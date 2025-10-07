fb ig video search mobile ETtoday

蛋糕是載體將祝福具象化　LADY KELLY創辦人：把能給的愛交到每個人手上

文／人物誌

生活疲累，好想來點療癒的食物，買塊蛋糕犒賞自己；親朋好友生日，送個蛋糕、一起唱生日快樂歌給予祝福；特殊節日，用蛋糕代替自己的心意，傳遞感謝和愛意，諸如此類的情境，在我們的日常中發生，蛋糕彷彿為載體，將祝福具象化，這樣傳遞心意的念想，與LADY KELLY創辦人蔡莉屏不謀而合。

在嘉義鄉下長大的蔡莉屏，從小就喜歡看烘焙節目，那時候娛樂不多，每逢假日，她會花上整個下午的時間，看烘焙師是如何像變魔術一般，把原本都不相干的材料結合，做出看起來好吃又漂亮的甜點，「小時候只覺得好好玩、好有趣，是直到上了大學，我才想起來空檔的時間或許可以來做看看蛋糕。」

想要幫助他人的正義感　照顧需要被看見的角落

雖說身為蛋糕店LADY KELLY的創辦人，蔡莉屏並非本科系出身，大學時期就讀公共行政及社會工作學系雙主修，「從小時候開始就知道自己是個有正義感的人，甚至看了《飛天小女警》還想過要當警察，保護小鎮村。」 自小有著理想的她深信，如果能夠理解、參與公共事務，對社會做出貢獻的話，那是一件值得投入學習的事。

其實會有這樣的想法，也來自於她的成長背景。「我住的地方可以說是偏鄉小漁村，小時候如果要等一班公車，2點到5點之間可能沒有任何班次。鄉村資源相對匱乏，生活比較辛苦，很多人無法繼續升學，也有不少人會誤入歧途，這樣的環境讓我看到了地方資源的不足，以及從小到大的成長背景，這些都塑造了一個人的價值觀，對於養成一個人的背景脈絡很重要。」

▲蔡莉屏認為如果能夠理解、參與公共事務，對社會做出貢獻的話，那是一件值得投入學習的事。（攝影／涂豫新）

為了擺脫困境，蔡莉屏深知學習的重要性。「我的哥哥姐姐高中時就半工半讀，這讓我有機會繼續讀書。」看到兄姐為家庭承擔的樣子，讓蔡莉屏對待學業燃起更大的責任感，她笑著說自己小時候就靠獎學金賺錢。雖然每天要花一兩個小時通勤，而教育資源也不如都市豐富，但在求學過程中，遇到了許多貴人的幫助，這些善意種下了她將來也想要幫助其他人的信念。

唯有親身參與　才知道走不走得下去

大四時，她曾前往伊甸基金會及台灣兒童少年希望協會實習。在那段期間，她目睹了許多在逆境中艱難成長的個案。她深受觸動：「我印象特別深刻，有一個孩子明明應該是需要大人照顧的年紀，卻看到其他小朋友需要幫助，於是二話不說地帶他一同來到協會。或許是因為在這個小孩身上，好像看到了過去的自己，深知孤獨的感受，不想讓他一個人獨自面對。」

除了課後照顧的工作外，她也會親自造訪個案的家庭。當她打開家門時，只見一張床、一張桌子，因為家人無暇顧及，年幼的孩子只能自己照顧自己。

提到這個故事，蔡莉屏一方面感到難過，另一方面卻也很是感動。在這麼年幼的孩子身上，雖然從前是如此孤單地走過，但當他看到其他需要幫助的人時，卻毫不猶豫地伸出援手。或許正因為自己曾經走過苦難，更懂得理解他人的辛苦。

▲在社福單位實習的時光，讓蔡莉屏看到人生百態。（圖片來源／蔡莉屏）

蔡莉屏回憶起每次完成家訪後要撰寫的大量個案報告。那些沉甸甸的記錄本完整地保存了個案的家庭關係、現況評估及處遇建議，當下讓她感到沉重且難以釋懷。也是在那一刻，蔡莉屏體悟到了自己的性格與所追求的理想之間存在著一道鴻溝──她太容易將他人的生命背在自己身上。

共情和同理心是我們善待他人的特質，但若過度投入，則會壓得自己無法喘息。意識到自己沒有辦法放下這些個案，藉由大學的實習經驗，她更深入地了解了自己。這段經歷讓她明白，自己真正想要的不是修補破碎的網，而是更多地傳遞祝福和愛的力量。

同期的同學後來有不少人進入了政府單位工作，而她卻選擇離開社福的領域，面對這樣的轉變，雖然有人認為她浪費了大學四、五年的時光，但對她而言，這些經歷反而是成長的寶貴養分，唯有投注時間親身參與，才能更深刻地認識自我，明白有些事情不是不喜歡，而是在過程中找尋更貼近自己的方式。

