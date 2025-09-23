初次見面立刻產生好印象！能馬上被加分的10個小細節

記者蔡惠如／綜合報導

初次見面不管是面試、約會、見家長，還是單純認識新朋友，第一印象往往決定了對方對你的觀感，如果建立好印象，後續溝通也就會更順利。除了外型打理，細節才是能加分的關鍵。10 個小地方能幫你在短時間內建立好感度。

記住對方的名字

在對話中能自然地叫出對方的名字，會讓人感受到被尊重與重視。與其只點頭稱是，不如在聊天時加一句「對啊，小美，我也這麼想」，這樣的親切感往往比寒暄更有效。

保持乾淨整潔

好印象不需要長得完美，但絕對需要乾淨。頭髮不要油膩、指甲修剪整齊、口氣清新、衣服筆挺，這些小細節都比名牌加分。因為對方第一眼看到的不是標籤，而是你對自己的用心。

減少小動作

緊張時有人會咬指甲、抖腳或玩弄頭髮，這些小動作會讓對方感受到你的不安。深呼吸、把雙手放在膝蓋上，給自己一個穩定的姿態，不僅能讓你冷靜，也能讓別人覺得你沉著自信。

不要用手指著人

手指著別人容易讓人覺得有壓迫感或被責怪，即使你只是隨口聊天。想表達重點，可以改用張開手掌的動作，傳遞的是友善與開放，而不是距離感。

放下手機

跟人相處的時候，手機是最大的干擾。對方正在說話，而你卻時不時低頭滑訊息，很容易讓人感覺被忽視。就算只是短短一兩個小時，把專注力放在眼前的人身上，才會留下專心、尊重的好印象。

適時給予讚美

真誠的小小讚美能拉近距離，像是「你的襯衫很有質感」或「你的想法很有趣」。重點是自然、具體，不要過度或虛浮，讓對方感受到你有觀察、也願意肯定。

主動發問

單純點頭回應容易讓對方覺得自己在自說自話。當你能針對對方的話題提出問題，例如「那你怎麼開始接觸這領域的？」這不只展現出興趣，也讓對話更自然流暢。

保持眼神交流

適度的眼神接觸能傳遞專注與友善，比起低頭或四處張望，注視對方的眼神能讓彼此更快建立信任。但也別死盯著人看，適時點頭搭配微笑，效果最好。

微笑是最佳破冰工具

不需要刻意討好，只要自然展露笑容，就能讓對方卸下戒心。即便是簡單的自我介紹，配上真誠的微笑，也會瞬間拉近距離。

禮貌永遠不退流行

基本的「請、謝謝、不好意思」從不嫌多。對服務人員有禮貌，對第一次見面的人態度大方，這些舉止往往比任何外在裝飾都更能加分。