深呼吸、把雙手放在膝蓋上，給自己一個穩定的姿態，不僅能讓你冷靜，也能讓別人覺得你沉著自信。

不要用手指著人
手指著別人容易讓人覺得有壓迫感或被責怪，即使你只是隨口聊天。想表達重點，可以改用張開手掌的動作，傳遞的是友善與開放，而不是距離感。

▲▼小孩,大人,說教,聊天。（圖／取自免費圖庫pexels）

放下手機
跟人相處的時候，手機是最大的干擾。對方正在說話，而你卻時不時低頭滑訊息，很容易讓人感覺被忽視。就算只是短短一兩個小時，把專注力放在眼前的人身上，才會留下專心、尊重的好印象。

適時給予讚美
真誠的小小讚美能拉近距離，像是「你的襯衫很有質感」或「你的想法很有趣」。重點是自然、具體，不要過度或虛浮，讓對方感受到你有觀察、也願意肯定。

▲▼「5個技巧」教你和人舒服聊天。（圖／Unsplash）

主動發問
單純點頭回應容易讓對方覺得自己在自說自話。當你能針對對方的話題提出問題，例如「那你怎麼開始接觸這領域的？」這不只展現出興趣，也讓對話更自然流暢。

保持眼神交流
適度的眼神接觸能傳遞專注與友善，比起低頭或四處張望，注視對方的眼神能讓彼此更快建立信任。但也別死盯著人看，適時點頭搭配微笑，效果最好。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

微笑是最佳破冰工具
不需要刻意討好，只要自然展露笑容，就能讓對方卸下戒心。即便是簡單的自我介紹，配上真誠的微笑，也會瞬間拉近距離。

禮貌永遠不退流行
基本的「請、謝謝、不好意思」從不嫌多。對服務人員有禮貌，對第一次見面的人態度大方，這些舉止往往比任何外在裝飾都更能加分。

形象, 印象, 細節, 好感度, 禮貌

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

不佔便宜，但也別想拿我的！總愛AA制的三大星座　TOP 1不想被金錢束縛

不佔便宜，但也別想拿我的！總愛AA制的三大星座　TOP 1不想被金錢束縛

大齡男女為何難找到另一半？社交圈固定、想一次到位都是關鍵

大齡男女為何難找到另一半？社交圈固定、想一次到位都是關鍵

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

