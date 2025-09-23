Nike × SKIMS終於來了！金卡戴珊領軍、7系列58款單品根本最美運動裝





▲美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）主理的塑身衣品牌 SKIMS，近日與運動巨頭 Nike 聯手推出全新 NikeSKIMS 系列，成為運動與時尚界的焦點 。（圖／品牌提供，以下同）

記者鮑璿安 ／綜合報導

美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）主理的塑身衣品牌 SKIMS，近日與運動巨頭 Nike 聯手推出全新 NikeSKIMS 系列，成為運動與時尚界的焦點。這個系列以「女性身體」為核心，強調兼具力量、美感與自信，完美融合機能與設計，為女性運動服飾寫下全新篇章，如今終於等到更多細節釋出，首系列將於 9 月 26 日 在北美 Nike 與 SKIMS 官網，以及紐約與洛杉磯旗艦店同步開賣。

以身體為出發點的設計哲學

NikeSKIMS 首發系列涵蓋 7 大系列、58 款單品，從運動內衣、緊身褲到日常單品一應俱全。系列設計秉持由上到下的完整思考，修身剪裁、塑形布料搭配創新材質，貼合女性身體線條並在運動中提供支撐。特別是 Nike Dri-FIT 科技，具備優異的排汗與透氣效果，讓穿著者在高強度運動與日常生活之間自在切換，不僅舒適，更能凸顯自我風格。

多元系列展現不同美學

首波產品中，Matte 系列以霧面材質打造 21 款日常必備單品，提供中度壓縮與針對性塑形；Shine 系列布料帶有低調光澤，適合力量訓練，兼具俐落感與支撐性；Airy 系列則以超輕量網眼面料打造七款透氣單品，方便疊搭，適合低強度運動與輕鬆造型。季節性系列包括 Vintage Seamless 無縫復古針織、Matte Tricot 流暢田徑風、Semi-sheer Weightless Layers 半透內搭與 Shiny Nylon 運動褲款，展現從健身房到街頭穿搭的全方位美學，可以說是最時髦的運動服。

運動員與Kim Kardashian 本人共同演繹

這次宣傳大片《Bodies at Work》由導演 Janicza Bravo 操刀，集結超過 50 位運動員，包括奧運金牌選手 Serena Williams、體操冠軍 Jordan Chiles 等人。她們身著 NikeSKIMS 服裝展現力量與線條，傳遞「女性身體就是藝術與力量」的訊息。Kim Kardashian 也親自出鏡，展現品牌精神與她本人對於時尚的強烈詮釋，她在談到設計初衷時表示：「我們的使命是重新定義女性運動服飾，結合前沿性能與大膽設計，讓女性無論是菁英運動員或日常愛好者，都能自在展現自信與自由。」

▲adidas Originals 最新推出的「ORI雞NAL雞排系列」，將經典鞋款 SAMBA OG 揉合台灣人最愛的靈魂美食炸雞排，設計靈感滿滿。（圖／品牌提供）

adidas Originals 又帶來最原汁原味的台式設計！最新推出的「ORI雞NAL雞排系列」，將經典鞋款 SAMBA OG 揉合台灣人最愛的靈魂美食炸雞排，設計靈感滿滿。本次限定鞋款以米白色麂皮為基底，點綴上炸粉黃與辣椒紅的細節，鞋跟更換上酥脆橘皮革，宛如剛出爐的香酥雞排，搭配兩款趣味鞋帶，分別是九層塔色的深綠款與蓬鬆炸雞皮感的白毛款，讓整體視覺與台味完美結合。更有趣的是鞋底刻印「大辣」、「不切」等夜市專屬術語，笑點十足，細節處處藏巧思。除了鞋款，系列還延伸推出 T 恤、托特包與卡夾等配件，從頭到腳散發濃濃原G潮味。