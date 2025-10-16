新光三越第二波周年慶信義、台中登場　首日業績20億元創近十年紀錄

▲2025新光三越信義新天地周年慶首日，民眾排隊進場。（圖／記者李毓康攝）

時尚中心／綜合報導

新光三越周年慶第二波由信義新天地4館、台中中港店登場，一早還不到開店時間，台北信義區就出現購物人潮，各店門口都有消費者等候進場，因台中中港店9／27才重新開幕，故今年台中店周慶延至二波與信義新天地一起登場，首日周慶業績預估可破20億元、目標來客32萬人，也創下近10年最高的周慶首日業績數字。

今年信義新天地奮力催客，與韓國現代百貨合作的一系列快閃店先於周慶前預熱，果然吸引大批年輕客先衝一波，首間快閃店Stand Oil就賣出2000個包包，Wacky Willy因祭出與韓國同步獨家新品，一早也吸引破百人排隊。

而A9 3樓男士專屬樓層SKM MEN’S也在今天開幕，開店前也有百人人潮，下午也有《鬼滅之刃》展，加上SWITCH 2寶可夢新遊戲開賣，還有日本展登場，網路發燒的蘋果糖一開店就狂賣百顆。

周慶首日高單表現熱烈，消費滿50萬元的滿額禮Dyson吹風機開店不到15分鐘就被換光，消費滿60萬元滿額禮iPad Air也在開門後半小時就換完，忠實會員消費仍不手軟。信義新天地表示，今年周年慶預購表現不錯，包括女性服飾、女性配件與珠寶等都有2%至3%的成長，化妝品因有PRADA BEAUTY等新店加持，包括頂級香氛、頂級彩妝都表現很好，氣墊粉餅熱銷超過5,000顆，頂級保養也持續熱賣。

而運動與戶外搭配新鞋上市、明星同款效應，Salomon、HOKA、New Balance、ON表現最亮眼，帶動整體銷售雙位數成長。隨著居家裝修需求持續升溫，帶動整體業績成長突破10%。



業者表示，台中中港店一早開店即湧入超過千名消費者，包括美食街、日本商品展都擠滿購物人潮，買氣熱絡。化妝品特惠組如SHISEIDO國際櫃大百優無敵組、LANCOME全新基因重裝組、ESTÉE LAUDER小棕大修護鐵粉組合熱銷超過千組。且國際金價持續飆升，帶動點睛品等黃金飾品與相關商品買氣雙位數成長。高爾夫運動風潮以及11、12樓休閒運動專區改裝登場，男性消費市場和休閒運動服飾皆表現亮眼，業績成長超過2成。