不靠名牌包也能活出高級感　自律女常見的6種特質

▲女性,女人,巴黎。（圖／unsplash）

▲有些女性自帶高級感，來自於他們的氣場。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

很多人以為拿著昂貴的精品包就能展現高級感，但真正讓人覺得有氣場的，往往是生活習慣和自律態度。觀察那些不愛張揚卻很有存在感的女生，她們身上通常都有幾個共通點，不需要過度裝飾，也能讓人覺得自然又有魅力。

有自己的想法
生活中常有人會潑冷水，或把自己的偏見丟到你身上。如果總是被這些聲音影響，很容易迷失方向。真正自律的女人，清楚知道自己要的是什麼，不需要迎合，也不會因為別人一句話就動搖。

不過度敏感，少一點內耗
日子已經夠忙碌了，若還要花心力在揣測別人的眼色或言語，只會讓自己更疲憊。那些走路帶風、看起來很有自信的女生，大多都不會因為一句閒言閒語就心情低落，她們懂得把注意力放回自己身上。

▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

不因為孤單就隨便戀愛
等待愛情的空檔，其實是認識自己的好時機。有人選擇旅行、學習新技能、或是投入工作和興趣，讓生活充實而有重心。相反的，若只是因為怕寂寞就找一段沒感覺的戀情，最後往往只會覺得更空虛。

社交圈精簡但真誠
身邊的朋友往往能反映出一個人的樣貌。氣質出眾的女生，通常不會讓自己被負能量的人包圍，而是會選擇和志同道合的朋友相處。真正值得的友誼，就像一本好書，能帶來啟發和支持，而不是耗損。

▲女性,女生,獨立,單身。（圖／unsplash）

經濟獨立
如果什麼都要依賴別人，就很難掌握自己的人生。當你有能力存錢、規劃開支，不管是想旅行、購物或是單純請自己吃一頓好餐，都能靠自己達成。金錢雖然現實，卻是自由感和安全感的基礎。

吃得剛好
年輕時可能會因為划算或聚會拼命吃到撐，但後來才懂得，真正的享受是吃自己喜歡、剛剛好的量。挑對食物，好好品味一頓飯，遠比把自己塞到胃痛還要讓人快樂。

氣場, 女生, 生活習慣, 高級感, 自律

