遠離異味、不適！3款私密處清潔推薦　讓沐浴成為一種享受

記者曾怡嘉／台北報導

在台灣潮濕悶熱的氣候中，許多女性或多或少都曾因為私密肌長時間處於高溫、緊貼與不透氣的環境裡，容易因汗水、摩擦與日常壓力而產生異味、乾澀或不適感。這些看似細微卻真實存在的小問題，往往影響日常舒適與自信。正因如此，潔淨私密肌已不僅是清潔，更是守護自在與健康的重要關鍵。

▲▼私密處清潔。（圖／品牌提供）

▲Melvita 私密肌膚護理凝露，225ml，980元。

一直是Melvita的隱賣王，這回配方再升級，加倍親膚舒適，無皂基避免乾燥刺激，整體清潔配方則更溫和簡化、親膚弱酸性PH值以蔓越莓與乳酸成分，加上富含多醣體和多酚的錦葵、木槿花萃取，幫助維持私密處ph值的健康平衡，舒緩乾癢不適。更添加了天竺葵花油，天然植萃力量，提升舒適感，並散發淡雅草本清新香氛。

▲▼私密處清潔。（圖／品牌提供）

▲LIP Intimate Care 益生元平衡私密護理油，75ml，1,280元。

蘊含後生元脂肪酸複合物，兼具益生元效果，讓私密處成為適合益菌生長環境，此外還添加有機燕麥油及荷荷芭油，溫和洗淨私密處的同時，也為脆弱私密肌滋潤補水。

▲▼私密處清潔。（圖／品牌提供）

▲HH 私密玫瑰純露潔淨慕斯，170ml，480元。

輕盈細緻地包覆每寸肌膚，帶來前所未有的溫柔觸感，內含玫瑰純露、積雪草、白茅根與西洋接骨木等植萃，搭配果萃絲潤精華，潔淨同時散發滑潤細緻的感受。
 

私密肌, 女性護理, 肌膚保養, 專家推薦

