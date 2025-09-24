fb ig video search mobile ETtoday

試開箱／Jo Malone首個美食調來了！蜜漬杏桃、薑餅香水給人滿滿幸福感

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

美食調香氛近年在香水界是很重要的潮流，透過不同的香材模擬出美味可口的食材，展現出香水更有趣的多樣性，Jo Malone在2025年的秋冬限定派對也加入了美食調的香水單品，不管是檀香木與蜜漬杏桃香水，還是薑餅限量版香水，因為其古龍水的特性，味道更加清雅舒適，不會給人過度甜膩，卻又充滿甜蜜的包覆感。

Jo Malone,BORNTOSTANDOUT,香水,香氛,試開箱,美食調。（圖／記者李薇攝、品牌提供、IG）

這次最讓人耳目一新的絕對是檀香木與蜜漬杏桃香水，從包裝上經典的方形瓶身運用藍綠暈染感的瓶蓋，給人一種活潑繽紛的視覺，味道宛如在一間充滿復古風情的昭和系咖啡廳，店內古色古香的木質裝潢，卻端上一整顆蜂蜜浸釀的杏桃蛋糕，香甜卻因為檀香木的加入，更顯得平衡不膩。

Jo Malone,BORNTOSTANDOUT,香水,香氛,試開箱,美食調。（圖／記者李薇攝、品牌提供、IG）

另一款也很值得收藏的絕對是薑餅限量版香水，聞到它的香氣就像是提前為充滿節慶感的12月做準備，整體香氣運用烤榛果呈現出餅乾在烤箱中經過高溫烘焙，緩緩澎脹散發出的奶油麵粉香味，生薑為前調帶來淡淡的辛香感，就像是薑餅一口咬下給人甜蜜又伴隨辛辣的味覺體驗，是一款很有情境感的味道。

Jo Malone,BORNTOSTANDOUT,香水,香氛,試開箱,美食調。（圖／記者李薇攝、品牌提供、IG）

Jo Malone,BORNTOSTANDOUT,香水,香氛,試開箱,美食調。（圖／記者李薇攝、品牌提供、IG）

提到美食調香氛，韓國小眾品牌BORNTOSTANDOUT可以說是其中的佼佼者，充滿叛逆個性的反骨精神，探索人類禁慾底線，讓人特別印象深刻，其中，瘋蜜淡香精是一款讓人聞到瞬間想溺在裡面的香氣，濃郁香甜的蜂蜜有著花蜜發酵過後的濃稠，宛如整個人浸漬在裡面，具有貼膚感的甜蜜，特別適合秋冬冷天，有種被完全包覆的溫柔。

Jo Malone,BORNTOSTANDOUT,香水,香氛,試開箱,美食調。（圖／記者李薇攝、品牌提供、IG）

