丁海寅與道英雙帥演繹Dolce ＆ Gabbana！西西里印花、蕾絲元素共譜浪漫秋冬

記者鮑璿安 ／台北報導

Dolce&Gabbana 2025秋冬系列再度將品牌靈魂帶回熱情的西西里島，藉由繽紛印花、匠人工藝與義式優雅，呈現一場視覺與文化的饗宴。品牌好友丁海寅與NCT成員道英率先穿上新季造型，讓人沉醉在熱情奔放的義式情懷中，系列的話題單品也幫你一次整理出來。





▲丁海寅以黑白花紋開襟襯衫內搭黑色背心亮相；道英則選擇全白套裝，以細緻滾邊線條打造清爽層次 。（圖／品牌提供）

丁海寅以黑白花紋開襟襯衫內搭黑色背心亮相，展現率性又內斂的氣質，完美呼應Dolce&Gabbana男裝一貫的性感與優雅。這一造型來自「COSTIERA 系列」，靈感取自義大利海岸的光影流動，以俐落剪裁結合絲質面料，塑造出不費力的時髦。道英則選擇全白套裝，以細緻滾邊線條打造清爽層次，詮釋品牌男裝中的簡約精緻精神。





▲Dolce&Gabbana 2025秋冬系列以糅合繽紛色調和歷史傳統的「MAIOLICA 系列」揭幕，隨後以「RAFIA FIORI 系列」、「LIKE A VIRGIN 系列」登場 。（圖／品牌提供）

女裝部分則以「RAFIA FIORI 系列」與「MAIOLICA 系列」為主軸，繼承Dolce&Gabbana對女性體態與花卉美學的極致熱愛，陶釉印花被注入全新的九重葛色調，綁帶襯衫與50年代廓型洋裝的純淨白色基底成為畫布，九重葛恣意綻放，與繁複紋樣碰撞出專屬 Dolce&Gabbana 的和諧韻律。繽紛花卉印花套裝融入腰線強調女性曲線，傘狀長裙以流動的印花展現生命力，呼應品牌對女性柔美與自信的讚頌。配件也帶來拉菲草（Raffia）手工編織的包袋與流蘇涼鞋，更將南義的陽光氣息融入造型之中。而象徵性感態度的「LIKE A VIRGIN 系列」，將品牌的謬思女神 Madonna 當時推出 Like a Virgin 專輯的標誌性風格完整還原，以手工蕾絲單品，貫穿在內衣及洋裝的簡約廓型與垂墜面料之間，強化其兼具柔美與辨識度的特質。





▲珠寶別針丹寧外套、拉菲草托特包 。（圖／品牌提供）

同場加映

Versace 日前迎來新任創意總監 Dario Vitale 的首作，在米蘭皮納科泰克安布羅休納美術館（Pinacoteca Ambrosiana）中登場，作為品牌首位非 Versace 家族出身的設計師，帶著重塑品牌性感血統的重任接棒，因此受到外界高度檢視。Dario Vitale將品牌深厚的檔案與義式美學重新詮釋，帶來一場融合性感、古典與街頭能量的 2026 春夏系列，宛如一封寫給 Versace 靈魂的情書。透過高超的剪裁與布料運用，將女性身形的曲線張力放大，全新的美杜莎圖騰化作分量感十足的金屬項鏈配件，層層堆疊在肩頸，進一步點綴在服飾衣領、包身中央，延續Versace 經典的性感輪廓，卻帶來以往少有的摩登洗鍊。





▲Versace 日前迎來新任創意總監 Dario Vitale 的首作，在米蘭皮納科泰克安布羅休納美術館（Pinacoteca Ambrosiana）中登場。（圖／品牌提供）