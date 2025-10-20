fb ig video search mobile ETtoday

每天上班像上墳？「覺察法則」重啟工作熱情擺脫倦怠感

文／張濤

幸福行銷,幹得漂亮,脫不花,職場,工作,。（圖／達志示意圖）

覺察法則：重啟工作熱情跟倦怠說在拜拜

「每天上班像上墳，同事虛情假意，長官耳提面命，明明沒做錯什麼，卻總覺得自己天天在一堆爛泥裡打滾，這破工作一點意義都沒有……」

你是否也有這樣的感觸？
．一提到工作就心累，毫無動力，甚至週一就開始莫名的焦慮。
．對公司的環境、人際關係無感，和同事打招呼都覺得疲憊。
．習慣性工作拖延，「擺爛」成了預設模式。
．工作效率大幅下滑，績效考核總是倒數。
．身體開始拉警報。體重波動、掉髮嚴重、免疫力下降，連照鏡子都覺得憔悴。

如果有以上症狀，很可能已經進入職業倦怠期。但請切記──倦怠不是終點，而是你重塑職業熱情的信號燈。關鍵在於如何找回工作的意義，重啟你的能量系統。覺察法則，就是用來打破僵局、重啟熱情的核心武器。

有時候，人就像坐在一間漆黑的房間裡，燈就在眼前，但大家卻找不到開關點亮這盞燈。其實，打開開關的本質是覺察，一旦覺察被打開，就像燈光照亮房間，你的能量、熱情和創造力都會隨之回歸。這個打開開關的人有可能是你自己，也有可能是別人。只要打開覺察的開關，就能重新喚醒自己的靈魂，為工作、生活注入源源不斷的新鮮活力。通過覺察法則來培養自己的覺知，就是在雕塑生命的質感。

工作,商業,努力,。（圖／達志示意圖）

打開覺察的開關，找回自己的能量

覺察，就是你能看見自己念頭的能力。在人生這場大戲中，每個人既是參與者，也是旁觀者，要學會抽離出來，站在上帝視角來看全域。想像一下你不僅是你自己，同時騰空而起，跳到半空中，俯視看著自己，看著自己的想法像潮汐一波又一波，升起又落下，你就是自己的觀察者，照亮潛意識的海洋。

當你站在山頂俯瞰自己的情緒起伏，而不是被情緒操控時，就像你站在鏡子前，你既是鏡中的自己，也是鏡外的觀察者。覺察力是一種可以經由練習不斷提升的能力。當每個人的覺察力提高時，會更加瞭解自己，更能理解全域，更加瞭解別人，並且生活各個方面都能做出更好的選擇。在此介紹覺察的三個關鍵維度：

．覺察情緒。當你情緒低落時，不要逃避，而是問問自己：「我為什麼會有這樣的情緒？」
．覺察念頭。當你產生負面想法時，不可沉溺，而是提醒自己：「這個想法有根據嗎？它真的代表事實嗎？」
．覺察行為。當你陷入消極狀態時，記得及時問自己：「如果換個角度，我還能怎麼做？」

我以前有個年輕的同事，經常對自己的工作表現很不滿意，覺得自己很努力卻不能達標，因此特別懊惱，強烈批判自己。有一次他到辦公室找我，一臉沮喪地說想辭職。

我問他為什麼會有這樣的想法，背後有什麼信念讓他有這樣的煩惱。他說自己從來沒思考過，等他冷靜下來，幾分鐘後突然脫口而出：「不怕您笑話，其實我內心有個想法『工作差不多就行』！就是這個想法在阻撓我全力以赴，達不到我想要的結果。」

隨後我問他：「如果你沒有了這樣的想法，你會變成什麼樣？」他說：「我會做什麼事情都積極進取，拿到自己想要的結果。」

我又問他：「這真的是你想要的嗎？」

他停頓一下說：「你這個問題問得太好了，我要接納自己。一個人時間有限、重要的事情就那麼多，不必平均用力，不必時時、事事都讓自己壓力緊繃。只要在重要的問題和關鍵節點、步驟上保持全力以赴就可以了，其他不重要的事情保持平常心，該拼命時就全力前進，該休息時不要多想了。」

等他說完這一長串，我發現他整個人閃閃發光，狀態跟剛才完全不同。回到工作崗位後，他再也不提辭職的事，工作充滿幹勁，績效不斷提高，年底晉升為部門主任，儼然變成部門的火車頭。

我用教練式提問讓他覺察自己的念頭及行為，幫他從原來的漩渦中抽離出來，一旦他跳出來，就很清晰看到自己的問題。因為困住我們的往往不是環境，而是思維方式。

記住，被看見就是治癒，前進的方向自然浮現。
 

【推薦書籍】

幸福文化,心靈,轉念,命運,生活,。（圖／達志示意圖）

書名：《高能量21法則》

作者：張濤

簡介：企業家，教育奮鬥者，作家，投資人。深耕教育領域多年，重點研究人的內驅力、學習力、創新力、堅毅力等關鍵能力，更關注讓人不斷成長與突破的根本力量──生命力。

出版社：幸福文化

關鍵字：

幸福文化, 心靈, 轉念, 命運, 生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

