fb ig video search mobile ETtoday

丁海寅與道英雙帥演繹Dolce ＆ Gabbana！西西里印花、蕾絲元素共譜浪漫秋冬

>

記者鮑璿安 ／台北報導

Dolce&Gabbana 2025秋冬系列再度將品牌靈魂帶回熱情的西西里島，藉由繽紛印花、匠人工藝與義式優雅，呈現一場視覺與文化的饗宴。品牌好友丁海寅與NCT成員道英率先穿上新季造型，讓人沉醉在熱情奔放的義式情懷中，系列的話題單品也幫你一次整理出來。

▲▼ DG 。（圖／品牌提供）

▲▼ DG 。（圖／品牌提供）

▲丁海寅以黑白花紋開襟襯衫內搭黑色背心亮相；道英則選擇全白套裝，以細緻滾邊線條打造清爽層次 。（圖／品牌提供）

丁海寅以黑白花紋開襟襯衫內搭黑色背心亮相，展現率性又內斂的氣質，完美呼應Dolce&Gabbana男裝一貫的性感與優雅。這一造型來自「COSTIERA 系列」，靈感取自義大利海岸的光影流動，以俐落剪裁結合絲質面料，塑造出不費力的時髦。道英則選擇全白套裝，以細緻滾邊線條打造清爽層次，詮釋品牌男裝中的簡約精緻精神。

▲▼ DG 。（圖／品牌提供）

▲▼ DG 。（圖／品牌提供）

▲▼ DG 。（圖／品牌提供）

▲Dolce&Gabbana 2025秋冬系列以糅合繽紛色調和歷史傳統的「MAIOLICA 系列」揭幕，隨後以「RAFIA FIORI 系列」、「LIKE A VIRGIN 系列」登場 。（圖／品牌提供）

女裝部分則以「RAFIA FIORI 系列」與「MAIOLICA 系列」為主軸，繼承Dolce&Gabbana對女性體態與花卉美學的極致熱愛，陶釉印花被注入全新的九重葛色調，綁帶襯衫與50年代廓型洋裝的純淨白色基底成為畫布，九重葛恣意綻放，與繁複紋樣碰撞出專屬 Dolce&Gabbana 的和諧韻律。繽紛花卉印花套裝融入腰線強調女性曲線，傘狀長裙以流動的印花展現生命力，呼應品牌對女性柔美與自信的讚頌。配件也帶來拉菲草（Raffia）手工編織的包袋與流蘇涼鞋，更將南義的陽光氣息融入造型之中。而象徵性感態度的「LIKE A VIRGIN 系列」，將品牌的謬思女神 Madonna 當時推出 Like a Virgin 專輯的標誌性風格完整還原，以手工蕾絲單品，貫穿在內衣及洋裝的簡約廓型與垂墜面料之間，強化其兼具柔美與辨識度的特質。

▲▼ DG 。（圖／品牌提供）

▲▼ DG 。（圖／品牌提供）

▲珠寶別針丹寧外套、拉菲草托特包 。（圖／品牌提供）

同場加映

Versace 日前迎來新任創意總監 Dario Vitale 的首作，在米蘭皮納科泰克安布羅休納美術館（Pinacoteca Ambrosiana）中登場，作為品牌首位非 Versace 家族出身的設計師，帶著重塑品牌性感血統的重任接棒，因此受到外界高度檢視。Dario Vitale將品牌深厚的檔案與義式美學重新詮釋，帶來一場融合性感、古典與街頭能量的 2026 春夏系列，宛如一封寫給 Versace 靈魂的情書。透過高超的剪裁與布料運用，將女性身形的曲線張力放大，全新的美杜莎圖騰化作分量感十足的金屬項鏈配件，層層堆疊在肩頸，進一步點綴在服飾衣領、包身中央，延續Versace 經典的性感輪廓，卻帶來以往少有的摩登洗鍊。

▲▼ Versace。（圖／品牌提供）

▲▼ Versace。（圖／品牌提供）

▲Versace 日前迎來新任創意總監 Dario Vitale 的首作，在米蘭皮納科泰克安布羅休納美術館（Pinacoteca Ambrosiana）中登場。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, Dolce&Gabbana, 2025秋冬, 義式風情, 品牌展示

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

76％台灣人用隨行杯「全球第一」　調查：2個理由是主因

76％台灣人用隨行杯「全球第一」　調查：2個理由是主因

最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬

最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還

「最不在乎他人眼光」星座Top 3！第一名做自己到極致　誰都說不動 忽冷忽熱難捉摸！欲擒故縱星座Top 3 　第一名會玩心理戰天生反骨 Lisa有全球唯一Labubu陪睡　逛美術館背富人愛牌背包 8個「自然理財法」錢越存越多　逛街最好一個人去 LVMH集團二少奶奶出點子　寶格麗蛇包變出新提把 汶萊王子妃有喜　穿5萬孕婦裝優雅浪漫 英愛丁堡公爵夫婦服裝挨批不及格　摩納哥王妃優雅套裝大勝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面