愛馬仕男裝設計師待了37年卸任！Véronique Nichanian明年1月最後一場秀

記者林明瑋 / 綜合報導

設計師的轉職潮顯然還沒結束，HERMES（愛馬仕）宣布，男裝藝術總監Véronique Nichanian將在2026年1月24日發表最後一場秀。Véronique Nichanian已在愛馬仕待了37年，她表示：「能成為這個大家庭的一員，並在其中茁壯成長，享有完全的創作自由，我深感驕傲。」

▲愛馬仕男裝藝術總監Véronique Nichanian宣布於明年1月發表在愛馬仕的最後一個系列。（圖 / 品牌提供）

現年71歲的Véronique Nichanian，在1988年應愛馬仕第五代繼承人Jean-Louis Dumas之邀，加入了品牌，接著開啟了37年的愛馬仕生涯，她擅長低調精緻的美學，強調質感與剪裁，比起浮誇的效果，她反而為男士們設計了專屬於個人的細節，甚至給了「自私的細節」（personal, even slightly selfish details）的說法，讓愛馬仕男裝始終保有專屬的氣質與魅力。

▲愛馬仕2025秋冬男裝秀。

愛馬仕對此一人事改變表示：「我們誠摯感謝Véronique的敏銳眼光、遠見卓識、無限熱情與永不止息的好奇心。憑藉她的才華、信念與詩意想像，塑造了步履間自帶風采的現代男性形象。愛馬仕男裝世界的成功，有賴於她的卓越貢獻。」Nichanian的離任象徵愛馬仕男裝一個時代的結束，品牌表示，將於適當時機宣布新任男裝設計師人選。

近期設計師大搬風，讓剛落幕的2026春夏時裝周有大票新任設計師首秀，包括Matthieu Blazy

操刀的CHANEL（香奈兒）、Jonathan Anderson掌舵的Dior、Louise Trotter手中的BOTTEGA VENETA，以及BALENCIAGA由Pierpaolo Piccioli執掌、LOEWE是Jack McCollough和Lazaro Hernandez雙人組出手、CELINE有Michael Rider打造、新銳設計師Duran Lantink接掌Jean Paul Gaultier等等，無論好評壞評，都相當精彩。