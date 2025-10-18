fb ig video search mobile ETtoday

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後

>

記者曾怡嘉／綜合報導

2025第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮紅毯星光熠熠，《ET FASHION》也在官方IG邀請網友一同選出「紅毯三美」，紅毯最美由柯佳嬿以9.37分拿下，曾莞婷則是以9.36分緊追在後，韓瑜則是以9.27分拿下第三。

#第一美 柯佳嬿 9.37分

▲第60屆戲劇類金鐘獎星光大道，《童話故事下集》柯佳嬿。（圖／記者林敬旻攝）

▲第60屆戲劇類金鐘獎星光大道，《童話故事下集》柯佳嬿。（圖／記者林敬旻攝）

▲壓軸走上紅毯的柯佳嬿，黑白造型相當亮眼。（圖／記者林敬旻攝）

紅毯最美由「柯仙」柯佳嬿拿下，紅毯穿著香港時裝設計師Derek Chan品牌DEMO的襯衫式禮服，整體看起來上寬下窄，更幫纖細的她打造出份量感，開放的袖口設計一舉手就露出美麗肌膚，可說是偷偷藏著性感，珠寶則是選擇整套的寶格麗頂級鑽飾，總價值超過2,500萬。

第二美 曾莞婷 9.36分

▲第60屆戲劇類金鐘獎星光大道，《影后》曾莞婷。（圖／記者林敬旻攝）

▲第60屆戲劇類金鐘獎星光大道，《影后》曾莞婷。（圖／記者林敬旻攝）

▲曾莞婷透視感水晶禮服很考驗身材。（圖／記者林敬旻攝）

以《影后》拿下戲劇節目女配角獎的曾莞婷，紅毯服裝選擇高訂品牌 THE ATELIER Couture銀色戰袍驚艷全場，透視水晶禮服讓好身材一覽無遺，搭配總價約台幣460萬元的 Boucheron 羽毛珠寶系列，展現最強女星氣場。

第三美 韓瑜 9.27分

▲第60屆戲劇類金鐘獎星光大道，《阿榮與阿玉》韓瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲第60屆戲劇類金鐘獎星光大道，《阿榮與阿玉》韓瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓瑜一身白色露肩禮服驚豔全場。（圖／記者林敬旻攝）

台劇女神韓瑜以螢幕CP與柯叔元一同走上紅毯，韓瑜以一襲白色露肩禮服讓人難以離開視線，微微露出美胸堪稱最大尺度，魚尾禮服設計更顯身材優勢，垂放的長髮讓鑽石耳環若隱若現，搭配超甜笑容展現鬆弛美。

關鍵字：

金鐘獎, 紅毯, 明星, 服裝, 評選, 柯佳嬿, 韓瑜, 曾莞婷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

桃園台茂「最難訂位Buffet島語」要來了！預計年底前開幕

桃園台茂「最難訂位Buffet島語」要來了！預計年底前開幕

金鐘時尚／網友票選江宏傑紅毯最帥！胡宇威、小煜並列拿下第二

金鐘時尚／網友票選江宏傑紅毯最帥！胡宇威、小煜並列拿下第二

紅毯激瘦驚呆網友！　唐綺陽狠甩26公斤連手搖飲都戒了

紅毯激瘦驚呆網友！　唐綺陽狠甩26公斤連手搖飲都戒了

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還 金鐘時尚／網友票選安心亞紅毯最美！瑞瑪席丹黑流蘇性感緊追 金鐘時尚／小S戴近億元珠寶＋黑禮服優雅現身　合體蔡康永淚憶大S 最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬 76％台灣人用隨行杯「全球第一」　調查：2個理由是主因 孫淑媚辣登台北時裝周走秀！台劇《與惡》、《拜六禮拜》混搭設計師品牌 8個「自然理財法」錢越存越多　逛街最好一個人去

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面