創業的必經之路　每道關卡都在幫助自己成長

當蔡莉屏經過深入的自我覺察後，腦海中深深根植出「傳遞幸福」的念頭。才有了以烘焙當作載體的實際行動，「我大學時買了小烤箱，利用空堂時間做小餅乾、蛋糕分送給朋友吃，也會在網路上分享心得，漸漸收到越來越多人回饋，用Google表單接單，最後到學校的活動擺攤，開始了創業之路。」

「那時候還年輕，也不懂得做生意，只覺得有人的支持，好像就可以繼續下去。」蔡莉屏笑著說，當時並沒有意識到，創業到下一個階段時，原來辛苦的程度會跳好幾個層級，只想專注在傳達幸福的蛋糕上，憑藉著這樣的心意，就這麼走了過來。

▲蔡莉屏用自己喜歡且擅長的方式，去實踐心中的理想。（攝影／涂豫新）

LADY KELLY現在已有五間門市，團隊成員超過30人。然而，這些表面上的成就背後，其實曾經歷了一段不少波折。原來在LADY KELLY之前，蔡莉屏曾與他人合夥創業。不過，由於理念不合，最終她與其他兩名合夥人紛紛選擇退出。他們卻因此被其中一位前合夥人告上法院，而原先經營的品牌甚至遭商標侵權被冒名使用，逼迫他們修起人生的法律學分班。

「當時我們沒有任何法律經驗，突然間卻被捲入了十多個官司訴訟，傳票不斷寄到家裡。」面對這突如其來的挑戰攻擊，蔡莉屏回想起：「長輩起初不了解發生什麼事情，因此一同感到焦慮，但也希望曾經是合作的人不需要惡言相向。」

她轉念一想，或許這就是創業的必經之路，「我認為，無常即是人生的常態。當下我們也不用去糾結為什麼事情會發生，而是應該要把時間與心力專注在該如何解決眼前的問題。」

創業是一個不斷叩問自己的旅程，蔡莉屏從網路、擺攤，一路開啟了她的創業之路，雖然當初並未想到這會發展成為一份事業，但這段旅程中，她遇到了許多願意伸出援手的貴人。「我相信在合夥的過程中，難免會遇到意見不合或需要協調的情況。」好好地說再見，其實也是一門課題。儘管拆夥的過程有些曲折，蔡莉屏堅信，這何嘗不是種更加確定自己心之所向的學習呢？

LADY KELLY誕生後，蔡莉屏更加注重蛋糕的原料選擇、製作過程和友善的互動。希望讓顧客真實地認識品牌，「很多客人選擇我們的蛋糕都是為了送給重要的人，我們負責製作美味的蛋糕，就像是大家共同為了對方的幸福做出貢獻，能夠為別人的幸福付出，對我來說這是生命中無比珍貴的體驗。」

用小日記記錄客人的美好時光　也帶著同仁一起成長

「同仁每天都會寫小日記，因為這些日常紀錄，我們會更加了解顧客購買的原因、送禮的對象，從哪裡發現品牌，甚至可以藉由這些記錄，理解顧客的喜好，或是流程中有哪裡需要改進的地方。」

其中，自然也記下了不少暖心的小故事，「之前疫情的時候，客人從國外訂蛋 糕給爸爸當作父親節的慶祝，爸爸到櫃上取蛋糕，臉上洋溢著幸福的笑容，大方分享:『這是我女兒幫我訂的。』同仁也不忘祝這位爸爸父親節快樂，用行動幫遠在國外的女兒送上真摯的祝福。」

▲蛋糕是個載體，滿載幸福給被祝福的人。（攝影／涂豫新）

這樣的工作氛圍與顧客之間的互動，讓每位同仁在工作日常中也能有不一樣的感受跟反思，並從中找到自己的工作價值。對顧客和同仁來說，這樣的體驗都具有獨特的意義。然而，最讓蔡莉屏備感窩心的，除了同仁們的用心投入，還有他們父母的支持，曾有同仁父母表示很開心女兒可以在這裡上班，從工作的過程中學習，感覺做人處事與態度都更加成熟。蔡莉屏的溫暖除了傳遞給顧客，也照料每一位身邊的夥伴們。即使曾經經歷過拆夥等艱難時刻，也沒有因此對人性失去信心。

▲LADY KELLY 透過良善的互動，牽起與顧客的橋梁。（攝影／涂豫新）

「我想做的事一直都沒改變，就是把我們能給予的祝福，好好地送到每個人的手上。」當年想像《飛天小女警》一樣保護城鎮的女孩，如今也用自己的方式，照顧身邊的每一個人。

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

