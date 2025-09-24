fb ig video search mobile ETtoday

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見

>

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

有些人天生以自我為中心，對於他人的想法與界線缺乏體察，言行中不經意甚至刻意地忽略了「尊重」的重要性，這樣的性格若發展到極端，就會讓人覺得他們不懂得顧慮別人的感受，以下就來盤點最容易「不尊重別人」的三大星座，並探究其背後的原因。

Jo Malone,BORNTOSTANDOUT,香水,香氛,試開箱,美食調。（圖／記者李薇攝、品牌提供、IG）

TOP 3：牡羊座

牡羊座的直率雖然是一種優點，但在表達意見時常常不加修飾，甚至會直接把內心想法脫口而出，讓人覺得自己被冒犯，對牡羊來說，他們認為「誠實」比「顧慮」更重要，於是容易忽略了場合與分寸，這也讓他們在人際互動中經常踩到別人的地雷。

TOP 2：射手座

射手座天性自由不羈，討厭被拘束，因此他們很少會刻意站在別人的立場思考。他們心直口快，甚至有時候還會因為好玩而調侃別人，卻忘了對方可能不覺得有趣，射手的「隨性」往往被誤會成不尊重，事實上他們只是沒有耐心顧及細節，但在外人眼裡卻容易被視為放肆。

TOP 1：水瓶座

水瓶座最容易讓人覺得他們完全不懂尊重，原因在於他們對「自己的理念」有絕對的執著，他們常把自己放在觀察者或評判者的位置，認為別人應該要接受自己的想法，若對方不認同，水瓶甚至會顯得冷漠或輕視，這種「我才是對的」心態，讓人覺得他們缺乏同理心，也因而最容易引發「不尊重」的爭議。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似高冷私下卻默默付出的深情星座Top 3 ！第一名愛起來專一到極致

看似高冷私下卻默默付出的深情星座Top 3 ！第一名愛起來專一到極致

白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來

白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來

新莊宏匯廣場4間「新北首店」登場　小米、三星與奎士咖啡接力開幕

新莊宏匯廣場4間「新北首店」登場　小米、三星與奎士咖啡接力開幕

不佔便宜，但也別想拿我的！總愛AA制的三大星座　TOP 1不想被金錢束縛 Z世代「拒當主管」觀念正在擴大　真正的進步是「不犧牲，仍能把事做成」 小心肌肉流失鬆垮垮！蛋白質攝取不足「6大警訊」要注意　 大齡男女為何難找到另一半？社交圈固定、想一次到位都是關鍵 日本百年文具店伊東屋快閃DREAM PLAZA　文具控準備開逛！ 冠軍讓人猜不到！「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3 36歲李鐘奭重回顏值巔峰！熱舞影片帥翻　靠6招維持神級牛奶皮膚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面