巴黎時裝周／夏姿駿馬圖騰開創東方波西米亞風！秋瓷炫與老公放閃看秀

記者鮑璿安／巴黎報導

SHIATZY CHEN 夏姿・陳於巴黎時裝周以《不停》（Unstill）為題揭開2026春夏系列序幕，將東方成語「馬不停蹄」轉化為設計語彙，馬術成為貫穿全季的主軸元素，並揉合1970年代的嬉皮精神與東方詩意，呈現出浪漫、自由又堅韌的女性姿態，《ET FASHION》也搶先直擊大秀，帶來精彩的亮點整理。

馬的力量與自由靈魂：東西交融的詩意設計

▲SHIATZY CHEN 夏姿・陳於巴黎時裝周以《不停》（Unstill）為題揭開2026春夏系列序幕，將東方成語「馬不停蹄」轉化為設計語彙。（圖／品牌提供）





▲本季靈感核心源自於奔馳的馬影，結合東方的「馬踏飛燕」與西方神話中的羽翼駿馬意象，打造60套融合力與美的服裝。（圖／品牌提供）

夏姿・陳這一季同樣選址於象徵東西文化交流的巴黎東京宮（Palais de Tokyo）揭開序幕，秀場以簡潔的線條和色調延伸至地面碰撞出強烈的速度感，以先鋒精神洋溢著現代之美。而本季靈感核心源自於奔馳的馬影，結合東方的「馬踏飛燕」與西方神話中的羽翼駿馬意象，打造60套融合力與美的服裝，整體色調以菸草棕、馬鞭草藍紫、咖啡色、黑白為主，點綴亮玫紅與鈷藍等活潑色彩，如日光下的嬉皮漫遊與夜幕中Disco的閃爍光影交錯。

中式設計元素混合西方剪裁是創新看點，女裝以大喇叭褲、蕾絲長裙及軟料套裝為主軸，強調「長加長」的慵懶比例，傳遞夏姿筆下東方優雅的叛逆波希米亞氣息。材質上則延續春夏時節的輕柔印象，運用透膚雪紗、手工蕾絲與緞帶刺繡展現細膩工藝。男裝則延伸嬉皮元素，推出粗針織背心、皮褲、工裝五分褲與短外套等單品，散發放浪卻不失精緻的態度。

重點造型亮相：柔中帶剛的女性姿態







▲馬術元素無所不在。（圖／品牌提供）



在巴黎發展亮眼的台灣模特兒劉欣瑜，則受邀再度踏上SHIATZY CHEN伸展台，《ET FASHION》也在後台獨家直擊她的登台前的準備過程，以仙氣臉孔唯美演繹十字繡白色連袖外套，步上伸展台後更是散發強大的氣場，展現東方女性的力量。而刺繡一直是夏姿引以為傲的強項，這一季延續嬉皮手作精神，注入十字繡與緞帶繡細節，品牌縮寫的「SC」標誌也混合了駿馬圖騰，刻畫出纏繞韁繩靈動的模樣，成為背心以及上衣的主打印花，賦予意想不到的戲劇張力。

馬術靈感配件細節

配件延續馬術精神，綁帶式三角絲巾可作為頭巾或包飾，包款以馬鞍圓弧線條為靈感，搭配層疊結構與荔枝紋皮革展現手工溫度。飾品靈感源自馬銜與馬蹄鐵，幻化成耳環、領針、腰帶等造型，細節間呼應主題。鞋履則推出厚底涼鞋、變形瑪麗珍與Brogue鞋，結合金屬扣件與衝孔工藝，呼應整體自由率性的風格。

星光雲集：秋瓷炫、于曉光亮相





▲韓星秋瓷炫（右）與于曉光夫妻一同現身秀場。（圖／品牌提供）





▲品牌大使劉宇、台灣超模吳宜樺。（圖／品牌提供）

嘉賓陣容星光熠熠，包括品牌大使劉宇、《三體》演員蘭西雅及台灣超模吳宜樺等。其中，韓星秋瓷炫與于曉光夫婦一同現身秀場，秋瓷炫身著酒紅色皮革短袖洋裝，搭配同色系小包與長靴，展現俐落又性感的東方女力。

