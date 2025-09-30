巴黎時裝周／Rosé甜美睡衣裙助陣Saint Laurent！降落傘風衣、皮革套裝成亮點

記者鮑璿安／綜合報導

2026春夏系列巴黎時裝周的第一夜已經打響，在埃菲爾鐵塔燈光的映照下，Saint Laurent 2026 春夏女裝系列盛大登場，品牌創意總監 Anthony Vaccarello 以電影般的敘事氛圍，將經典符碼與當代語言交織，打造出一場既浪漫又充滿力量的時尚篇章。BLACKPINK 成員 Rosé 以品牌大使分亮相，她身穿一襲冰藍色蕾絲邊 Slip Dress，搭配黑色絲襪與簡約金色手環，將慵懶性感與高級氛圍完美結合。





▲BLACKPINK 成員 Rosé 以品牌大使分亮相，她身穿一襲冰藍色蕾絲邊 Slip Dress 。（圖／品牌提供）

「人間聖羅蘭」Rosé自然不能缺席此次大秀，她於IG上分享了坐在車內的隨性美照，這次的看秀造型相較於過往顯得甜美也輕盈許多，再次印證了她作為 Saint Laurent 代言人的百變影響力。秀場空間佈置成純淨優雅的白色繡球花園，藏著數不盡的浪漫詩意，卻也映襯出Saint Laurent 女郎的剛毅，風格具體體現在本季的皮革套裝單品上，硬挺的黑色皮衣外套搭配窄版鉛筆裙，展現比例之間的拉扯，配上 Oversize 的蝴蝶結或多重腰帶裝飾，延續了 Saint Laurent 一貫的中性魅力。

▲光澤感的紅色防水布風衣、蓬鬆感十足的黑色立體袖設計，甚至出現以降落傘布料製成的風衣與洋裝，搭配上標誌性的多重色彩 。（圖／品牌提供）

為呼應春夏時節的輕盈理念，材質上也進一步改革，光澤感的紅色防水布風衣、蓬鬆感十足的黑色立體袖設計，甚至出現以降落傘布料製成的風衣與洋裝，搭配上標誌性的多重色彩，致敬了 1966 年 Yves Saint Laurent 開創的 Rive Gauche 成衣系列。壓軸的亮橘色荷葉邊禮服，層層堆疊如雕塑般的結構，既致敬高級訂製的浪漫，也彰顯了Anthony Vaccarello拿手的戲劇性。此外，Vaccarello 於秀場中特別重新喚醒了品牌傳奇符號 —— Cœur Fétiche（聖羅蘭之心）。這枚源自 1962 年的經典心形墜飾，象徵 Yves Saint Laurent 對美與愛的執著，如今以嶄新形式回歸，成為本季最具意義的彩蛋。

同場加映

由新任創意總監 Jonathan Anderson 操刀的首場 Dior 2026 春夏女裝系列，將於台灣時間10月1日晚間 9 點在法國巴黎登場，在大秀前夕，品牌驚喜曝光一段品牌大使 Jisoo正在試裝的畫面，她身穿淺綠色的優雅蓬裙出鏡，以「人間Dior」之姿仙氣亮相，搶一步劇透女裝設計，讓人迫不及待看到這場大秀的更多細節。

Jisoo親自換上蝴蝶結禮服試裝







▲Dior驚喜曝光一段品牌大使 Jisoo正在試裝的畫面，身穿淺綠色優雅蓬裙，以「人間Dior」之姿仙氣亮相。（圖／翻攝自品牌IG）

