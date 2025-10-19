fb ig video search mobile ETtoday

人都會找尋自己的缺失　但懂得「正向回饋」更是走下去的動力

>

文／張濤　圖／幸福文化、達志示意圖

為什麼正向回饋如此重要

很多人每天結束工作時，雖然滿身疲憊，但仍然堅持不懈，這時候對自己說一句「我今天很努力，值得肯定」；或者在鏡子前看到自己對服裝搭配的新創意，對自己說「我看起來很不錯。」這些看似微小的正向回饋，就像春日裡的第一朵花，在心湖上激起溫暖的漣漪。

大是文化,職場,生活,同事,工作,文化,。（圖／達志示意圖、大是文化）

為什麼正向回饋如此重要呢？

1+照亮我們的內心

現代人每天要處理上百條以上的訊息，但真正能穿透心牆的對話卻越來越少。每個人的內心都是一座複雜的迷宮，而正向回饋是引領自己走出迷宮的金絲線。它讓語言不再是冰冷的工具，而是滋養心靈的載體。

例如，在職場中，當自己完成的計畫被長官簡單回覆「收到」時，可能會陷入自我懷疑：「我是不是做得不夠好？」但如果不斷主動給自己正向回饋，像是「我已經盡力做到最好了，這個計畫裡第三部分的創意我很滿意」，就能藉著肯定自己的優點和努力，意識到自己的價值和潛力，從而激發出更大的熱情。

如果能給予自己正向回饋，不僅在傳遞鼓勵，更是深入理解自己的內心世界。而且，這種自我肯定，也會在過程中感受到內心的滿足和充實，最後形成一種積極的自我激勵和支持。

2+編織高能量的人際關係網路

用正向回饋鼓勵他人時，其實也在為自己編織一個更強大、更有能量的人際關係網路。積極正向的互動不僅能激勵他人，還能讓整個環境充滿溫暖與活力，同時也讓自己感受到積極的回饋。

任何團隊或社交圈中，成員彼此的互動和回饋至關重要。我常鼓勵夥伴用正向的眼光看待彼此，多說些「你做得很好」、「這個想法很棒」的話，整個團隊或群體就會更有凝聚力，每個人都更有信心。多一點正向的交流，不僅能提升團隊或群體的效率，更能讓每個人感受到被支持和被認可。

在生活的旅程中，每個人都是自己最貼心的陪伴者。用心呵護自己的每一分努力與進步，積極的力量就會從心底流淌而出，不僅滋養自己，也悄然溫暖著周遭的空氣。

願大家都能以積極的回饋，為自己點亮一盞明燈，讓高能量成為生活裡最溫柔的底色。

幫忙,工作,人際關係,互動,。（圖／達志示意圖）

如何給予正面回饋

1+傾聽與理解

美國哲學家約翰．杜威曾說：「給予有效的回饋，是溝通藝術的重要環節。」在給自己回饋之前，可以練習當一面溫柔的鏡子──不要急著安慰自己，而要先完整地映照出自己的情緒和需求。

有一次深夜，我因為工作上的失誤感到沮喪，覺得自己一無是處。當時，我特別想聽到別人的安慰，其實更需要的讓自己緩解。我本可以馬上告訴自己「別難過，下次努力就好」，但這並沒有真正緩解我的情緒。

我停下來問自己：「到底發生了什麼？為什麼我會這麼難過？」然後，我耐心地梳理了自己的感受，對自己說：「我能感受到自己的委屈，我已經付出很多，只是沒達到預期而已。」這樣的回應，讓我先穩穩接住了自己的情緒。當我感受到自己的理解和接納後，內心的焦慮和負擔也慢慢緩解了。

2+關注積極的方面

給予自己正面回饋，不僅要看結果，更重要的是看到過程中的努力與進步。每個人遇到困難或挑戰時，往往會不自覺地專注於自己的不足，而忽略自己在過程中付出的努力和進步。其實，這些努力和進步，才是最值得肯定和鼓勵的地方。

有一次準備演講時，我反覆練習，精心修改演講內容，努力克服緊張情緒。雖然最後的表現並不完美，但回過頭看，這些努力讓我比以前進步很多，這些進步才是最值得肯定的。

學會關注自己的努力和進步，而不是只盯著結果，就能更好地激勵自己，保持積極心態，繼續向前走。

3+激發內在動力

正面回饋不僅僅是讚美外在的行為，更要關注內心的潛力。真正高級的鼓勵，不是簡單地告訴自己「我可以」，而是喚醒心底「我想要」的那股力量。

我的健身教練有個絕招：每當學員累得想要放棄時，她就會說：「還記得你第一次來健身房的樣子嗎？那天你做平板支撐只堅持了十幾秒，現在已經輕而易舉地持續兩分鐘。」結束時她還說「你原來我比想像中厲害。」這種正面回饋，不僅能喚醒人的初心和自信，還能激發內在潛能。我也會這樣對自己說，用回憶和鼓勵喚醒自己的力量。

高．能．量．行．動

開啟你的「回饋挑戰」

挑戰內容：
．主動接受回饋：找到值得信賴的朋友或同事，詢問他們對你的建議。
．練習給予回饋：在生活和工作中，嘗試用具體、正向的方式給出回饋。

挑戰覆盤：
．今天你是否收到正向回饋？
．你是否成功給予具體、建設性的回饋？
．你是否發現回饋讓溝通更順暢？
 

【推薦書籍】

幸福文化,心靈,轉念,命運,生活,。（圖／達志示意圖）

書名：《高能量21法則》

作者：張濤

簡介：企業家，教育奮鬥者，作家，投資人。深耕教育領域多年，重點研究人的內驅力、學習力、創新力、堅毅力等關鍵能力，更關注讓人不斷成長與突破的根本力量──生命力。

出版社：幸福文化

關鍵字：

幸福文化, 心靈, 轉念, 命運, 生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

