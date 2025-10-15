fb ig video search mobile ETtoday

你所不知道的台灣！原來日本人超愛「啤酒杯」　特殊尺寸喝茶、果汁都好用

>

啤酒。（圖／達志示意圖、大是文化）

文／小河知惠子　圖／大是文化

青草茶鳳梨酥

臺北市最古老的寺廟龍山寺旁，有一條以販售青草茶聞名的「青草巷」。

這款鳳梨酥的餅皮在製作時，加入大量青草（使用在地老店的青草），所以叫做青草茶鳳梨酥。咬下去，即可感受到濃郁的草本香氣，喝過青草茶的人肯定會瞬間把這個味道和臺灣聯想在一起。

這款鳳梨酥由萬華地區一家擁有74年歷史的麵店製作與販售，店主希望透過這款商品，讓更多人認識當地的特色食材。

◆ ◆

黑豆醬油

臺灣的醬油種類比日本還要豐富，除了常見的醬油（按：主要分為黑豆醬油和黃豆醬油），超市貨架上還有醬油膏（按：混合醬油、糖和水，再加入太白粉或糯米粉等澱粉勾芡，煮至濃稠）、焦糖質感的黑醬油（按：添加焦糖、種麴，經過日晒與長時間發酵而成，顏色較深、味道濃厚。又稱蔭油），以及主要釀造原料為小麥和黃豆的白醬油（按：顏色較淡而清澈，近琥珀色，味道較甘甜）等，數量多到難以做決定。

黑豆醬油因濃郁香氣與風味，深受大眾喜愛，各大品牌也推出不同風格的黑豆醬油。

我愛用的黑豆桑黑豆醬油因在鮮味與香氣之間取得極佳平衡，因此適用於各式料理。其中，天然極品頂級厚黑金醬油除了製作時不使用小麥，主材料為黑豆，並加入高粱和味噌來提升風味，使口感更柔和。做菜時使用這款醬油，能讓料理更加醇厚、有深度。

另外，我也很推薦天然極品全能缸底醬油（混合黃豆與黑豆）以及天然極品頂級黑金醬油（適合直接沾或淋在料理上，與日式料理簡直絕配）。

◆ ◆ ◆

臺灣啤酒杯

在居酒屋或餐廳點瓶裝啤酒的話，通常會同時附上這款啤酒杯。

臺灣啤酒杯小巧厚實，深受許多哈臺日本人的喜愛。

這款杯子容量只有143毫升，據說這個特殊的尺寸源於二戰期間，為應付臺灣全境酒類供應不足的窘況，當時的總督府專賣局刻意把啤酒杯調整為這個大小。

除了啤酒外，我家不論是喝水、茶或果汁，也使用這個杯子。其輕巧的尺寸非常適合小孩使用，且不易破裂，讓人用得安心。

【推薦書籍】

啤酒。（圖／達志示意圖、大是文化）

書名：《日本太太嚴選臺灣好味與好物》

作者：小河知惠子

簡介：來臺定居8年，曾向圓山飯店主廚學臺灣料理的日本太太，用日本視角解鎖台灣在地文化，並且分享給更多喜歡台灣風情的人。

出版社：大是文化

關鍵字：

大是文化, 日本, 文化, 小河知惠子, 書籍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還

忽冷忽熱難捉摸！欲擒故縱星座Top 3 　第一名會玩心理戰天生反骨

忽冷忽熱難捉摸！欲擒故縱星座Top 3 　第一名會玩心理戰天生反骨

寧可巴結也不愛衝突的三大星座！TOP 1害怕失去支持　總是委屈自己咬牙吞忍

寧可巴結也不愛衝突的三大星座！TOP 1害怕失去支持　總是委屈自己咬牙吞忍

蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包 孫藝真翹腳享受悠閒時光　私下最愛男孩風裝扮 Lisa有全球唯一Labubu陪睡　逛美術館背富人愛牌背包 超簡單！5招教你養出趙露思般濃密髮量 F1車手漢米爾頓痛失愛犬　粉絲以樂高拼出狗兒肖像獻安慰 見色忘友三大星座！TOP 1佔有慾太強　簡直有異性沒人性　 陳慧琳「生菜裝」被讚漂亮　神奇凍齡猜不到53歲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面