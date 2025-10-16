fb ig video search mobile ETtoday

新光三越第二波周年慶信義、台中登場　首日業績20億元創近十年紀錄

>

▲▼(業配)2025新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者李毓康攝）

▲2025新光三越信義新天地周年慶首日，民眾排隊進場。（圖／記者李毓康攝）

時尚中心／綜合報導

新光三越周年慶第二波由信義新天地4館、台中中港店登場，一早還不到開店時間，台北信義區就出現購物人潮，各店門口都有消費者等候進場，因台中中港店9／27才重新開幕，故今年台中店周慶延至二波與信義新天地一起登場，首日周慶業績預估可破20億元、目標來客32萬人，也創下近10年最高的周慶首日業績數字。

▲▼(業配)2025新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者李毓康攝）

▲▼(業配)2025新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者李毓康攝）

今年信義新天地奮力催客，與韓國現代百貨合作的一系列快閃店先於周慶前預熱，果然吸引大批年輕客先衝一波，首間快閃店Stand Oil就賣出2000個包包，Wacky Willy因祭出與韓國同步獨家新品，一早也吸引破百人排隊。

▲▼(業配)2025新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者李毓康攝）

而A9 3樓男士專屬樓層SKM MEN’S也在今天開幕，開店前也有百人人潮，下午也有《鬼滅之刃》展，加上SWITCH 2寶可夢新遊戲開賣，還有日本展登場，網路發燒的蘋果糖一開店就狂賣百顆。

▲▼(業配)2025新光三越信義新天地周年慶首日，新光三越執行副總吳昕昌巡視各櫃位為銷售人員打氣。（圖／記者李毓康攝）

周慶首日高單表現熱烈，消費滿50萬元的滿額禮Dyson吹風機開店不到15分鐘就被換光，消費滿60萬元滿額禮iPad Air也在開門後半小時就換完，忠實會員消費仍不手軟。信義新天地表示，今年周年慶預購表現不錯，包括女性服飾、女性配件與珠寶等都有2%至3%的成長，化妝品因有PRADA BEAUTY等新店加持，包括頂級香氛、頂級彩妝都表現很好，氣墊粉餅熱銷超過5,000顆，頂級保養也持續熱賣。

▲▼(業配)2025新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者李毓康攝）

而運動與戶外搭配新鞋上市、明星同款效應，Salomon、HOKA、New Balance、ON表現最亮眼，帶動整體銷售雙位數成長。隨著居家裝修需求持續升溫，帶動整體業績成長突破10%。

業者表示，台中中港店一早開店即湧入超過千名消費者，包括美食街、日本商品展都擠滿購物人潮，買氣熱絡。化妝品特惠組如SHISEIDO國際櫃大百優無敵組、LANCOME全新基因重裝組、ESTÉE LAUDER小棕大修護鐵粉組合熱銷超過千組。且國際金價持續飆升，帶動點睛品等黃金飾品與相關商品買氣雙位數成長。高爾夫運動風潮以及11、12樓休閒運動專區改裝登場，男性消費市場和休閒運動服飾皆表現亮眼，業績成長超過2成。

關鍵字：

周年慶, 信義新天地, 新光三越, 熱賣, 忠實會員, 週年慶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

76％台灣人用隨行杯「全球第一」　調查：2個理由是主因

76％台灣人用隨行杯「全球第一」　調查：2個理由是主因

最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬

最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還

「最不在乎他人眼光」星座Top 3！第一名做自己到極致　誰都說不動 忽冷忽熱難捉摸！欲擒故縱星座Top 3 　第一名會玩心理戰天生反骨 8個「自然理財法」錢越存越多　逛街最好一個人去 擅長暗中使絆子的三大星座！TOP 1根本是笑臉刺客　表面平靜、有機會就反擊 Lisa有全球唯一Labubu陪睡　逛美術館背富人愛牌背包 LVMH集團二少奶奶出點子　寶格麗蛇包變出新提把 汶萊王子妃有喜　穿5萬孕婦裝優雅浪漫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面