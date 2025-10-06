fb ig video search mobile ETtoday

高級灰是2025秋冬趨勢　《穿著Prada的惡魔2》安海瑟薇、Jennie早已示範

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2025秋冬，灰色即將成為時尚圈的主角，帶來高級卻不沉重的穿搭靈感！

灰色作為穿搭中最具搭配力的色彩之一，在本季即將因為名人們的穿搭成為時尚焦點，透過貼身洋裝、俐落的西裝套裝，或是休閒感的造型，讓灰色成為秋冬衣櫥裡的不可或缺的一抹高級感，本篇編輯將透過近期名人的各種灰色穿搭為大家整理5個必須嘗試的風格！

2025秋冬最強趨勢色「高級灰」

灰色西裝

安海瑟薇（Anne Hathaway）在拍攝《穿著Prada的惡魔 2》中，就穿上一套以灰色細條紋西裝搭配黑色襯衫與大墨鏡的「Power Suit」造型，不同於傳統西裝的正式感，Oversized的比例，加上腰帶的細節設計，讓灰色西裝既能展現專業又帶點隨性，是秋冬上班族可以嘗試的穿搭組合。

灰色洋裝

超模Kendall Jenner也在近期穿上了灰色貼身洋裝，示範了如何在緊身洋裝的造型中既展現身形的線條又兼具優雅與高級感，這類貼身洋裝特別適合秋冬晚宴或正式場合穿著，展現「俐落又高級」的氣質！

灰色套裝

Hailey Bieber選擇帶有光澤的灰色套裝，以深V設計拉出性感氣場。與之相對，另一端的示範則是極簡派：結合中性線條與流動質感的灰色套裝，不僅適合派對，也能在正式場合中凸顯時髦態度。這種帶有流動感的灰色，讓人聯想到金屬色調，未來感十足。

灰色日常

Jennie在之前歐洲巡演時的私服出遊造型中，穿上一件棉質的灰色Off-shoulder連身裙造型，展現低調又不失個性的穿搭組合，特別的是，Jennie搭配上一雙卡其色的麂皮便鞋，為日常的灰色穿搭搭配增添了新穎的配色靈感，兩個看似不協調的色系，讓造型層次瞬間有了新鮮感！

灰色高領襯衫

最後，也是編輯認為秋冬之際最出色的造型，就是Jennie出席Ray-Ban活動時穿著的灰色高領襯衫搭配短褲與長靴的組合，整套造型中只靠著高領設計的襯衫就讓整體造型的高級感大增，搭配上西裝短褲瞬間就掌握了俐落又時髦的氛圍。

2025秋冬，灰色低調又耐看的魅力，可以透過西裝、連身裙、洋裝等各種風格展現，是非常有潛力的秋冬趨勢色系！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025秋冬「換季必買Top5單品」：Karina低腰喇叭褲人手一件、孫藝珍愛的格紋單品依舊是大勢！

● 2025秋冬5大穿搭趨勢！美拉德再戰一回，短版風衣、鬆弛大包是當季感的必需品

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 高級灰, 秋冬, 穿著Prada的惡魔2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

李千娜40歲身材管理堪稱教科書級別　不忌口、不挨餓、不復胖靠4招

李千娜40歲身材管理堪稱教科書級別　不忌口、不挨餓、不復胖靠4招

戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

LIFE經典／世界最大單塔不對稱斜張橋明年通車　將成台灣新地標

LIFE經典／世界最大單塔不對稱斜張橋明年通車　將成台灣新地標

康寧餐具Hello Kitty系列太可愛　SNOOPY指定品買一送一 韓國女生都在做飲控！掌握4大黃金時間點不吃東西　輕鬆讓體重下滑 迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣 中秋節85度C咖啡「第二杯4折」　無印良品滿299元送零食 「這不是孤僻」長大後不想過生日　代表你更知道何謂幸福  7款高層次日系短髮範本！酷帥狼尾、公主切短髮不整理也好看 35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面