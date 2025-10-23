fb ig video search mobile ETtoday

54歲李英愛追星TXT秀彬！同框李彩玟「神級合照」　網讚嘆歲月不敗美人

54歲李英愛化身小迷妹追星「TXT秀彬」，身後還有《暴君的廚師》李彩玟！網驚：「氧氣美女」真的是歲月不敗美人

▲李英愛追星TXT秀彬。（圖／取自wkorea IG）

圖文／CTWANT

日前《W Korea》舉辦的時尚派對星光熠熠，54歲的李英愛成功「追星」人氣男團TXT成員秀彬，這段世紀同框的影片與照片，瞬間在Threads等社群平台被瘋傳引發網友暴動。李英愛在人群中見到秀彬，立刻露出如同小女孩般害羞又開心的笑容並主動上前請求合照。畫面中，她緊貼著秀彬，臉上洋溢著幸福的光芒，而秀彬也禮貌地配合自拍，完美達成了這次的「追星任務」。

▲54歲李英愛世紀同框秀彬。（圖／取自wkorea IG）

更讓粉絲瘋狂的是，這張照片的背景也堪稱黃金陣容，近期因主演《暴君的廚師》而爆紅的新生代男神李彩玟，也正好站在李英愛身後，形成了一張橫跨三代、集結了傳奇演員、頂級偶像與大勢新人的「神級合照」。粉絲們紛紛狂喊：「這個位置太夢幻了吧！」、「一張照片裡有我的青春、我的現在和我的未來！」

▲李英愛背後是爆紅新生代男神李彩玟。（圖／取自wkorea IG）

54歲的她站在年僅24歲的秀彬身旁，絲毫沒有年齡上的斷層感。在派對的燈光與近距離的拍攝下，她的肌膚依舊緊緻、透亮，散發著健康的光澤，那份從容優雅的氣質，更是歲月沉澱後的獨有魅力。網友們紛紛讚嘆：「這保養功力真的太強了！」、「說她30歲我也信，這狀態完全不像兩個孩子的媽」、「不愧是永遠的氧氣美女，時間在她身上彷彿是靜止的。」李英愛用最真實的狀態證明，美麗從來不只有一種樣貌，自信與從容，才是對抗時間最好的武器，來看看李英愛的保養方法都有哪些？

▲李英愛同框秀彬。（圖／取自leeyoungae0824 IG，下同）

李英愛保養方法：「喝足夠的水」是第一要務

她曾多次強調，每天一定會喝足10杯水（約2000c.c.），這是維持肌膚水潤、促進新陳代謝最簡單也最重要的方法。

李英愛保養方法：極簡護膚，避免過度負擔

相較於瓶瓶罐罐的複雜程序，她更崇尚簡潔的保養。她認為過多的化學成分反而會對肌膚造成負擔，因此她只使用最基礎的化妝水和乳霜，讓肌膚能自然呼吸。

李英愛保養方法：定期做醫美讓皮膚維持最佳狀態

李英愛也會定期做醫美保養比如她代言的Z音波，因為Z音波擁有多功能的探頭組合可以提供客製化服務，依照每個人不同的狀況去打造理想狀態，對於局部修飾也有很好的效果，在韓國十分受到年輕女生以及熟女喜愛。

李英愛保養方法：「葡萄籽油」的抗氧奇蹟

她曾公開分享自己的凍齡秘訣之一，就是使用「葡萄籽」和「山茶花油」進行保養。尤其富含抗氧化成分的葡萄籽，是她維持肌膚彈性與光澤的秘密武器。

李英愛保養方法：由內而外的飲食滋養

她非常注重飲食，除了少吃辛辣、加工食品，她也熱愛食用對皮膚有益的食物，特別喜歡抗氧化蔬菜「番茄」、「花椰菜」，滿滿維生素C能使皮膚更加有光澤，花椰菜也很有飽足感自然能幫助控制熱量攝取。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

