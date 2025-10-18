金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後

記者曾怡嘉／綜合報導

2025第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮紅毯星光熠熠，《ET FASHION》也在官方IG邀請網友一同選出「紅毯三美」，紅毯最美由柯佳嬿以9.37分拿下，曾莞婷則是以9.36分緊追在後，韓瑜則是以9.27分拿下第三。

#第一美 柯佳嬿 9.37分

▲壓軸走上紅毯的柯佳嬿，黑白造型相當亮眼。（圖／記者林敬旻攝）

紅毯最美由「柯仙」柯佳嬿拿下，紅毯穿著香港時裝設計師Derek Chan品牌DEMO的襯衫式禮服，整體看起來上寬下窄，更幫纖細的她打造出份量感，開放的袖口設計一舉手就露出美麗肌膚，可說是偷偷藏著性感，珠寶則是選擇整套的寶格麗頂級鑽飾，總價值超過2,500萬。

第二美 曾莞婷 9.36分

▲曾莞婷透視感水晶禮服很考驗身材。（圖／記者林敬旻攝）

以《影后》拿下戲劇節目女配角獎的曾莞婷，紅毯服裝選擇高訂品牌 THE ATELIER Couture銀色戰袍驚艷全場，透視水晶禮服讓好身材一覽無遺，搭配總價約台幣460萬元的 Boucheron 羽毛珠寶系列，展現最強女星氣場。

第三美 韓瑜 9.27分

▲韓瑜一身白色露肩禮服驚豔全場。（圖／記者林敬旻攝）

台劇女神韓瑜以螢幕CP與柯叔元一同走上紅毯，韓瑜以一襲白色露肩禮服讓人難以離開視線，微微露出美胸堪稱最大尺度，魚尾禮服設計更顯身材優勢，垂放的長髮讓鑽石耳環若隱若現，搭配超甜笑容展現鬆弛美。