Crocs華麗變身攜手JENN LEE時髦炸場　小狐狸聯名鞋限量開賣必搶

Crocs踩進時裝週、攜手JENN LEE時髦炸場！AUTRY ×小狐狸聯名鞋、限量開賣必搶

▲跨界聯名成夢幻補貨清單。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

跨界聯名不只是藝術家的遊樂場，更是購物狂的夢幻補貨清單！當經典鞋款遇上潮流設計師、街頭學院風撞上實穿主義，這些話題聯名根本就是為了打開錢包而生。看起來有型、穿起來舒服，還自帶「限量光環」，讓人忍不住立刻加進購物車。

Crocs跨界合作再進化、攜手設計師JENN LEE，引領經典鞋款新高度

Crocs這次華麗轉身、正式登上台北時裝週伸展台，成為台灣前衛設計師JENN LEE 2026春夏系列秀場造型的一部分。這不只是Crocs在台灣時裝週的初登場，也展現品牌將經典鞋款帶入時尚舞台的全新嘗試。

▲Crocs正式登上台北時裝週伸展台。（圖／品牌提供）

不僅走上舞台，Crocs還提前開啟一場媒體工作坊，邀請JENN LEE本人親自分享設計靈感，並帶著大家一起動手改造。從荷葉邊、流動線條，到自然元素的點綴，每一雙經典鞋款都像穿上高級訂製的靈魂，在「真實自我」與「風格自由」之間找到最Chic的平衡點。

Crocs踩進時裝週、攜手JENN LEE時髦炸場！AUTRY ×小狐狸聯名鞋、限量開賣必搶

▲動手改造專屬的Crocs。（圖／品牌提供）

Crocs踩進時裝週、攜手JENN LEE時髦炸場！AUTRY ×小狐狸聯名鞋、限量開賣必搶

▲荷葉邊、蝴蝶結點綴，都像穿上高級訂製的靈魂。（圖／品牌提供）

這波聯名合作不只是跨界，而是讓時尚與舒適的創新碰撞不只存在於日常穿搭，展現不同風格在時尚界的創新潛力。

AUTRY X Maison Kitsuné 把學院風穿上街頭新高度

美式復古球鞋代表AUTRY和法國潮流小狐狸Maison Kitsuné正式聯手，將80年代美式風格的簡潔運動線條與當代巴黎時尚的低調精緻完美融合，直接上演一場「老派學院風 vs 現代衣櫥美學」的文化對話。

Crocs踩進時裝週、攜手JENN LEE時髦炸場！AUTRY ×小狐狸聯名鞋、限量開賣必搶

▲AUTRY X Maison Kitsuné。（圖／品牌提供）

Crocs踩進時裝週、攜手JENN LEE時髦炸場！AUTRY ×小狐狸聯名鞋、限量開賣必搶

▲AUTRY X Maison Kitsuné聯名運動鞋。（圖／品牌提供）

這雙限量聯名Medalist運動鞋，以兩款獨家配色法國海軍藍與紅色，從鞋身設計到細節標誌都藏滿巧思：懷舊又精緻的配色、Maison Kitsuné標誌性狐狸圖騰結合聯名學院風徽章，打造出有故事、有辨識度的收藏級鞋款。

Crocs踩進時裝週、攜手JENN LEE時髦炸場！AUTRY ×小狐狸聯名鞋、限量開賣必搶

▲MK x AUTRY MEDALIST低筒運動鞋／9,000元。（圖／品牌提供）

周刊王, 臺北時裝周, Crocs, JENN LEE, AUTRY, Maison Kitsuné

