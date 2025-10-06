蘭芝2025年底全面撤櫃！睡美人晚安面膜、NEO氣墊　5大明星商品仍買得到

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

LANEIGE蘭芝因應全球營運策略調整，宣布於2025年底結束台灣百貨專櫃的營業，並展開全新通路轉型，改以網路購物與藥妝通路為主。旗下明星商品如睡美人晚安面膜、氣墊、保濕精華依舊可以輕鬆在台灣買到。

LANEIGE蘭芝轉型線上與新零售通路



LANEIGE蘭芝震撼宣布2025年12月底結束台灣百貨專櫃的營業，很多人擔心品牌是要撤出台灣，但LANEIGE蘭芝發佈消息表示將展開全新通路轉型，未來會持續透過官方網站、momo旗艦店、蝦皮旗艦店，以及康是美、beautySTAGE 美麗台及UNIKCY等新零售通路，提供更便利的購物體驗。愛用LANEIGE蘭芝不用擔心以後買不到了。

LANEIGE蘭芝熱賣Top 5推薦



未來蘭芝將轉往網站以及複合式通路販售，下列這些明星商品依舊是可以鎖定的目標。

Top 5. 甜甜圈澎潤水唇釉

以甜甜圈為靈感的甜甜圈澎潤水唇釉，擁有獨家甜甜圈矽膠唇刷，創新360°圓圈設計，Q彈柔軟完美貼合雙唇，輕鬆均勻上色不卡紋。當中擁有95%高保濕精華，搭配27%光感精華活性成分光感晶透複合物™，一抹瞬間打造水光亮澤感，讓雙唇全天候維持水潤豐盈。

連色號也以甜甜圈風味的概念設計。

1.覆盆莓紅RASPBERRY JAM：充滿活力的莓紅色，宛如新鮮覆盆莓般誘人多汁。

2.楓糖紅棕MAPLE GLAZE：比裸唇更完美的唇色，帶著楓糖氣息的紅棕色。

3.肉桂糖霜CINNAMON SUGAR：柔和的藕粉色，為雙唇增添一抹自然氣色甜感。

4.蜜桃玫瑰PEACH GLAZE：自然蜜桃珊瑚色，融入絲滑奶霜質感。

5.焦糖琥珀SUGAR GLAZE：裸棕奶杏色 帶著經典糖霜甜甜圈的絲滑色澤。

6.草莓裸粉STRAWBERRY SPRINKLES：冷顏裸粉色，散發草莓糖霜般的甜美氣息。

Top 4. 睡美人極萃滋養晚安唇膜

睡美人極萃滋養晚安唇膜富含綜合莓果精萃™、維他命C，在睡眠時溫和的軟化去除老廢角質，並添加乳木果油及椰子油，保濕滋養乾燥雙唇。入睡前塗抹可在夜晚時修護滋養，隔天早上起床恢復動人水潤滑順的清新雙唇。

原先就有三款，包括酸甜莓果滋味的「甜莓」、散發柑橘香甜中帶有一絲微苦的葡萄柚系「蜜柚」、微甜蘋果香氣搭配清新酸爽檸檬風味的「青檸」，每一次睡前塗抹伴隨著舒緩放鬆香氣入睡。

2025年再加入全新成員草莓奶油蛋糕，靈感來自於美國經典的國民甜點Strawberry Shortcake草莓奶油蛋糕，獨家添加三層甜點風味配方，以「一罐融入三層甜點風味，享受8小時雙唇水潤保濕」為核心概念。

上層酸甜莓果：酸甜多汁的鮮嫩草莓，喚醒雙唇滋潤活力。

中層草莓慕斯：入口即化的草莓慕斯，甜而不膩的柔軟觸感。

底層香草蛋糕：綿密鬆軟的香草蛋糕，香軟奶香柔和放鬆。

Top 3. 水酷修護保濕精華

全球每40秒賣出一瓶的小水精。

添加藍色玻尿酸，為肌膚速效補水，一整天水潤有感，還能強化肌膚屏障，與胜肽加乘保護受損肌膚。敏感肌膚也能無負擔使用。

Top 2. NEO氣墊

LANEIGE蘭芝的NEO氣墊系列也備受喜愛，目前一共有三款。

1.綠色的NEO型塑霧感氣墊EX：以獨家NEO無痕貼膚科技打造輕盈服貼、毛孔隱形的霧感底妝，同時注入FAM緊緻透亮科技（Firming緊緻、Anti-oxidation補氧、Moisturizing保濕效果）。結合維他命原B5、蓮花萃取與微奈米藍色玻尿酸，保濕補氧並強化肌膚防禦力。還添加薄荷葉萃取調節油水平衡，清爽不黏膩。輕鬆拍出柔霧無瑕、自然透亮的持久美肌。

2.粉紅色的LANEIGE NEO型塑光感氣墊EX：以NEO無痕貼膚科技打造輕盈服貼、瑕疵隱形的水光底妝，同樣結合FAM緊緻透亮科技與維他命原B5、蓮花萃取、微奈米藍色玻尿酸深層補水。另外添加菸鹼醯胺、維他命C及鑽石粉末，提升肌膚明亮與光澤，一拍即現韓妞般360度零死角的透亮水光肌。

3.藍色的LANEIGE NEO雙效持妝輕霧光氣墊：結合霧感氣墊的持妝力與光感氣墊的保濕水光感，妝效輕霧無瑕且越拍越水感。注入89%精華級保養成分，輕拍瞬間降溫-3.3°C，清爽舒適並改善膚況。搭載輕感柔焦磁吸科技™，控油貼膚、長效持妝。全新雙面鏡及雙頭心型粉撲設計，讓上妝與補妝都更順手，輕鬆拍出細緻透亮的完美輕霧光肌。

Top 1. 睡美人晚安面膜

蘭芝2002年即推出劃時代的「睡美人晚安面膜」，首創不需沖洗，敷完即可入睡的保養型態，開啟睡眠保養風潮。推出23年來創下全球平均每12秒售出一瓶的銷售紀錄，累積銷售超過2億瓶，2025年還全新升級。

系列共有三款面膜。

1.藍色的超能亮睡美人晚安面膜：全新添加三效玻尿酸補水配方，清爽水凝凍質地，一敷即刻涼感降溫-4.5°C，高效滲透層層肌膚保濕補水，柔嫩提亮肌膚。搭配放鬆舒緩的薰衣草及洋甘菊睡眠專利香氛™，肌膚越睡越水嫩透亮。

2.綠色的超修護睡美人晚安面膜：專為敏感肌而生。全新添加三效積雪草修護配方，擁有穩定膚況並強化保濕屏障雙重功效。瞬融冰膏質地，肌膚越睡越穩定強健。

3.粉色的粉澎潤睡美人晚安面膜：適合疲憊、初老肌。添加牡丹膠原蛋白複合物™及45,000顆透光鎖水微囊，綿密雪酪滑順質地，一抹肌膚微囊瞬間化開吸收，形成一道保濕屏障鎖住肌膚水分。搭配牡丹舒眠專利香氛™，嗅聞清新淡雅的牡丹香，放鬆感官，一夜好眠，越睡越澎潤保濕。

