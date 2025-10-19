fb ig video search mobile ETtoday

BTS柾國愛用香水大公開！清新皂感、柔軟玫瑰　5款私香一次Get

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

BTS黃金忙內柾國的愛用私香，編輯搜出來了！

在BTS裡被粉絲暱稱為「黃金忙內」的田柾國，不只唱跳全能，連製作、攝影、視覺創作都難不倒他。帥氣中帶著一點神祕氣息，這大概就是大家對他的第一印象！而在舞台光環之外，他私下的香氣也藏著同樣的魅力，這次編輯整理出柾國私下愛用的5款私香，一起來看看！

柾國愛用香水1：FORMENT 天使之吻

如果柾國的擁抱有味道，那肯定是這瓶！在BANGTAN BOMB節目中，柾國分享過自己非常喜歡這支香水，FORMENT 天使之吻開場是純淨的鈴蘭香，像早晨第一縷陽光。中段的玫瑰、茉莉和橙香讓氣味變得柔軟又明亮，等到尾韻出現麝香、琥珀和木質香，整體變得溫暖又有安全感，越聞越上癮。

前調：鈴蘭
中調：玫瑰、茉莉花、橙香
後調：廣藿香、麝香、雪松、琥珀

▲FORMENT 天使之吻，100ml NT$1,290。

柾國愛用香水2：Jo Malone 紅玫瑰香水

這支香水集結全世界七種最雅緻的玫瑰香氣，清新卻充滿層次！柾國在直播中分享過自己喜歡這種清新甜味的香氛，Jo Malone這支紅玫瑰香水前調帶著一點明亮檸檬香氣，讓花香不會太甜膩；中段的玫瑰氣息細膩浪漫，柔滑的蜂蜜香緩緩流動其中，聞起來既時尚又溫柔。整體香氣乾淨、自然，像剛洗完澡後、身上還留著玫瑰香氣的那種清新感。

前調：檸檬
中調：紅玫瑰
後調：蜂巢

▲Jo Malone 紅玫瑰香水，30ml NT$2,950、100ml NT$5,850。

柾國愛用香水3：BVLGARI OMNIA PARAIBA淡香水

BVLGARI的OMNIA PARAIBA前調是酸甜的百香果和庫拉索酸橙，接著西番蓮跟巴西梔子花慢慢浮出來，清新又不會太甜。尾韻的可可豆和岩蘭草讓整體多了點成熟、性感的深度，整體香調熱烈又有神秘感。

前調：庫拉索酸橙、百香果
中調：西番蓮、巴西梔子花
後調：可可豆、岩蘭草

▲BVLGARI OMNIA PARAIBA淡香水，40ml NT$2,600、65ml NT$3,150。

柾國愛用香水4：LOE 白襯衫

LOE的白襯衫是一支乾淨到讓人心安的香氣，就像一件剛曬乾的白襯衫貼在肌膚上！這支香水是柾國和Jimin在直播中分享過的香水，開場的水生與蓮花帶來清透的涼意，中段的白皂香與花香融合，宛如潔白柔軟的棉質纖維輕拂過頸側；尾韻的白麝香與岩蘭草則帶出微暖的肌膚溫度，是那種沒有距離感的親密氣息。

前調：水生氣息、君子蘭、蓮花
中調：亞麻花、白皂、鈴蘭、小蒼蘭、鬱金香
後調：白麝香、岩蘭草

▲LOE 白襯衫，50ml NT$1,150。

柾國愛用香水5：香奈兒N°5典藏香水

這款香水一噴上去就是那種乾淨又讓人心動的味道！柑橘和白花的開場清新優雅，玫瑰與茉莉慢慢綻放出經典的柔軟氣質，尾韻的麝香和琥珀則讓整體多了深度與溫度。

前調：橙花、依蘭、檸檬
中調：玫瑰、茉莉、鳶尾花
後調：岩蘭草、香草、麝香

▲香奈兒N°5典藏香水，50ml NT$4,950、100ml NT$6,900。

