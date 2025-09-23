fb ig video search mobile ETtoday

新莊宏匯廣場4間「新北首店」登場　小米、三星與奎士咖啡接力開幕

▲▼奎士咖啡。（圖／奎士咖啡提供）

▲奎士咖啡新北首店將插旗宏匯廣場，此為台北市府店。（圖／奎士咖啡提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新莊宏匯廣場下半年迎來4間「新北首店」話題，9/26小米之家首間新北百貨直營店開幕，10月再迎來三星旗艦體驗館、科技生活選物店「創Q space」與精品咖啡「奎士咖啡」，從3C到咖啡輕食補齊一站式生活場景。業者還推「卡友好禮季」作為周年慶前哨，加碼點數與滿額禮，鎖定會員回流商機。

▲小米之家信義店搶先直擊！同場加映期間限定的「小米基地」 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米之家新北首間百貨直營店，也將在宏匯登場，此為資料照。（圖／資料照）

宏匯廣場近期迎接4品牌「新北首店」，包括小米之家直營店9／26開幕，從9／28～9／29購機指定品享限定優惠；同期間單筆消費滿2,000元並加入小米官方LINE，加贈品牌帆布袋，滿5,000元可再參加抽獎；三星旗艦體驗館10／10開幕，強調全系列AI應用與新品體驗；「創Q space」則在10／8登場，10／8～10／22消費滿1,500元送Qbies帆布袋、滿1萬元送24吋彩虹熊。

▲宏匯廣場。（圖／業者提供）

奎士咖啡則在10／16開幕，10／16～11／15單筆滿300元，可參加總價值20萬元的開幕抽獎，最大獎為星宇航空亞洲全航線商務艙來回機票。其他新櫃包括niko and…、JINS、MIRAMIRA等，並推出niko and…10／16～11／5 秋冬新品全面8折、會員單筆滿3,000元現折300元、滿4,000元加贈毛毯；JINS 10／9 起當日單筆消費滿3,000元送皮革收件盒；飾品 MIRAMIRA 10／3～10／12 全館兩件88折、三件8折；折扣後單筆滿2,000元贈隨身收納袋。

▲宏匯廣場。（圖／業者提供）

▲會員平日周一至周五，累計滿2,000元，可兌換英國熊彩虹玻璃杯，或宏匯廣場100元抵用金等超值來店禮 。（圖／業者提供）

業者表示，為迎戰同業周年慶，館內同步推出「卡友好禮季」，從9／25～10／22 期間，全館當日累計滿 3,000元 贈 300元；周一至周四加碼，全館當日單筆滿 2,000元享點數3倍送，玉山宏匯聯名卡平日累計滿 2,000元，可兌換兔子造型擦手巾、英國熊彩虹玻璃杯或宏匯廣場100元抵用金等來店禮。 

▲台南三井二期。（圖／業者提供）

▲台南三井二期明年春天登場。（圖／業者提供）

MITSUI OUTLET PARK 台南二期預計在 2026 年春天對外開幕，新增約 50 家店舖，整體規模將達 240 家。除了補齊生活機能與餐飲選擇，更帶來 4 間「台南首間」品牌，從親子、餐飲到居家生活一次到位，讓人逛起來更有新鮮感。

▲台南三井二期。（圖／業者提供）

▲台南三井二期。（圖／業者提供）

最有話題的 4 間「台南首店」，包括日本母嬰用品龍頭「西松屋」首度登台，以平價實用的嬰童服飾、孕婦用品和各式育兒商品打進親子族群。另一家「美菜莉」則主打現代韓式料理，將傳統韓食融入精緻擺盤與新鮮食材，成為饕客聚餐的新選擇。

▲台南三井二期。（圖／業者提供）▲台南三井二期。（圖／業者提供）

台南首次引進日本蛋包飯名店「pommes ポムの樹」，多達 30 種現點現做的蛋包飯，讓人選擇障礙大爆發；還有連續 11 年拿下日本全國丼大賽金賞的「天吉屋」，把香酥天丼的滋味直接搬進台南。

▲台南三井二期。（圖／業者提供）▲台南三井二期。（圖／業者提供）

新莊, 宏匯廣場, 新北首店, 品牌, 優惠

