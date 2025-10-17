中了流感怎麼辦？營養師提供「飲食懶人包」讓身體快快恢復

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼營養師提供「流感飲食懶人包」 。（圖／Pexels）

▲當身體抵抗力差時，對症補充對的營養很重要。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

流感季一到，總是「一人中標、全家共享」，這時候除了多休息，更應該對症下藥補充營養，幫助身體補回能量，聽聽營養高敏敏教你如何正確吃。

#發燒：補足水分與電解質

發燒時體溫升高、出汗量增加，會導致體內水分與鈉、鉀、鎂等電解質大量流失，這時候建議多喝溫水或電解質飲、椰子水，能維持體液平衡、穩定體溫、防止脫水與虛弱。

#喉嚨痛：選擇軟質、好吞嚥的食物

喉嚨黏膜發炎時，若吃太硬太熱會加劇不適，建議挑選優格、地瓜、南瓜、布丁等柔軟食物，這類食物滑順不刺激，也能提供足夠能量與蛋白質，幫助喉嚨組織修復、減輕疼痛感。

#沒力氣、超疲倦：補蛋白質與高營養密度食物

感染過程中，免疫系統會消耗大量能量，身體需要蛋白質來修復受損組織、合成抗體，像是鮭魚、豆腐、雞蛋、雞胸肉、毛豆、牛奶都是極佳來源，幫助維持肌肉量、補足體力、提升防護力。

#全身痠痛：補充抗發炎營養與維生素C

發炎反應會釋放自由基，引起肌肉與關節疼痛，藍莓、奇異果、芭樂、柳丁等富含維生素C，可促進膠原合成、修復組織、減緩發炎反應。

▲▼營養師提供「流感飲食懶人包」 。（圖／翻攝自fb/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

★流感飲食禁忌

#花生、堅果：油脂高、含過敏原，易刺激喉嚨導致紅腫。

#麻油、薑湯：屬溫補食物會促進血流，使發炎更明顯。

#燒烤、炸物：高溫烹調產物會刺激免疫反應，增加氧化壓力。

#辛辣食物：辣椒素刺激黏膜，使喉嚨紅腫刺痛更嚴重。
 

關鍵字：

流感, 營養, 專家建議, 飲食, 健康

