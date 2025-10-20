營養師：流感確診應補充「5種營養素」　有助減低重症、縮短病程

▲奇異果富含維生素C，能夠預防急性呼吸道感染。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣轉冷，流感確診人數也正在拉警報，營養師程涵宇分享，流感最常見併發症為肺炎，嚴重恐導致死亡，若確診流感建議這樣吃，減少急性呼吸道感染，也能幫助改善病程。

▲（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）

#維生素C

補充維生素C能夠預防急性呼吸道感染和縮短症狀持續時間組織修復，有能有效抗氧化，減少發炎修復身體，也有助改善免疫反應，建議可從柑橘、芭樂、奇異果等水果攝取。

#維生素D

維生素D能減少急性呼吸道感染（ARI）風險，同時有助調節免疫功能、增強抗氧化功能，建議可從鮭魚、鯖魚、蛋黃攝取，但食物中含量真的不夠，最好獲得的方法還是曬太陽跟含有維生素Ｄ的補充劑，市售也常可以看到維生素Ｄ強化的食品。

#鋅

鋅能夠縮短急性呼吸道感染症狀持續時間，有效防範重症肺炎死亡，更能幫助調節免疫力，建議可從牡蠣、牛肉、南瓜子等食物補充。

#維生素A與維生素E

像是維生素A、維生素E等，能有效縮短症狀持續時間，也能減少因為多種微量營養素缺乏所造成的呼吸道感染風險。像是維生素A可由魚、南瓜、地瓜補充，維生素E則是可多攝取堅果、全穀、植物油。

營養師程涵宇最後也呼籲，急性呼吸道感染（ARI）是 2017 年全球第三大死因，建議大家平常要均衡飲食，身體足夠的營養素可以幫助調節免疫功能，同時跟罹患疾病風險和嚴重程度都有關係。