高級灰是2025秋冬趨勢　《穿著Prada的惡魔2》安海瑟薇、Jennie早已示範

2025秋冬，灰色即將成為時尚圈的主角，帶來高級卻不沉重的穿搭靈感！

灰色作為穿搭中最具搭配力的色彩之一，在本季即將因為名人們的穿搭成為時尚焦點，透過貼身洋裝、俐落的西裝套裝，或是休閒感的造型，讓灰色成為秋冬衣櫥裡的不可或缺的一抹高級感，本篇編輯將透過近期名人的各種灰色穿搭為大家整理5個必須嘗試的風格！

2025秋冬最強趨勢色「高級灰」



灰色西裝

安海瑟薇（Anne Hathaway）在拍攝《穿著Prada的惡魔 2》中，就穿上一套以灰色細條紋西裝搭配黑色襯衫與大墨鏡的「Power Suit」造型，不同於傳統西裝的正式感，Oversized的比例，加上腰帶的細節設計，讓灰色西裝既能展現專業又帶點隨性，是秋冬上班族可以嘗試的穿搭組合。

灰色洋裝

超模Kendall Jenner也在近期穿上了灰色貼身洋裝，示範了如何在緊身洋裝的造型中既展現身形的線條又兼具優雅與高級感，這類貼身洋裝特別適合秋冬晚宴或正式場合穿著，展現「俐落又高級」的氣質！

灰色套裝

Hailey Bieber選擇帶有光澤的灰色套裝，以深V設計拉出性感氣場。與之相對，另一端的示範則是極簡派：結合中性線條與流動質感的灰色套裝，不僅適合派對，也能在正式場合中凸顯時髦態度。這種帶有流動感的灰色，讓人聯想到金屬色調，未來感十足。

灰色日常

Jennie在之前歐洲巡演時的私服出遊造型中，穿上一件棉質的灰色Off-shoulder連身裙造型，展現低調又不失個性的穿搭組合，特別的是，Jennie搭配上一雙卡其色的麂皮便鞋，為日常的灰色穿搭搭配增添了新穎的配色靈感，兩個看似不協調的色系，讓造型層次瞬間有了新鮮感！

灰色高領襯衫

最後，也是編輯認為秋冬之際最出色的造型，就是Jennie出席Ray-Ban活動時穿著的灰色高領襯衫搭配短褲與長靴的組合，整套造型中只靠著高領設計的襯衫就讓整體造型的高級感大增，搭配上西裝短褲瞬間就掌握了俐落又時髦的氛圍。

2025秋冬，灰色低調又耐看的魅力，可以透過西裝、連身裙、洋裝等各種風格展現，是非常有潛力的秋冬趨勢色系！

