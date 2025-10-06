fb ig video search mobile ETtoday

「我們有幸擁有這一天」　《心之道》給所有想好好活著的人的溫柔指南

>

文／人物誌

在當代生活節奏日益加快、資訊紛亂不堪的此刻，英國作家貝絲坎普頓（Beth Kempton）以一部沉靜、柔軟且深具文化厚度的作品《心之道》（KOKORO），為我們開啟了一條走向內在寧靜與生活智慧的心靈之道。「kokoro」（心／こころ）是日語中極富哲學與情感意涵的詞彙，蘊含著心靈、感受、靈魂、情緒與直覺的整體共鳴。此書不僅是一場旅程的記述，更是一種關於如何「好好活著」的深刻思辨。

▲走向內在寧靜與生活智慧的心靈之道。（示意圖／pexels，下同）

kokoro不是一種感覺，而是一種存在狀態

《心之道》誕生於作者個人的轉折時期：母親病逝、家庭結構重整、對人生意義的追問──這些生命節點促使她重新踏上日本，拜訪她多年來魂牽夢縈的三座聖山：羽黑山、月山與湯殿山。這趟旅程既是對過去的告別，也是對未來的召喚；而她以文字將這份「心的朝聖」化作閱讀者的靈魂地圖。

本書最迷人之處，在於它並不急於傳授「生活祕訣」，也不濫情於個人感傷。相反地，坎普頓運用她深厚的日語文化素養與敏銳的感知力，從古詩、禪語、茶道、美學乃至日常風物中汲取靈感，讓「kokoro」這個難以翻譯的概念，透過故事與經歷自然而然地流入讀者的心中。

坎普頓在書中展現了一貫的溫柔筆觸與哲學思維，既有詩意的意象，也不失日常的真實。她描述在登山過程中與自然對話的片段、在古老旅館中細品清晨茶湯的情境，或在寺廟裡與僧人交談的體悟──這些看似簡單的經歷，在她筆下卻如慢火熬煮的高湯，散發出溫潤人心的力量。這不是一本給焦慮者快速解藥的書，而是給尋找方向的人一盞燈火。

當你不知道往哪裡走，就往心裡走

坎普頓未將日本文化簡化為一種「療癒商品」，她對日本的敬重與深入理解，讓整部作品避免了文化挪用的膚淺風險。她談及「物哀」、「間」（ま）與「侘寂」等傳統美學概念時，結合自身經歷詮釋其當代意義，使讀者能真正感受到這些古老智慧在現代生活中的適用性與價值。

以非線性方式書寫的《心之道》，猶如一場冥想，每一章節都是一段旅程的片段，也是一次心的轉彎。這種敘事方式對習慣強邏輯閱讀的讀者而言，或許略顯鬆散，但對願意慢下來、細細品味的人來說，它提供的是一種極為珍貴的閱讀經驗——像是在深夜喝下一杯溫熱的茶，平靜而餘韻無窮。

書中並不企圖教你如何「成為更好的人」，而是提醒你——你早已具足，只需回到當下、回到「心」的所在。這份心，不是邏輯分析之腦，也不是情緒波動之魂，而是那個在生命流轉中持續感知、持續愛與被愛的核心。

▲《心之道》一書。（圖／ichirochen）

《心之道》是一部適合現代人靜下心來閱讀的書，它既是一次東西方文化的橋接，也是一本獻給所有「想好好活著」的人的溫柔指南。如果你正處於人生的轉彎處、若你正在尋找「意義」這兩個字的真正模樣，請給自己一段時間，與這本書同行，也許會找到久違的答案。

延伸閱讀

「等待，也是一種前進」真正的進步，是在日復一日的生活節奏中

走過人生崎嶇之路《銀髮川柳》：老人家日常是一道道又暖又地獄的風景

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 閱讀, 心之道, 心靈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

李千娜40歲身材管理堪稱教科書級別　不忌口、不挨餓、不復胖靠4招

李千娜40歲身材管理堪稱教科書級別　不忌口、不挨餓、不復胖靠4招

康寧餐具Hello Kitty系列太可愛　SNOOPY指定品買一送一

康寧餐具Hello Kitty系列太可愛　SNOOPY指定品買一送一

LIFE經典／世界最大單塔不對稱斜張橋明年通車　將成台灣新地標 迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣 中秋節85度C咖啡「第二杯4折」　無印良品滿299元送零食 韓國女生都在做飲控！掌握4大黃金時間點不吃東西　輕鬆讓體重下滑 「這不是孤僻」長大後不想過生日　代表你更知道何謂幸福  7款高層次日系短髮範本！酷帥狼尾、公主切短髮不整理也好看 35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面