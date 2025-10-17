ROSÉ時裝週妝造太美！韓妝新趨勢「低鼻樑畫法」適合誰？怎麼畫一次看

文／美人圈

修容時「鼻影」部位很重要，很多人總想把鼻樑打得筆直高挺，但往往容易顯得生硬、不自然，甚至讓底妝看起來髒髒的。近期韓系妝容流行起「低鼻樑畫法」，ROSÉ近期在時裝週也換上了這款「低鼻樑」妝，這種修容方式不僅更貼合亞洲人五官，也能在視覺上縮短中庭、讓臉部比例更協調，達到減齡寶寶感，下面一起看看為什麼這款「低鼻樑修容」成為韓妝新趨勢？適合哪些人、怎麼畫？

ROSÉ時裝週換上「低鼻樑」妝！更顯幼態寶寶感

ROSÉ近期出席巴黎時裝週造型太美，尤其是妝容更是被粉絲發現有一大不同！在近期時裝週造型中，可以清楚看到她換上「低鼻樑」的修容方式，並沒有把鼻樑打得過於立體，而是著重在眉眼輪廓與鼻頭的自然過渡。

▲ROSÉ近期出席巴黎時裝週造型太美。（圖／IG@roses_are_rosie，下同）

比較明顯的是，ROSÉ特別用霧面高光模糊銳利的鼻影線條，在鼻頭部位掃上腮紅及高光，讓鼻子形狀更顯得柔和圓潤。搭配粉嫩腮紅與光澤肌底，整體妝效自帶「寶寶感」，比傳統高挺鼻影更顯幼態。

為什麼韓星都改畫「低鼻樑」？低鼻樑適合哪些人？

過去流行的修容方法，是從山根一路拉下兩條陰影，確實能讓鼻子看起來立體，但缺點就是太明顯、太假，還會讓臉中段被拉長，看起來更顯老，現在的韓系畫法則不同。

1.陰影集中在眉頭下方，加深山根與眉眼輪廓

2.鼻樑幾乎不畫修容，避免過度強調高度

3.重點放在鼻頭，利用陰影收斂鼻頭，塑造圓潤又微翹的感覺

這樣的修容方式不僅能弱化鼻樑存在感，還能在視覺上縮短中庭，讓五官更柔和。如果是中庭比例比較長、容易顯老的臉型，或是本身五官輪廓比較銳利，這樣的修容方式可以柔和輪廓、讓臉型比例更理想。

▲弱化鼻樑存在感。（圖／IG@dasique_official）

低鼻樑畫法步驟1：眉心三角區打陰影

傳統鼻影往往從山根一路往下畫，容易顯得生硬，低鼻樑修容關鍵在「眉心三角區」！先用淺色修容在眉頭下方、山根的位置輕輕暈染，範圍不必過大，像是填補眉眼之間的陰影，接著再延伸到眼窩，讓眉眼區域更有立體感。這樣的畫法不會拉長鼻樑，反而能讓五官集中在上半臉，看起來更精緻又自然。

▲低鼻樑修容關鍵在眉心三角區。（圖／IG@peripera_official）

低鼻樑畫法步驟2：打造圓潤鼻頭

想要營造減齡感，鼻頭的處理才是關鍵！先在鼻樑中段留白，不要畫滿整條陰影，避免鼻子顯得太長。接著用修容粉輕輕帶在鼻頭兩側，畫出一個彎月形的弧度，把鼻頭「包覆」起來。這樣能讓鼻頭看起來更窄、更翹，整體比例自然收斂。最後再用暈染刷慢慢暈開邊界，讓修容與底妝融為一體，不會有刻意描繪的痕跡。

▲打造圓潤鼻頭。（圖／IG@peripera_official）

低鼻樑畫法步驟3：霧面高光模糊鼻樑部位

仔細看ROSÉ這次的妝造，最特別的是「霧面高光」的位置很巧妙，大面積上在額頭中間、鼻樑山根（雙眼中間）的部位，可以很好的模糊銳利的鼻影線條，另外在鼻頭部位掃上腮紅及高光，讓鼻子形狀更顯得柔和圓潤，比傳統高挺鼻影更顯幼態寶寶感。

▲霧面高光模糊鼻樑部位。（圖／IG@roses_are_rosie）

除了霧面高光之外，也可以選擇有不含珠光的蜜粉、或是紫色蜜粉等上在額頭中間及鼻樑部位，可以有很好的銜接效果，讓鼻子在不失立體感的前提下，也可以很好的弱化鼻樑高度，鼻頭則可輕點少量高光，營造出微微的反光效果，讓鼻頭更小巧、精緻。這樣的手法能讓光影自然落在鼻部，而不會強調鼻樑高度，整體妝效看起來更柔和。

▲選擇有不含珠光的蜜粉、或是紫色蜜粉等上在額頭中間及鼻樑部位。（圖／IG@peripera_official）

低鼻樑畫法步驟4：腮紅拉近比例

最後一步，就是用腮紅來「截斷」中庭。選擇粉嫩或珊瑚色腮紅在眼下大範圍暈染，再延伸到鼻翼，甚至輕輕帶到鼻樑，這樣的腮紅手法，能在視覺上模糊鼻樑與中庭的存在感，縮短臉部比例，讓人看起來更減齡。加上腮紅本身自帶的元氣感，搭配低鼻樑修容，能讓妝容更具「幼態」氛圍，看起來乾淨又年輕。

▲用腮紅拉近比例。（圖／IG@peripera_official）

延伸閱讀

韓系乾淨眼妝怎麼畫？眼影畫法+正確暈染位置一次看，眼妝乾淨不顯髒！

2025「週慶彩妝特惠組」推薦：五折以下超殺優惠，必買粉底、唇彩組合一次看！

專櫃好評遮瑕推薦！這款一抹淚溝秒消失，乾肌選他，資生堂全新遮瑕棒還能澎臉修容！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。