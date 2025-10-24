氛圍控的天堂！6間「質感咖啡廳」名單　快收藏起來

文／美食誌

想遠離日常的忙碌？嚴選全台6間質感咖啡廳，從極簡到復古，每間都藏著令人驚喜的美感與細節。無論是想靜靜品嚐一杯好咖啡、和朋友談心，還是捕捉完美照片，都能在這裡找到屬於你的理想角落。

貓町咖啡Cattown : Coffee Stand

基隆市仁愛區

店內空間不大，座位數有限，店家提供免費WiFi及一小時的插座充電服務！。老闆擁有SCA國際咖啡師證照，在這裡可以喝到來自老闆專業推薦的精品咖啡，對咖啡豆品質要求的饕客可別錯過啦！

▲貓町咖啡。。（圖／美食客JIAN愛吃美食提供）

老柴咖啡館

新北市三峽區

經營超過十年的咖啡館，裝潢風格帶有異國風情，主打自家烘焙與自家調配的義式咖啡，飲品皆在一定水準之上，非常適合愛喝咖啡的同好造訪。

▲老柴咖啡館。（圖／美食客Cen、森梨子提供）

美美子みみこ homemade cake

宜蘭縣羅東鎮

位於巷弄裡的日式咖啡廳，裝潢充滿木頭元素。除了飲品跟甜點還有販售台式雞蛋糕！伯爵鮮奶茶的茶味不澀非常順口，搭配黑糖塊更有層次感！必點手煮焦糖乳酪布丁，口感扎實綿密像是布蕾般！草莓卡士達雞蛋糕裡有一整顆草莓十分滿足！

▲美美子みみこ homemade cake。（圖／美食客郭雅菁提供）

馬岡哨所

新北市貢寮區

馬崗哨所原本是本島最東邊的海巡哨所，結合東北角舊草嶺環狀自行車道變成觀光景點，是馬崗漁港視野最佳的海景咖啡店，必點手沖咖啡配手工提拉米蘇。

▲馬岡哨所。（圖／美食客余小孟提供）

威叔茶莊 Uncle Well Tea

台北市文山區

須提前電話預約，威叔是堅持古法製作的茶農，店內裝潢以清水模為主，有著很質感的風味。餐點上主要只有供應文山包種茶、鐵觀音、烏龍茶和一些點心跟套餐，所以午餐跟下午茶或是晚餐都很適合，餐點推薦豬排飯，及精選烏龍茶，店家的茶葉都是自產的，烏龍茶的表現很強，清香甘醇濃厚的烏龍茶香，可以品嘗出用心栽種的茶葉，回沖五次以上都還可以喝到茶香，超級推薦！

▲威叔茶莊。。（圖／美食客Chuyi提供)

TONYX 瀑布咖啡館

新北市／烏來區

TONYX咖啡館是位在新北烏來區雲仙纜車對面的景觀咖啡廳，但價格相對其他景觀餐廳較親民。在點咖啡前還能到吧台去嗅一嗅各種咖啡豆的香氣，選一個自己最喜歡的豆種。能以親民的價格品嚐咖啡及糕點並欣賞雲仙瀑布飛流直下的震撼感，真的非常值得。推薦減糖版的布朗尼有種再吃羊羹的口感，是好吃的布朗尼。有機會來到雲仙樂園不妨順路造訪這家別具特色的咖啡店！

▲TONYX咖啡館。（圖／美食客Meto提供)



